¿Qué vas a leer con tu hijo esta noche? Un fin de semana de súper acción entre cuentos y talleres

Este fin de semana coinciden en Buenos Aires algunas propuestas súper interesantes para compartir con chicas y chicos. A la Feria del Libro Infantil y Juvenil, que volvió con todo a la planta baja del Centro Cultural Kirchner, se le suma el desembarco del Filbita en la Quinta Trabucco de Vicente López con actividades literarias gratuitas durante las tardes de sábado y domingo.

Filbita invita a sumarse a lecturas y talleres este sábado y domingo Santiago Filipuzzi - LA NACION

Otro imperdible de las vacaciones de invierno es la muestra de Pablo Bernasconi sobre el concepto del infinito en el Centro Cultural de la Ciencia y “La escribiente”, exhibición de ilustraciones dedicada a María Teresa Andruetto en el Espacio Cultural de la Biblioteca del Congreso, que tiene una versión digital. Además, en la Biblioteca Parque de la Estación sigue el Festival de Literatura Juvenil que arrancó el Día del Amigo en la peatonal Florida. Pasen y lean. Están todos invitados.

El Festival de literatura juvenil, que empezó el miércoles 20 en la peatonal Florida, se muda este fin de semana a la Biblioteca Parque de la Estación Patricio Pidal

Reyes y pájaros, de Liliana Bodoc (Norma). Justo hace unos días, el jueves 21, la autora de La saga de los confines hubiera cumplido 64 años. Sus hijos, Romina y Galileo, están recuperando alguno de sus textos que quedaron inéditos o a mitad de camino. O, como en este caso, que vuelven a publicarse quince años después a modo de homenaje, como dicen las editoras Laura Leibiker y Laura Linzuain en las palabras preliminares.

Liliana Bodoc hubiera cumplido 64 años el 21 de julio EMILIANO LASALVIA

En otro texto, que funciona como prólogo, los hermanos Bodoc definen a Liliana como “un faro”. Y aseguran que “la Lili comenzaba a ser Liliana Bodoc mucho antes de su boom editorial. Y la prueba concluyente es este libro”. Ilustrado por Gonzalo Kenny, reúne cuentos “sobre la historia y el poder” (Reyes) y sobre “el amor y la libertad” (pájaros). “Reyes y pájaros es, en definitiva, el primer libro que escribió Liliana Bodoc, allá por los tiempos en los que nadie creía que pudiese hacerlo”, rematan. Un libro fundamental para los admiradores de su obra y, también, para los que quieran descubrirla. Búsquenlo en la Feria del Libro Infantil y en las librerías de todo el país.

Libros y más libros: para sumergirse en la lectura Carlos Furman

La oficina de los besos perdidos, de Fernando de Vedia (AZ). Una historia tierna y divertida con un punto de partida súper original: ¿a dónde van a parar los besos perdidos que, por distintas razones, no llegan a destino? Esos besos que uno no alcanza a dar, como le pasa al papá de Ana en este cuento ilustrado por Gina García. A no desesperar, besuqueros: según nos cuenta el autor, existe una oficina atendida por un tal Atilio Smack donde se reúnen besos de distintos tamaños, colores e intensidades. Me encantó este nuevo libro de De Vedia, de la Serie del Boleto de AZ, ideal para chicos que ya se largan a leer solos. No lo dejen pasar.

Libros, poesía y talleres para compartir en familia en el festival Filbita Carlos Furman

Caídos del mapa 14. Encerrados, de María Inés Falconi (Quipu). La autora de la exitosa saga Caídos del mapa aborda, en esta nueva entrega, la convivencia forzada durante la cuarentena a causa de la pandemia a principios de 2020. Ese es el contexto en el que se desarrolla la novela, aunque la trama se abre en subtramas súper atrapantes y los protagonistas, que eran chicos al inicio de la serie, ya son adultos y tienen hijos. Por eso, Falconi se concentra en la “generación Z”. Con su habitual lenguaje coloquial, el relato incluye cuestiones vinculadas con el uso y abuso de la tecnología y las redes sociales como Tik Tok, que se profundizó durante los días de encierro.

Para agendar:

El jueves 28, a las 17, la autora de Caídos del mapa y otros libros para chicos y adolescentes firmará ejemplares en la Feria del libro infantil. Planta baja del CCK, área de firmas.

Feria del Libro Infantil y Juvenil Archivo

Vidas de gatos, de Silvia Arazi (Planeta Lector). Vuelvo a recomendar este libro de poemas ilustrado por Pilar Centeno porque me fascina. Con el subtítulo “Poemas para cantar con un niño o un gato”, aparecen muchos mininos: está Cervantes, el gato escritor; Juan Paparulo, un gato enamorado que trabaja en un restaurante; una gata tejedora; otra muy quejosa y algunos más. La autora de El niño de pocas palabras, entre otros títulos, compuso música para estos versos y las canciones pueden escucharse en plataformas digitales como Spotify y YouTube. Ideal para los amantes de la poesía, la música y los felinos.

