Laura Ventura 25 de agosto de 2020

MADRID.- Annus horribilis. Así culmina el comunicado que difundió hoy la Comisión Organizadora de la Feria del Libro de Madrid para anunciar la cancelación definitiva de la edición de este año, un evento que había sido postergado para el 2 de octubre con la esperanza de que la Covid-19 diese tregua. Poco después de que el presidente español Pedro Sánchez compareciera ante los medios anunciando la postergación del ciclo lectivo en algunos niveles, se conoció esta noticia que impacta en el mundo editorial.

La Feria del Libro de Madrid es un evento gratuito que se celebra en el extremo sur del Parque de Retiro, una cita que se caracteriza por el encuentro directo entre autores y lectores, y no tanto por ciclos de conferencias y entrevistas públicas, como ocurre, por ejemplo, con la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Esta fiesta madrileña se realiza generalmente en las primeras semanas de junio y en la última edición acudieron más de dos millones de personas y se vendieron más de medio millón de libros. El estado de alarma culminó el pasado 21 de junio, motivo por el cual, los organizadores postergaron el encuentro para otoño, pero el número de contagios en España ha vuelto a dispararse.

"Es una decisión muy dolorosa y difícil tomada como un ejercicio de responsabilidad y precaución ante la difícil situación derivada en las últimas semanas por la pandemia del coronavirus y las expectativas que se proyectan para septiembre", agrega el comunicado de los organizadores que se adaptan a los tiempos que corren y anticiparon un proyecto denominado "Feria en directo", un conjunto de actividades virtuales que se harán públicas en breve.

Un vuelco a la virtualidad

El Hay de Segovia, dirigido por la argentina Sheila Cremaschi, sigue en pie para fines de septiembre y también tendrá actividades que se transmitirán gratuitamente vía streaming desde el imponente edificio de IE University, una de las 16 sedes con las que cuenta este celebración. A este evento concurrirán los grandes autores, en su mayoría españoles, que este año presentan novedades: Almudena Grandes, Julia Navarro, Sergio del Molino, Karina Sainz Borgo, Manuel Vilas, Rosa Montero y el ganador de la última edición del premio Alfaguara, el mexicano Guillermo Arriaga. Este año este Festival celebra la obtención del premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades, galardón compartido con el Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Con respecto a este último evento, cuyo inicio está anunciado para el 28 de noviembre, los organizadores han trabajado en protocolos de seguridad y se comprometieron a que esta multitudinaria fiesta no rebase la capacidad solicitada por las autoridades sanitarias, así como también dispondrán de dos sedes para albergar el encuentro (el predio habitual sumado al Centro Cultural Universitario de la Guadalajara).

Cada encuentro literario tiene su propia dinámica y así, por ejemplo, la Semana Negra de Gijón, pudo evitar su cancelación con una notable reducción en su capacidad y con la transmisión de eventos vía streaming. En cambio, también en España, Liber, Feria Internacional del Libro, un evento que se celebra pensado más para los negocios editoriales que para el público, y que se realiza en el predio Ifema, fue cancelado.

La Feria del Libro de Frankfurt, anunciada para abrir sus puertas el 28 de octubre con el slogan "All Together Now!" ["¡Todos juntos ahora!"], ha comunicado que su tradicional oferta de productos y los encuentros que se realizan en sus stands se han mudado, en mayor medida, al mundo virtual: "Nuestros eventos digitales actuarán como escenarios multimedia para expositores, autores y artistas, uniendo la industria editorial internacional y las industrias creativas en un espacio virtual". Es aquí, por ejemplo, donde se rendirá homenaje al centenario del nacimiento de Miguel Delibes. Otros aniversarios quedarán truncos, como el de Benito Pérez Galdós, interrumpido por la pandemia, pero celebrado en las redes sociales, como en el Twitter de Fernando Aramburu (Patria), quien le dedica en las últimas semanas un espacio para recordar este aniversario de su autor favorito. Citas virtuales para esta nueva normalidad de un universo que añora regresar a los encuentros clásicos.