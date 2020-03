Por una donación, el arte argentino gana terreno en el Museo Reina Sofía

El empresario Jorge Pérez cedió obras de, entre otros, Marta Minujín y Magdalena Jitrik, por más de un millón de euros

Laura Ventura SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 10 de marzo de 2020

MADRID.- El empresario inmobiliario argentino-cubano Jorge Pérez donó al Museo Reina Sofía, el mismo que alberga el Guernica de Picasso, 12 obras, entre ellas, las de las argentinas Marta Minujín y Magdalena Jitrik, por un valor de 1.045.490 euros. A su vez, varios artistas latinoamericanos que no formaban parte de la colección del museo madrileño, como los peruanos Fernando Bryce y Jorge Eduardo Eielson, el chileno Eugenio Dittborn, el brasileño Jonathas de Andrade y el cubano Juan Carlos Alom se suman al patrimonio de esta institución de arte contemporáneo.

"El arte tiene la capacidad única de permitir que personas de diversos orígenes y etnias compartan una experiencia común," dijo Jorge M. Pérez. "Es por eso que he puesto tanto énfasis en crear lazos internacionales, tanto entre Estados Unidos y España como entre otros países a través de Latinoamérica y el Caribe. Espero que este regalo inspire a otros a continuar fomentando este dialogo tan necesario entre todos nuestros pueblos hermanos", completó el empresario que efectuó la donación y que está considerado por la revista Time como uno de los 25 hispanos más influyentes en Estados Unidos.

"Esta donación refuerza el proyecto de investigación sobre los diferentes conceptualismos del sur al incorporar nombres históricos que no estaban en la colección del museo [por ejemplo, una serie de dibujos de Bryce, All Quiet at the Western Front, donde reflexiona sobre el modo en el que el cine se ha convertido en un vehículo propagandístico de las ideologías]", sostiene, por su lado, el comunicado del Museo Reina Sofía.

La obra de Minujín en este museo español se podía apreciar a través de La Menesunda, realizada en colaboración con Rubén Santantonín, en el Instituto di Tella, en 1965. La obra donada en esta ocasión por el empresario al museo es el colchón Amor a primera vista, fechado en el año 2007.

"Por su parte, las piezas de Ana Mendieta y Marta Minujín completarían la presencia de nombres imprescindibles de la historia del arte latinoamericano, nombres que, además, nos permiten ampliar los cánones hegemónicos hacia el feminismo, abriendo la posibilidad de trazar nuevas líneas en sus genealogías y desarrollos", agrega el comunicado de la institución sobre esta reciente incorporación de obras de artistas mujeres.

Otra de las piezas que se suman al acervo del Reina Sofía es la de Magdalena Jitrik, así como también un mural colaborativo del canadiense Marcel Dzama y del estadounidense Raymond Pettibon, piezas de los brasileños Gilda Mantilla y Raimond Chaves y asimismo de la peruana Claudia Coca.

Pérez también ha donado medio millón de dólares al Reina Sofía con la intención y la finalidad de que sean destinados para la adquisición de arte latinoamericano.

Pérez, filántropo, exhibe parte de su colección privada en Miami en el recientemente inaugurado centro llamado El Espacio 23, donde la entrada es libre y gratuita. Además posee el Pérez Art Museum, ubicado también en Miami.