Sable corvo: la Justicia rechazó la cautelar y la reliquia de San Martín pasa a Granaderos

Hoy, la jueza Macarena Marra Giménez, del Juzgado Contencioso y Administrativo Federal n° 12, rechazó la cautelar presentada por los descendientes de Manuela Rosas y Máximo Terrero con el objetivo de suspender el traspaso del sable corvo del general José de San Martín del Museo Histórico Nacional (MHN) al Regimiento de Granaderos a Caballo, tal como lo decretó el Presidente el martes pasado. Esta decisión da vía libre al traslado de la reliquia el próximo sábado por parte de Presidencia, en condiciones aún no informadas a la prensa, previsto para las siete de la mañana. La caravana partirá de Defensa 1600. El presidente Javier Milei podrá encabezar el acto de traspaso del sable en el Campo de la Gloria, en la localidad de San Lorenzo.

La jueza no da por probada la postura que sostiene que la donación del sable corvo haya sido “con cargo”, es decir, como obligación accesoria impuesta al Estado, en este caso, relativa al lugar de guarda (el MHN). Señala además -como habían hecho unos pocos historiadores y especialistas en patrimonio- que el sable corvo ya había estado por décadas en el cuartel del Regimiento de Granaderos, después de dos robos en la década de 1960, hasta que la expresidente Cristina Kircher decidió “restituirlo” en 2015, por medio de un decreto.

“Cabe agregar, frente a la preocupación actual y la crítica que postulan los accionantes, que no puede dejar de meritarse que el sable histórico no ha permanecido siempre en el Museo Histórico Nacional desde que fue enviado desde Londres y recibido en el año 1897 -indica el despacho-. Antes bien, desde el año 1967 al año 2015 se transfirió también su guarda y custodia al Regimiento de Granaderos, lugar en el que permaneció durante 48 años sin que ello fuera cuestionado”.

Para la jueza, el decreto 81/2026 del Poder Ejecutivo es legítimo y el Presidente no incumple con ninguna ley si lo lleva a la práctica. Como en el decreto 81/2026, observa que el Regimiento de Granaderos es Monumento Histórico Nacional desde 1997.

Sin embargo, la jueza Marra Giménez, “dada la complejidad de la cuestión”, señala, libró un oficio para que se acredite el vínculo del Terrero con los donantes (algo que se había omitido en la cautelar) y solicitó varios pedidos de informes a distintos organismos del Estado, del Boletín Oficial a una inexistente “Comisión Nacional Nacional de Museos y de Monumentos y de Lugares Históricos”, pasando por el Regimiento de Granaderos a Caballo (para que brinde detalles sobre la guarda, conservación y exposición del sable corvo), y también al Centro TAREA, Escuela de Arte y Patrimonio de la Universidad Nacional de San Martín, “para que informe en el plazo de cinco días sobre las medidas adecuadas de conservación y protección que deberían adoptarse respecto del bien histórico en cuestión, y cualquier otra información que pudiera aportar en su carácter de instituto especializado en el estudio y conservación de bienes culturales”.

Todos los pedidos deben ser respondidos en el plazo de cinco días. Algunas de las solicitudes de la jueza -como el decreto del 3 de marzo de 1897 que asignaba el sable corvo al MHN, hecho al Boletín Oficial, y las cartas de Manuela Rosas a Adolfo Carranza- ya habían sido adjuntadas en la cautelar de los Terrero.

De este modo, queda abierta la posibilidad de que el sable corvo regrese al MHN si se prueba que la donación había sido hecha “con cargo”. Para la familia Terrero, lo que pase con la reliquia histórica de ahora en más es responsabilidad de la Justicia.

Prohibiciones y reemplazos

Tras la renuncia este martes de María Inés Rodríguez Aguilar a su cargo de directora del Museo Histórico Nacional (MHN), que notificó una vez que se publicara en el Boletín Oficial el decreto 81/2026 que oficializa el traspaso del sable corvo del general José de San Martín al Regimiento de Granaderos a Caballo, el Gobierno prohibió a la historiadora el ingreso a la institución ubicada en Defensa 1600. Si bien en un primer momento había trascendido que la especialista continuaría unos días más en actividad, la ahora exdirectora debió enviar a su hija a recoger sus pertenencias.