Cervantes, el gato escritor

Para agendar:

Esta tarde, a las 18.30, en el espacio Taller del primer piso del CCK, Arazi coordina la actividad “Cuentacuentos: Vida de gatos”. Sugerido para chicas y chicos de 6 a 10 años.

Personajes para recortar y jugar Gentileza editorial

A cocochito. Canticuénticos en canciones (Gerbera). Un libro-disco ilustrado por Estrellita Caracol con quince temas de la banda santafesina para leer, cantar y bailar. Hay zambas, candombes, chamarritas, merengue, vallenatos y cumbia, compuestas por Ruth Hillar, Sebastián Cúneo, Daniel Bianchi, Laura Ibáñez, Daniela Ramallo y Gastón Menguez, que se presentan en las páginas finales y en unos muñequitos para recortar que vienen en las solapas. Las letras son como cuentos fantásticos y tienen humor y poesía. Cada canción se puede escuchar al escanear el código QR que viene en las páginas. Una de mis historias favoritas es “Zamba para aprender a caminar”, que aporta algunas pistas a los que están por dar sus primeros pasos.

Para agendar:

El lunes 25, a las 18, el grupo presenta los nuevos libros de cartoné, ideales para los más chiquitos, Acá Tá y Un remolino, y el reciente libro álbum ¿Por qué, por qué?, junto a las canciones más famosas de su repertorio en formato acústico. En el Auditorio Nacional, del tercer piso del CCK (Sarmiento 151). Las entradas son gratuitas, pero es necesario reservarlas en el sitio web del centro cultural.

Los Canticuénticos CUNEO, JS

Escuela de cocodrilos, de Ana María Shua (Planeta). Con ilustraciones de Leo Frino, este cuento para chicos desde los 6 años integra el catálogo 2020 de la colección Planeta Lector, para leer en casa y en la escuela. Está protagonizado por Fafnir, un alumno nuevo de la escuela de cocodrilos que es diferente a los demás. A pesar de las burlas de los compañeros por su aspecto distinto y su timidez, Fafnir se hace amigo de Selva. Y pronto logrará demostrar coraje y valentía. Una historia sencilla y tierna, sugerida para abordar la cuestión del respeto y la diversidad.

Para agendar:

El jueves 28, a las 16, Ana María Shua firma sus libros en el área de firmas de la Feria del Libro Infantil.

"Flores salvajes", cómic infantil de Liniers archivo

Flores salvajes, de Liniers (La Editorial Común). Dedicado a sus hijas, Matilda, Clementina y Emma, este cómic fantástico de Liniers está protagonizado por tres chicas que viven una extraña aventura en una isla desierta. No tan desierta, en realidad, ya que está habitada por animales fantásticos como un enorme dragón y un mini gorila. En esa isla pasan cosas raras: cae nieve con sabor a pochoclo y hay flores exóticas que hablan. Me salteo el final (porque no me gusta arruinar las buenas sorpresas) y voy hasta la última página para contarles que el autor de Macanudo incluyó una imagen familiar. “Este libro nació con una foto que les saqué a mis hijas mientras miraban fascinadas la jungla en el Yucatán. En ese momento empecé a imaginar la historia”, dice Liniers, que completa con este libro la trilogía de historias en viñetas inspiradas en sus hijas.

Para agendar:

Liniers visitará la feria y se encontrará con sus lectores en el “firmódromo” de la planta baja el jueves 28, a las 17.30.

Además, en la Feria Infantil

Hoy, a las 16.30, Verónica Álvarez Rivera protagoniza “Cuenta conmigo”, un espectáculo de narración oral con soporte de textos, títeres y objetos, basado en un potpurrí de géneros literarios, apto para todo público. En la sala Cuentacuentos del primer piso.

La autora Ethel Batista y la editora Betina Cositorto, de Nazhira, presentan el jueves 28, a las 15, “Señales para jugar en movimiento”, una Instalación lúdica para explorar el cuerpo en el espacio, entre formas, telas, imágenes, música y palabras recomendada para chicas y chicos de 5 a 9 años. En el mismo espacio del primer piso.

Bonus track

Filbita en la Quinta Trabucco

Este fin de semana, el festival literario Filbita invita a chicos y grandes a participar de dos jornadas con actividades gratuitas en la Quinta Trabucco (Melo 3050, en la localidad de Florida). A partir de las 14, habrá lecturas, talleres, una biblioteca abierta y teatro de sombras, entre otras propuestas.