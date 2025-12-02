Quien espera desespera

Nueva Delhi, India.– Cara lánguida, mirada apagada, orejas caídas y cola entre las patas. Desolación transmite este perro echado a las puertas de una construcción tan ruinosa y venida a menos como el ánimo de este guardián que custodia su ingreso. El cartel de libre estacionamiento indica que allí hay una calle por la que transitan autos y personas. Tal vez por eso aguarda apostado en ese lugar, ubicado junto a un refugio para perros abandonados que están expectantes de que alguien los adopte. “El que espera desespera”, reza el dicho. Y no es para menos si lo que desea es que alguien se apiade de él y se decida a llevárselo a su hogar. En Nueva Delhi, hay cerca de un millón de perros callejeros; en toda la India son cerca de 62 millones. Esto constituye un gran desafío para la salud pública y el bienestar animal en todo el país, y también para este triste animalito, ya que son escasas las posibilidades de que cambie su suerte.