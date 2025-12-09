“No te lo tomes personal –avisa Spotify–, pero tu edad sonora es...″ Y antes de dictar sentencia, argumenta: “Porque escuchaste música de esta época, eres un alma vieja”. ¿78? Indignada es poco, con este Wrapped 2025 que se convirtió en el trending topic del fin de semana. Pero en el fondo (o más bien en la superficie) es gracioso que tanta IA no le alcance, que termine por atajarse y reconozca: “Gustos así no se pueden definir”. El problema se le generó al algoritmo cuando vio que una misma persona que escucha rock en español, de cantautor y pop tiene en su podio el género “piano clásico”.

En simultáneo Duolingo celebra a pura exclamación: “¡Dedicaste 3082 minutos a aprender!" “¡Completaste 833 lecciones! Duo está muy orgulloso de tu progreso. Aprendiste más que el 97% de los usuarios″. Más de cincuenta horas es como haber tomado una clase de una hora por semana. No está mal, ¿no?

Las apps ya no solo nos asisten, nos dicen qué hicimos con nuestro tiempo, nos evalúan y nos etiquetan. Y lo hacen sin que se lo pidamos ni les preguntemos, como el vecino metiche o el familiar sin filtro que dan su opinión espontáneamente. Finalmente, nos ponen a prueba: tomarlas en serio puede ser un riesgo, tanto como creer que su inteligencia es sabiduría.