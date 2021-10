Princesa de Asturias: “la previa” de Gloria Steinem, Marina Abramovic y Emmanuel Carrère antes de los premios

MADRID.– La señorial Oviedo, aquella ciudad que retrató Leopoldo “Alas” Clarín en La Regenta, se viste de fiesta desde hoy. Ya comenzaron a llegar los ganadores del Premio Princesa de Asturias para participar en diversos actos y el próximo viernes se realizará una gala con la presencia de los Reyes. Gloria Steinem, Marina Abramović y Emmanuel Carrère son algunos de los galardonados que acudirán a la cita. Steinem, premiada en la categoría Comunicación y Humanidades, referente indiscutido del feminismo, brindó hoy una conferencia de prensa donde aseguró: “No estoy aquí para decirle a la gente lo que tiene que hacer. Es todo lo contrario de lo que debe hacer un movimiento que busca la libertad”.

Carismática, cálida, con una amplia sonrisa, Steinem (Ohio, 1934), una de las periodistas estadounidenses más destacadas, también aliada de la lucha del movimiento Black Lives Matter comenzó la conferencia telemática bromeando sobre el rol que ocupaba delante de las cámaras, celebrada de modo virtual, desde Oviedo: “Es un poco extraño para una periodista ser la protagonista de una rueda de prensa, pero será educativo. Jamás imaginé recibir este premio”, dijo la autora de Revolución desde dentro: un libro sobre la autoestima (Anagrama) e Ir más allá de las palabras: rompiendo las barreras del género, edad, sexo, poder, dinero, músculos (Paidós).

"Nunca jamás imaginé ganar este premio", dijo Gloria Steinem, quien viajó por primera vez a España para recibir su galardón LISA O'CONNOR - AFP

Steinem, viajera infatigable, recorrió el mundo con el fin de interiorizarse sobre la causa feminista, sin embargo, nunca había visitado España. “Todavía estamos enfrentándonos a este sistema en torno al patriarcado. Hemos aprendido que esta lucha no es breve. En mi país, por ejemplo, debemos recordar siempre a las mujeres que lucharon para obtener el voto. Hay mucho por hacer en todas partes del planeta”, aseguró la impulsora de la primera revista feminista, Ms., en 1972. Steinem destacó que en la actualidad, y gracias al movimiento feminista, la mujer comienza a ser valorada de otro modo en comparación a estándares de tiempos anteriores, donde deja de ser evaluada por su sueldo y deja de ser comparada con los hombres.

Además, brindó un mensaje esperanzador en torno a la lucha feminista: “Una de las ventajas de mi edad es que recuerdas tiempos peores. Hoy sabemos que si no escuchamos ni aprendemos, no podremos avanzar para lograr una sociedad más igualitaria”. Pero, para lograr este progreso, destacó, es necesario que estas acciones se realicen en dosis iguales: “Debemos escuchar tanto como hablamos y hablar tanto como escuchamos”. Los jóvenes, consideró la activista, han colaborado con su mirada particular, donde ven con distancia las divisiones creadas por quienes hoy toman las decisiones e imponen las normas, entre ellas, las patriarcales.

“Todo periodista debería someterse a entrevistas como estas porque uno se vuelve más empático cuando está de este lado de la cámara”, se despidió tras la breve rueda de prensa. Entre las actividades que tiene en su agenda está previsto un encuentro con profesoras de los programas de Estudios Feministas y de Género del Instituto Universitario en Género y Diversidad de Asturias.

Marina Abramović, ganadora del Premios Princesa de Asturias a las Artes y Emmanuel Carrère, laureado en la categoría Letras son algunos de las personalidades que acudirán a recibir su premio. La artista serbia visitará una muestra, Performative Video Works, que recorre obras que ella ha realizado y que ha seleccionado.

Carrère, autor del reciente Yoga, brindará un encuentro con un club de lectores y presentará su película En el muelle de Normandía, protagonizada por Juliette Binoche, sobre una periodista de investigación que se infiltra en el mundo de las empleadas de limpieza, en particular las del transbordador que cruza el Canal de la Mancha. Carrère dirige la adaptación de la novela de no ficción de Florence Aubenas, la periodista que realizó este experimento y escribió sobre estas vivencias.

Emmanuel Carrère presentará su nueva película en esta edición de los Premios Princesa de Asturias JOEL SAGET - AFP

Esta edición los Premios Princesa de Asturias dan un paso más hacia nueva normalidad. Si bien el gran acto de entrega de los galardones, será celebrado nuevamente en el imponente Teatro Campoamor [y no, como en 2020, en un hotel céntrico], volverá –a pesar de que ya no existe restricción de aforo en los cines y teatros del país– a contar con una limitación en el número de presentes de la sala: solo 785 personas (en lugar de los 1500, la capacidad máxima disponible). En la gala cada ganador, que recibe una recompensa de 50 mil euros, pronuncia un discurso de agradecimiento. Los Reyes, la infanta y la Princesa de Asturias, Leonor de Borbón, que estudia en el exterior, llegarán el jueves a Oviedo para acudir a diferentes homenajes previos a la gala que presidirán. Pero, a diferencia del año pasado, cuando la crisis sanitaria era crítica, las actividades donde participarán los ganadores se realizarán no solo en Oviedo, sino que regresan a distintos escenarios, escuelas y espacios a lo largo y ancho del territorio asturiano.