En la carta de renuncia, la exdirectora expresaba su disconformidad con la medida y agradecía al personal del museo, a la Asociación Amigos (que preside el editor Jorge Carman) y a la subsecretaria de Patrimonio Cultural, la historiadora Liliana Barela. Rodríguez Aguilar será reemplazada en el cargo por la actual directora nacional de Museos, la magíster en Historia del Arte Argentino y Latinoamericano María Paula Zingoni, que la había reemplazado a ella cuando debió ocupar la dirección del MHN tras la salida anticipada del historiador Gabriel Di Meglio (que también se oponía al traspaso de la reliquia). Transitoriamente y hasta que se resuelva por concurso el cargo de director del MHN, Zingoni desempeñará doble función en la Secretaría de Cultura (o triple, si se considera que el ex-Museo del Traje pasó a depender como “colección” del MHN).

Ayer, autoridades del Regimiento de Granaderos y del Ministerio de Defensa visitaron el MHN. El traslado del sable corvo se hará el sábado a las siete de la mañana. Desde allí, viajará rumbo a la localidad santafesina de San Lorenzo, para el acto de traspaso previsto para las 19 en el Campo de la Gloria, donde tuvo lugar la batalla de San Lorenzo. No se sabe si el presidente Milei lucirá en la ceremonia el uniforme de granadero que el Regimiento le obsequió en 2025. Desde Cultura informaron que Presidencia controlará el protocolo del traslado. El secretario de Comunicación y Prensa, Javier Lanari, no respondió las consultas de LA NACION al respecto.

En redes sociales, funcionarios y simpatizantes del Gobierno publicaron mensajes idénticos a favor del traspaso. “El sable corvo lo compró San Martín en Londres en 1811, luego pasó a manos de Juan Manuel de Rosas. Fue robado dos veces por grupos peronistas; después recuperado, estuvo medio siglo bajo custodia del Regimiento de Granaderos hasta que Cristina se los sacó. Hoy vuelve a ellos”, primereó ayer en X el asesor en derechos humanos del Ministerio de Defensa de la Nación, Arturo C. Larrabure.

La Unión Personal Militar Asociación Civil difundió un comunicado de adhesión al “retorno de histórico Sable Corvo” al Regimiento de Granaderos. “Este acontecimiento representa no solo la restitución de una reliquia histórica de inmenso valor simbólico, sino también un acto de respeto hacia nuestra historia, nuestras tradiciones y los valores que forjaron nuestra Nación”, destaca el comunicado que lleva la firma del coronel retirado Francisco Ricardo Verna.

En su cuenta de Instagram, trabajadores de la Secretaría de Cultura agrupados en ATE Cultura rechazaron el “intempestivo traslado” del sable. “Este símbolo de la independencia argentina fue donado al Museo Histórico Nacional, un museo público que garantiza el acceso democrático a este bien histórico y cultural, dentro de un marco pedagógico adecuado”, indican. “Privilegiar un espacio del Ejército por sobre una institución cultural no sorprende. Forma parte de las acciones de este gobierno para reforzar símbolos castrenses en detrimento de los espacios de participación y construcción colectiva de la memoria”.

La Asociación de Trabajadores de Museos (ATM) difundió el sábado un comunicado en el que expresó su preocupación ante “los trascendidos periodísticos” sobre el traslado del sable de José de San Martín (trascendidos que fueron confirmados por decreto el martes).

“El sable fue legado por el general San Martín al gobernador de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas en 1844, esa fue su voluntad, por lo tanto, es falso sostener que le corresponde de forma legítima al Regimiento de Granaderos -remarca el comunicado de la ATM-. Tras la muerte de Rosas, el arma fue donada y enviada al país en 1897 por sus herederos, la familia Terrero Rosas con la finalidad de ser exhibido en el Museo Histórico Nacional, atendiendo a las gestiones realizadas por su fundador y primer director, Adolfo Carranza”. Es el argumento de los tatataranietos de Manuela Rosas y Máximo Terrero.

