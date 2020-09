Juana Bignozzi en la presentación de su libro "Mujer de cierto orden" en 1967

El pasado 21, Juana Bignozzi (1937-2015) hubiera cumplido 83 años. Dos días después, habrá un homenaje virtual a la poeta y traductora porteña. De miércoles a domingo, escritores, críticos, lectores y público interesado en profundizar en la obra de una de las grandes autoras de la Argentina se darán cita virtual en la página web del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba) para participar de las jornadas "A propósito de Juana Bignozzi". Y de viernes a domingo, podrán asistir al estreno del documental Las poetas visitan a Juana Bignozzi, de Laura Citarella y Mercedes Halfon, que se transmitirá en forma gratuita desde la plataforma Kabinett. El título del documental (como el de esta nota) toma su nombre del último libro publicado en vida por Bignozzi, Los poetas visitan a a Andrea del Sarto, de 2014.

A cinco años de su muerte, Halfon, Ana Porrúa, Tamara Kamenszain y Martín Prieto presentarán un perfil de la poeta. También desde hoy estará a disposición de los lectores una selección de fotografías, manuscritos y documentos que pertenecen al Archivo de Juana Bignozzi, junto con textos de los poetas Martín Gambarotta y María Lucesole, y del ensayista y escritor Juan Laxagueborde.

"La idea de hacer las jornadas surgió el año pasado -dice Halfon, escritora y albacea de los papeles de Bignozzi-. La pensamos con Laura Citarella porque por un lado estaba el estreno de la película y, por otro, el lanzamiento de Novísimos, el libro de poemas póstumos que salió en 2019 en Adriana Hidalgo. Nos parecía que era bueno organizar un homenaje, juntado las dos cosas y echando algo de luz sobre su obra". La película, que se inicia con la lectura del testamento de Bignozzi (que repartió la herencia entre el poeta y periodista Martín Rodríguez, Gambarotta y Halfon), reconstruye la trayectoria vital y estética de la autora de Partida de las grandes líneas. "Había muchos elementos para mostrar y contar".

Las jornadas en el Malba se extienden hasta el domingo

Patria poética

Las jornadas del Malba, que iban a ser presenciales, fueron adaptadas al formato virtual y tienen varios ejes. Además de la proyección del documental, en el que aparecen Rodríguez (que confunde a veces el verbo "donar" con "tirar" y elige algunos de los discos de la escritora), Gambarotta, Clara Muschietti, Fernanda Nicolini, Ernesto Montequin, Luis Ziembrowski y Vanina Colagiovanni, se programó una serie de charlas. La primera es "En el corazón del 60", a cargo de Ana Porrúa y Martín Prieto, que conversarán sobre la importancia que cobró la obra de Bignozzi para una nueva generación de poetas a partir de la década de 1990. En los años 60, Bignozzi integró el grupo El Pan Duro, creado por Juan Gelman.

"Leí por primera vez a Bignozzi en 1989, cuando salió Regreso a la patria -cuenta Porrúa a LA NACION-. El libro me lo regaló su editor, José Luis Mangieri, que luego me fue regalando los otros, la reedición de Mujer de cierto orden y luego Partida de las grandes líneas, Interior con poeta y más. Es decir, leí y más tarde conocí a Bignozzi en uno de sus viajes a la Argentina, por Mangieri, que fue el gran armador de los 60 y 70 con su editorial La Rosa Blindada y uno de los que nos permitió recuperar la poesía escrita en aquellos años y conectarla con la nueva poesía".

Regreso a la patria es uno de los pocos libros de poesía política escrito por una mujer en los años de posdictadura. "Me interesaba la poesía política y ahí aparecía un tono distinto, entre la altisonancia y esa bajada de la altisonancia que permite su fina ironía -describe Porrúa-. Fina y brutal, con unsesgo dramático. Luego esa voz se va puliendo, se vuelve menos sentenciosa, hasta llegar a libros como Los poetas visitan a Andrea del Sarto. No todos los poetas tienen una voz, o mejor dicho, no toda poesía construye una voz. Y la de Bignozzi es muy singular: atrae y separa todo el tiempo; arma un rumor colectivo y a la vez se va de ese rumor, lo corta. Hay versos de Juana que quedaron para siempre en mi tímpano, cosas que pude escuchar solamente en su poesía: cosas sobre la patria, la tensión de un decir político con lo más cotidiano".

Así comienza Regreso a la patria: "Las mujeres de mi generación/ las que tuvimos la suerte de no convertirnos/ en atemporales secas acumuladoras de inútiles conocimientos/ somos cursis". En Barcelona, Bignozzi tradujo más de cuatrocientos libros, entre ellos títulos de Marguerite Duras, Jean-Marie Gustave Le Clézio, Elena Ferrante y Marc Augé.

