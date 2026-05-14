Rosario pide el traslado de la bandera de Macha atribuida a Belgrano que está en el Museo Histórico Nacional

El traslado del sable corvo del general José de San Martín del Museo Histórico Nacional (MHN) al Regimiento de Granaderos a Caballo, decretado por Javier Milei y convalidado por la Justicia, empieza a tener efectos secundarios. Una de las dos banderas de Macha halladas en 1885 por un párroco en la capilla de Titiri Macha, en Bolivia, y atribuidas a Manuel Belgrano, que se conserva en el MHN, es el nuevo bien histórico en disputa. El Concejo Municipal de Rosario aprobó la semana pasada y por unanimidad una resolución para solicitar al Poder Ejecutivo Nacional y al MHN el traslado definitivo de la bandera de Macha a la Galería de Honor de las Banderas del Monumento Nacional a la Bandera, en Santa Fe.

La iniciativa fue impulsada por la presidenta del concejo, María Eugenia Schmuck, del bloque Unidos por Rosario, y cuenta con el apoyo del intendente Pablo Javkin. “Habría que ver las condiciones, si el traslado es definitivo o temporario, porque tiene que ver con la rehabilitación del Monumento a la Bandera -dice Javkin a LA NACION-. La provincia tomó la obra y la vamos a reinaugurar en junio”.

Una de las dos banderas (la que es blanca, celeste y blanca, sin sol) se conserva en la Casa de la Libertad de Sucre, en Bolivia, y la otra (la celeste, blanca y celeste, sin sol), conocida también como la “Bandera de Ayohuma”, forma parte del patrimonio del MHN desde su creación, en 1896. El Monumento a la Bandera se inauguró en 1957, décadas después del MHN que tiene como objetivo resguardar el patrimonio histórico nacional. Se teme que, por el “efecto sable corvo”, se desencandene una cascada de pedidos de reliquias desde distintas provincias. Para algunos especialistas, si se aplica el criterio del Presidente aprobado por la jueza Macarena Marra Giménez, Salta podría reclamar al MHN los uniformes de Martín Miguel de Güemes y Entre Ríos, el poncho de Justo José de Urquiza.

La otra bandera encontrada en Titiri (Macha), que es blanca, celeste y blanca, está en el Museo Casa de la Libertad de Sucre, en Bolivia argentina.gob.ar

Según recordó en un artículo del diario La Capital el vexilólogo Miguel Carrillo Bascary, del Centro de Estudios Belgranianos de Rosario, en 1962 el presidente Arturo Frondizi había dispuesto el traslado de la bandera de Macha a Rosario, con motivo del 150° aniversario de la creación de la Bandera, mediante el decreto 1285. Para Bascary, la bandera de Macha debe estar en Rosario y el decreto de Frondizi sigue vigente. Sin embargo, las banderas de Macha no son las primeras banderas ni tienen relación con Rosario o la provincia de Santa Fe.

En 2004, durante el Encuentro Nacional Belgraniano, se solicitó a las autoridades rosarinas que reclamaran el traslado de la reliquia a Rosario, logrando el apoyo de la Cámara de Diputados de Santa Fe y del gobernador Miguel Lifschitz. Desde el Ejecutivo se rechazó el pedido con el argumento de que la insignia, que actualmente se exhibe en la muestra Grandes éxitos del MHN, estaba inventariada como perteneciente al museo. Se halla en una vitrina especial con medición de luz y temperatura para preservar su estado, que es delicado; fue restaurada años atrás por el equipo del museo.

“No se puede estar jugando con los símbolos patrios -dice a LA NACION Manuel Belgrano, descendiente del prócer y presidente del Instituto Belgraniano de la República Argentina-. Es un disparate afirmar que la bandera de Macha es la primera bandera creada por Belgrano; en todo caso puede haber pertenecido a algún regimiento del Ejército del Norte al mando de Belgrano”. En su opinión, en el Monumento a la Bandera se podría exhibir una réplica de la bandera de Macha.

Desde la Secretaría de Cultura de la Nación informaron que aún no había llegado ningún pedido formal del traslado, si bien están al corriente de la resolución del legislativo comunal rosarino. No obstante, trascendió que Cultura ya habría solicitado un informe sobre el estado de la reliquia.