Lorena Vega, la psicóloga de Envidiosa, reveló el insólito pedido que le hacen tras el estreno de la nueva temporada

Desde que estrenó su tercera temporada, precisamente el 19 de noviembre, no hay quien no hable de Envidiosa (Netflix). La serie que sigue a Vicky cautiva a los suscriptores del gigante del streaming por sus ocurrencias, pero también por sus días de terapia en lo de Fernanda. A raíz de esto, Lorena Vega reveló cómo lleva ser la psicóloga del momento y la insólita demanda que recibe.

Fernanda y Victoria, unos de los personajes más queridos de Envidiosa Alina Schrwarcz / Netflix - Netflix

En diálogo con Dame una señal (Radio del Plata), la actriz fue consultada sobre cómo es ser terapeuta en la ficción protagonizada por Griselda Siciliani. “Es advertir que mucha gente está queriendo hacer terapia, te quiero decir. Y vaya si lo necesitamos en este momento del mundo y del país que tenemos. Me piden mucha consulta, eso, por un lado, y lo tomo como una señal de afecto”.

Lorena Vega se refirió a la repercusión de su personaje en diálogo con Radio del Plata (Foto: Captura)

Y continuó: “Me parece que lo que pasa en la serie, al ser una comedia o una comedia dramática, y al tener justo en mi caso, el rol de hacer esas escenas que tienen su paso de comedia, pero que también siempre mueven la perilla hacia un lugar íntimo y sensible, generan como un enganche y tocan un poco algunas fibras en el público”.

En ese sentido, comentó que su personaje logró simpatizar con los televidentes, por lo que recibe diariamente el cariño del público. “Después lo que me devuelven es algo bello, algo alegre, afectuoso. Lo que recibo son chistes o señales de ganas de empatizar”, completó.

En febrero de este año, en una entrevista para LA NACION, Vega reveló que la sorprendió el nivel de popularidad que cobró con su aparición en la comedia: “Nunca había vivido algo así... Yo hago muchas obras de teatro y siento que son materiales súper populares también, que la gente sigue un montón y que generan adhesión. Pero no se puede comparar con una escala como esta, en la que pueden ver la serie en todas partes del mundo, y donde de pronto me escribe gente por las redes para hacerme comentarios y agradecerme”.

Lorena Vega está muy feliz con la repercusión de su personaje y asegura que nunca se imaginó la popularidad que le daría Julieta Horak / Netflix, Julieta Horak - Netflix

Y agregó: “Me escriben de México, de Brasil, me dicen: ‘Acá en Búzios es furor Envidiosa, nos encantan las terapias’. En Madrid también, después alguien me vino a ver al teatro y a la salida me presenta a su hermana y me dice: ‘Vení a Miami que ahí sos famosa, Fernanda es furor’. Me pasan ese tipo de cosas. La verdad es que no había vivido algo así“.

Además de ser actriz, Vega se destaca como directora y dramaturga. En teatro, Precoz; Las cautivas; La vida extraordinaria; El picadero; Civilización, son algunos de los títulos de los que forma parte.

Pero como si fuese poco, este año también cobró relevancia al aparecer en En el barro (Netflix), la serie de Sebastián Ortega donde interpreta a ‘La Zurda’, una mujer decidida que cumple condena por trata de personas.

De qué trata la tercera temporada de Envidiosa

La tercera temporada se centra en la crisis de Vicky Mori (Griselda Siciliani) al intentar concretar el deseo de ser madre con Matías (Esteban Lamothe), lo que desata una ola de ansiedades e inseguridades. La pareja enfrenta su quiebre más serio, impulsado por los celos y un secreto de Vicky. Ella continúa en terapia mientras sus amigas también lidian con separaciones y la infidelidad, forzándola a redefinir su vida en un momento de gran inestabilidad emocional.