Mercedes Halfon, Laura Citarella y un equipo de cineastas en el rodaje de "Las poetas visitan a Juana Bignozzi"

El jueves las jornadas continúan con una charla entre Tamara Kamenszain y Halfon. En "Novísimos y viejísimos", ambas tocarán los temas de la vejez, la muerte y la delicada cuestión de editar escritos póstumos. "Vamos a dialogar con Mercedes sobre Novísimos, el último libro que Juana dejó inédito y que se publicó el año pasado -dice Kamenszain-. Mercedes, a quien Juana antes de morir nombró su albacea, fue quien estuvo a cargo de la edición. Ella se va a referir a la parte más práctica de cómo lo hizo, cómo tuvo que lidiar con los materiales que andaban por aquí y por allá, desde versos escritos en prospectos de remedios hasta archivos de computadora, y yo voy a tratar de encontrar algunas claves de lectura".

La autora de Libros chiquitos anticipa algunas constantes en la obra de Bignozzi. "La permanente y obstinada desmitificación de todo (la poesía, la política, la vida, el tiempo) y hay también algunas cosas nuevas o 'novísimas' como el trabajo con la vejez, la viudez y la muerte. Nada de nostalgia, por cierto, se trata de un libro de la edad que se escribe en puro presente, como escribe Juana siempre: joven y totalmente viva". La misma homenajeada, en audios que se incluyen en el documental, parece confirmar la opinión de Kamenszain. "La poesía es como el vino pero es muy difícil ser poeta a los sesenta años -declaró Bignozzi-. Grandes obras se escriben en la vejez".

Para Halfon, que acaba de publicar la nouvelle Diario pinchado, el libro póstumo de Bignozzi representa el cierre de la obra de toda una vida. "Ella es una poeta que siempre tuvo mucha conciencia sobre lo que escribió. Por más que el libro no estuviera concluido se puede ver un cierre, un ajuste de cuentas con su lugar en la poesía argentina y en una generación".

Una mujer feliz

Este sábado a las 21, en el canal de YouTube del Malba, Citarella y Halfon conversarán con Fernanda Alarcón sobre el documental que indaga el legado de Bignozzi a la cultura local. "Había una poeta, estaban sus cosas, había que lidiar con algo concreto -cuenta Citarella-. Y había que encontrar la manera de hacer que esas cosas hablaran de Juana. De hecho, yo misma, que no la conocí, fui comprendiendo al personaje a través de sus objetos, su casa, sus amigos y, claro, a través de su obra. Me interesó porque era un personaje huidizo, por momentos indescifrable, contradictorio. No se coloca en ningún lugar predecible. Esa frase que ella misma dice en uno de los audios que aparecen en el film tira por la borda la idea de que el poeta está condenado a ser un personaje triste o aburrido. A veces oscuro. Ella se asume una mujer feliz. Tiene humor. Todo lo contrario a lo que se espera muchas veces de un artista o un escritor, que es esa seriedad mórbida y ese contacto solemne con las grandes cosas".

En el documental, el equipo de cineastas y Halfon se vuelven un solo personaje. "Cinco personas que terminan ocupando el lugar del detective -grafica Citarella-. La relación entre el albaceato y el espionaje terminan formando una especie de matrimonio. Por un lado, el registro de esos materiales, que son reales: Juana, su archivo, su obra, su música, su casa. Por otro, la ficción que organiza y termina, de alguna forma, amparando esos mismos materiales". Para su realización, el film contó con el apoyo de Mecenazgo Cultural y un subsidio de Plataforma Futuro.

"Nosotros en realidad/ gente con oficios que no sirven para triunfar", se lee en unos versos impresos sobre las imágenes del paisaje del centro porteño que la escritora habitó hasta los últimos días después del "destierro" en tierra extranjera (Barcelona, más precisamente, donde vivió de 1974 a 2004). Entre el registro, la reconstrucción de los años de juventud y una ficción modulada por versos, Las poetas visitan a Juana Bignozzi reivindican la fortuna de una literatura, la argentina, de contar con una presencia como la de Juana Bignozzi.

Juana Bignozzi, poeta y traductora

Para agendar

Miércoles 23, a las 18: "En el corazón del 60". Participan Ana Porrúa y Martín Prieto. Se requiere inscripción previa en la página web del Malba.

Jueves 24, a las 18: "Novísimos y viejísimos". Participan Tamara Kamenszain y Mercedes Halfon. Con inscripción previa.

Sábado 26, a las 21: "Las poetas visitan una película". Participan Laura Citarella y Mercedes Halfon. Modera Fernanda Alarcón. Transmisión por el canal de YouTube de Malba

Estreno de Las poetas visitan a Juana Bignozzi, de Laura Citarella y Mercedes Halfon. Disponible del viernes 25 al domingo 27 de septiembre, gratis por Kabinett.

Dossier Juana Bignozzi. Descarga disponible desde la página web del Malba desde este miércoles.