“Los museos y sus patrimonios no pueden estar sujetos a decisiones arbitrarias y caprichosas de los funcionarios de turno, violando todas las normas patrimoniales y jurídicas y tomadas de forma inconsulta, sin promover instancias de dialogo, de trabajo y sin consenso de profesionales de la historia, el arte y los museos, como en este caso -concluye la ATM-. El sable de San Martín es una pieza fundamental en el guion museológico del Museo Histórico, formando parte de un recorrido más amplio donde piezas históricas y artísticas dialogan entre sí dando cuenta de episodios centrales de la historia nacional. Es una institución civil, dependiente de la Secretaría de Cultura de la Nación que promueve la reflexión y cuenta con los más altos estándares de profesionalización en cada una de sus áreas, la seguridad se encuentra garantizada (incluyendo una guardia permanente del Regimiento de Granaderos), y es la institución a la que le corresponde legalmente la custodia del sable”.

En respuesta a un comunicado de la Asociación Argentina de Investigadores en Historia, el jefe de Gabinete del Ministerio de Defensa, Guillermo Madero, reivindicó el traspaso de la reliquia. “Sabe esta gente que el sable corvo estará en en el Museo del Regimiento de Granaderos, que cumple con todo en relación al Código de Deontología del Consejo Internacional de Museos ICOM/UNESCO??? O solo quieren joder????”, posteó en su cuenta de X el funcionario.

En otra publicación en la red social, Madero ponderó el Museo Histórico del Regimiento de Granaderos a Caballo, creado en 1968, y se refirió a un “proyecto de ampliación” patrocinado por la Fundación Granaderos que preside la empresaria Bettina Bulgheroni. El Museo del Regimiento de Granaderos, que carece de un área de conservación, aún no es considerado un museo profesional por museólogos e historiadores. Está cerrado por reformas.

“El sable corvo volvería al Museo del Regimiento de Granaderos a Caballo @Granaderosarg que cumple con todo en relación al Código de Deontología del Consejo Internacional de Museos ICOM/UNESCO -informó Madero-. Conserva importantes testimonios de la gesta sanmartiniana y de la historia de los Granaderos a Caballo, es visitado por decenas de alumnos de escuelas y de público en general. Además ha tenido una destacadísima participación en el Museum Week -evento internacional de Museos donde en varias oportunidades alcanzó los primeros puestos- y , a nivel local, participó en todas las noches de los Museos organizados por la Ciudad de Buenos Aires como también en los Días de los Monumentos llevados a cabo por la Comisión Nacional de Monumentos Históricos. Ya está en construcción debido a la gran afluencia de público la ampliación del mismo gracias la Fundación Granaderos con el objetivo de ofrecer más y mejores servicios junto a una propuesta museológica actualizada de última generación, basada en la importancia y magnitud que adquirió el mismo”.

El Consejo Internacional de Museos (ICOM) es la principal organización no gubernamental de profesionales de museos a nivel mundial; fue creada en 1946 y tiene sede en París. En la página web de ICOM Argentina se ven imágenes de la colección del MHN. Para participar del Museum Week, evento global que se realiza por internet, las instituciones solo debían compartir publicaciones en redes sociales con el hashtag #MuseumWeek.

El escritor y abogado Nicolás Márquez interpreta el traspaso del sable corvo a Granaderos como uno de los “gestos amigables del Gobierno para con las Fuerzas Armadas de la Nación”, destinados a reparar “tantas décadas de maltrato y humillación hacia ellas, como consecuencia de la satanización propagandística a la que fueran sometidas por gobiernos anteriores, que las desfinanciaron y maltrataron con inusitada furia, en probable represalia por haberle ganado la guerra al terrorismo marxista en los años 70, aprovechando además lo debilitadas que quedaron tras la derrota en Malvinas”.

“Milei entendió que ningún país serio puede carecer de Fuerzas Armadas jerarquizadas y profesionales -dice Márquez a este diario-. Y los actuales uniformados nada tienen que ver con discusiones del pasado, que fueron reavivadas demagógicamente durante los tiempos de la mafia kirchnerista, en cuyos gobiernos participaron muchos exmontoneros con ánimos de revancha. Pues esa etapa se terminó y ahora Milei busca mirar hacia adelante con claros atributos de un estadista que no se queda anclado en antinomias precámbricas”.