PEN Internacional subasta raros y exclusivos artículos de colección de grandes autores a beneficio de escritores en riesgo

En el Día Internacional de los Derechos Humanos, PEN Internacional lanzó ayer la primera subasta benéfica mundial en la plataforma Jumblebee, con artículos de colección raros y exclusivos donados por escritores como la Nobel de Literatura 2018, la polaca Olga Tokarczuk, vicepresidenta de PEN; la chilena Isabel Allende, la francesa de origen turco Elif Shafak, el canadiense Yann Martel y la británica Ali Smith que ofrece la posibilidad de que el comprador del lote se convierta en un personaje de su próxima novela.

Los fondos recaudados se destinarán a financiar los programas globales de PEN International, entre los que se incluyen la asistencia de emergencia a escritores en situación de riesgo, perseguidos y encarcelados (entre estos últimos figuran el venezolano Rory Branker, el chino Yalqun Rozi, el australiano detenido en Tailandia Murray Hunter, el argelino Mohamed Tadjadit y la georgiana Mzia Amaglobel) y las campañas en defensa de la libertad de expresión en distintas regiones del mundo. La subasta finalizará el próximo 19, días antes de Navidad.

Se subastan las notas de Yann Martel para su novela "Son of Nobody" PEN International Literary Auction

Consiste en ocho lotes, si bien el de la Nobel Tokarczuk aún no ha sido publicado. El primero, de Martel, contiene las notas del manuscrito de la novela Son of Nobody (base de 400 libras esterlinas); el segundo, en el que Smith propone al comprador convertirse en un personaje de novela, tiene una base de 150 libras; el tercer lote es el primer ejemplar de una edición limitada de Standing In Another Man’s Grave, del británico Ian Rankin, encuadernado con una cubierta especial (300 libras). “Me complace poder apoyar a PEN International a través de esta subasta. Como miembro del Círculo de Escritores de PEN, considero importante apoyar sus programas solidarios y humanitarios”, dijo el escritor escocés.

El cuarto lote, de la poeta estadounidense Jane Hirshfield, es un ejemplar autografiado de la primera edición de The Asking (150 libras); el quinto, una videollamada con Shafak (600 libras); el sexto, un póster exclusivo y de edición limitada, cedido por el escritor estadounidense Anthony Doerr, de su novela Cloud Cuckoo Land, con una base de 200 libras. Y el séptimo lote, de Allende, es una edición encuadernada y firmada por la autora de La casa de los espíritus.

Poesía en lenguas indígenas

En la reciente Feria Internacional del Libro de Guadalajara, PEN Internacional presentó la antología Lenguas Vivas. Muestra poética de lenguas indígenas de Abya Yala, con poemas de veintiséis autores de México, Bolivia, la Argentina, Chile y Guatemala, en veintiséis lenguas indígenas y con autotraducciones al español, que se puede leer en este enlace.

El volumen de poesía en lenguas indígenas con versiones en español se puede leer online en la página web de PEN Internacional

Por la Argentina participan Lecko Zamora, Liliana Claudia Herrera Salinas, Marcelo Quispe, Carina Carriqueo, Daniel Huircapan y David Chulque.

La selección estuvo a cargo de Miguel Ángel Oxlaj Cúmez. “Lenguas Vivas se constituye en una primera semilla de maíz originario que PEN Internacional está ayudando a sembrar en el seno de la Madre Tierra para que, cuando la milpa brote, la cuidemos entre todas y todos”, sostiene el escritor y traductor maya kaqchikel.