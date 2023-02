¿Qué vas a leer con tu hijo esta noche? Historias de brujas, gnomos y piratas para disfrutar en el fin de semana extralargo

escuchar

Llega un fin de semana extralargo, el último antes de que empiecen las clases, y nada mejor que pasar los días de ocio sumergidos en buenas lecturas. Con esa idea, esta semana seleccionamos cuentos ilustrados para los más chicos de la casa, una historieta de aventuras para los más grandes, biografías de piratas muy peculiares y letras de canciones para leer, escuchar y compartir. Pasen y lean.

El Plan de Lila Maqueta

El plan de Lila, de Gaby Thierry (AZ). La autora de Bugo, el suplente, publicado por el mismo sello, ofrece en este libro álbum un cuento “animado”: en varias páginas aparece un código QR que activa y da movimiento a las escenas. De pelo verde y cachetes rosados, Lila sale a explorar el mundo y se encuentra en el camino con distintos animales que la estimulan a imaginar un plan para emprender un viaje. Es un libro ideal para compartir con los más chicos de la casa en las vacaciones. En la contratapa viene otro QR que conduce a la versión narrada.

"El perro vagabundo" Maqueta

El perro vagabundo, de Marc Simont (Corimbo). Es un día perfecto para ir de picnic y allá va la familia protagonista de este cuento escrito e ilustrado por el artista y caricaturista que nació en París en 1915 y murió, a los 98 años, en Cornwall, Estados Unidos. La historia del perro vagabundo que se gana el corazón de los padres y los hijos está basada en una anécdota real que le contó una amiga sobre la adopción de un cachorro abandonado.

Tres escenas de "El perro vagabundo", de Marc Simont Collage

Otto & Vera: la pijamada, de Andrés Rapoport y Krysthopher Woods (Ralenti). Cuarta entrega de esta serie de historietas protagonizada por dos hermanos que se pelean bastante (como casi todos los hermanos, en realidad). Vera y Otto son muy distintos, pero si algo tienen en común es la imaginación. También, las ganas de jugar y de inventar historias. Es por eso que son los invitados ideales para una pijamada con amigos.

Cartas a un gnomo, de Margarita Mainé (Alfaguara). Con ilustraciones de Huemula, este cuento maravilloso es ideal para lectores iniciales. La protagonista, Clarisa, plantea a los adultos cuestiones como por qué no creer en las cosas que no vemos, como el gnomo que apareció en su casa, por ejemplo, y se come los caramelos. Una historia fantástica plena de humor y ternura, súper recomendada para leer en un viaje o antes de dormir.

Vidas piratas, de Martín Blasco (AZ). Con ilustraciones de Federico Combi, en este libro de la Serie del Boleto el autor nos cuenta cuatro historias de vida de piratas muy interesantes: “John Entero, el pirata Barbanada”, que a los 21 años fue elegido “pirata del año” por la revista Buque Negro; “Donato Silvestre, el pirata que le temía al mar”, que vivió en la Edad Media y no le gustaba navegar; “Julia Belle, la primera pirata en un submarino”, que es muy moderna y quiere innovar; y “Marisa de la Cornisa, la pirata del lenguaje”, la tía del narrador que no usa parche en el ojo ni tiene un barco pero igual quiere ser pirata. Además del gran manejo del humor y de la imaginación para inventar estas vidas desopilantes, Blasco reflexiona en medio de los relatos sobre otras cuestiones y, aunque parece que se va por las ramas, como dice en uno de los cuentos, en realidad le está hablando al oído al lector sobre cosas que van más allá de la ficción. Me encanta.

El río, de Tom Percival (Catapulta Junior). Una historia sobre cambios, imprevistos y sentimientos. Rowan, el niño protagonista, atraviesa distintos estados de ánimo, al igual que el río que a veces está calmo y otras, embravecido. Autor de Invisible, entre otros libros para chicas y chicos, Percival introduce en la ficción el tema de las emociones sin pretensión alguna más allá de contar una historia.

El mejor amigo de Winnie, de Valeria Thomas y Korky Paul (Océano Travesía). Las divertidas peripecias de la bruja Winnie siguen fascinando a los pequeños lectores. En este episodio, la protagonista es una bruja novata, recién recibida de la escuela de hechizos. Vive en su casa negra ubicada en el bosque y se siente un poco sola. Entonces, no tiene mejor idea que invitar a sus hermanas brujas, pero enseguida empiezan las peleas. Hasta que se le ocurre una idea genial: ¿por qué no probar suerte con un gato? Claro que Wilbur, su nuevo amigo, es un gato muy especial.

Crece desde el pie (Criatura editora). La letra de la célebre canción de Alfredo Zitarrosa ilustrada por el artista visual Pantana e interpretada por Martín Buscaglia en un álbum para leer y escuchar editado por el sello uruguayo. Por suerte, se consigue en las librerías argentinas, junto con otro de la misma serie, El día que me quieras, el tango de Carlos Gardel y Alfredo Le Pera en versión de Queyi e ilustrado por Alejo Schettini. Con diferentes estilos de ilustración, los dos ofrecen la letra y la partitura para los que se animen a tocar. Y traen códigos QR para escuchar las versiones musicales.