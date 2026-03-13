La mano derecha de Kicillof dijo que “la gente de Quilmes quiere ser de Berazategui” y fue criticado por el entorno de Mayra Mendoza

Un nuevo capítulo de la interna en el PJ bonaerense comenzó este viernes cuando el entorno de Mayra Mendoza apuntó contra la mano derecha de Axel Kicillof. Es que el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, había afirmado que “la gente de Quilmes quiere ser de Berazategui” en una charla con vecinos de la localidad bonaerense. Ante ello, se llevó la respuesta de funcionarios de la municipalidad a cargo de Mendoza. “En vez de opinar, dedíquese a trabajar”, arremetieron.

Las declaraciones de Bianco surgieron en un encuentro con vecinos de Berazategui. Allí, el ministro usó parte de la charla para hablar del exintendente y exsecretario de Ambiente y Desarrollo, Juan José Mussi. “Yo me acuerdo que cuando era adolescente en Quilmes a los de Berazategui se los trataba despectivamente. Pero yo sigo yendo a Quilmes porque ahí vive mi familia, mis amigos, juego al fútbol”, comenzó.

Y continuó: “Y hoy la gente de Quilmes quiere ser de Berazategui. Todos dicen: ‘Acá no hay obra como en Berazategui’. Cambió muchísimo Berazategui, creció y eso tiene que ver con el doctor Mussi”. El ministro aseguró a LA NACION que sus palabras referían exclusivamente a los cambios en la localidad en las gestiones de Mussi.

Carlos Bianco junto a Axel Kicillof IG

Sin embargo, tuvieron fuerte resistencia y crítica de parte de la actual administración de Quilmes, bajo el ala de Mendoza. Aunque la intendenta no respondió directamente, sí lo hicieron funcionarios a su cargo. La primera fue la secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del municipio, Cecilia Soler, quien arrobó a Bianco en su posteo.

“Eso puede decir alguien que eligió vivir en otro lado. No quienes vivimos en Quilmes y trabajamos todos los días para que nuestra ciudad esté mejor. Con la responsabilidad de gobierno que hoy tienen, les pedimos que empiecen por reactivar las obras que el gobierno provincial tiene paralizadas en Quilmes, que son tantas o más que las que frenó el gobierno de Milei", apuntó.

@Carli_Bianco Son más de 10 las obras paralizadas por la Provincia. 3 obras hidráulicas para nuestros arroyos, obras viales y casi 300 viviendas. Les dejo el listado: — Ceci Soler (@ceciliasoler_) March 12, 2026

Soler sostuvo que hay más de diez obras paralizadas por la provincia, incluidas “tres obras hidráulicas para arroyos, obras viales y casi 300 viviendas”. Luego, incluyó un listado de las obras pendientes.

La siguió la secretaria de Niñez y Desarrollo Social de Quilmes, Florencia Di Tullio. “Nos encantaría poder invertir muchísimo más de lo que ya hacemos con fondos propios, pero ahora tenemos que resolver la compra de alimentos y de insumos críticos que recortó el gobierno provincial a nuestro municipio. Podrías ayudarnos a recuperar esos recursos”, señaló.

Nos encantaría poder invertir muchísimo más de lo que ya hacemos con fondos propios, pero ahora tenemos que resolver la compra de alimentos y de insumos críticos que recortó el gobierno provincial a nuestro municipio. Podrías ayudarnos a recuperar esos recursos @Carli_Bianco https://t.co/LF9c9AMhbC — Florencia Di Tullio (@FlorDiTullio) March 12, 2026

También se sumó el secretario de Servicios Públicos del municipio, Sebastián García, que incluyó el emoji de un teléfono y arrobó al ministro en su tuit. “En vez de opinar de los quilmeños, dedíquese a trabajar y gestionar los fondos que aún están pendientes en el Ministerio de Infraestructura PBA para seguir avanzando con las obras en nuestro querido Quilmes (parece que se olvidó)”.

También llamó la atención la publicación del club de fútbol Quilmes Atlético Club, que publicó una imagen del estadio y escribió: “Nada mejor que vivir en Quilmes. Nada mejor que ser de Quilmes”.

No es la primera vez que Bianco y Mendoza son protagonistas de las internas de la provincia. El martes pasado, Mendoza criticó el trabajo del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, por “no haber hecho referencia a la proscripción del peronismo con la detención ilegal de Cristina [Kirchner]” en diálogo con Radio La Red.

☎️ Ministro de Gobierno PBA @carlibianco👇

En vez de opinar de los quilmeños, dedíquese a trabajar y gestionar los fondos que aún están pendientes en el Ministerio de Infraestructura PBA para seguir avanzando con las obras en nuestro querido Quilmes (parece que se olvidó) https://t.co/kPtt710kqG — Sebastián García🇦🇷 (@SebasGarciaOK) March 12, 2026

Ante ello, Bianco sostuvo que desde la gestión “no iban a entrar en ninguna discusión” o “polémica” y que consideraba que el eje tiene que estar “puesto en otro lugar”, como “las consecuencias del modelo de Milei”.

“A mí no me molesta ni mucho menos, pero nosotros compartimos esa causa, y lo hemos dicho públicamente”, dijo, en relación a la causa de la expresidenta.