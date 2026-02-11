Té romántico, besos de novela y obras de arte que hablan del amor: cinco propuestas culturales para celebrar San Valentín

Cada 14 de febrero, San Valentín vuelve: un día que nació ligado a la figura del santo y terminó convertido en la celebración del amor por excelencia. Entre reservas de última hora, flores y bombones, la fecha también puede ser una excusa para hacer un plan diferente.

El arte de amar en el Bellas Artes

En la víspera del Día de los Enamorados, la Asociación Amigos del Bellas Artes organiza el 13 de febrero una charla que cruza historia del arte y reflexión sobre los afectos. A través de obras de distintas épocas, en el encuentro se recorrerá cómo el amor ha sido representado y qué dicen esas imágenes sobre nuestras propias formas de vincularnos hoy. La noche se cerrará brindando y bailando. La actividad estará a cargo de Mariano Gilmore y Luz Arriaga. Es gratuita y requiere reserva previa. En el Auditorio de la Asociación Amigos del Bellas Artes (Av. Figueroa Alcorta 2270), a las 19.

Este año, La Noche de las Cúpulas celebra su edición de San Valentín en el Palacio Barolo Gerardo Viercovich - LA NACION

Culebrones en el Palacio

La temporada 2026 en el Palacio Libertad abrió con Esenciales: culebrones, un homenaje al universo sonoro de las grandes telenovelas argentinas, ideado por la directora del centro cultural, Valeria Ambrosio. El espectáculo recorre teleteatros que marcaron época a través de canciones románticas que quedaron grabadas en la memoria colectiva –cuando “se paraba el país” frente al televisor– y también de jingles publicitarios que acompañaban las tardes familiares. Temas como Para vivir un gran amor (Un mundo de 20 asientos), Solo tú, solo yo (Trampa para un soñador), Mentira (Dos para una mentira) y Una lágrima en el teléfono, entre otros, serán recreados por un ensamble orquestal dirigido y arreglado por Pablo Citarella, con las voces invitadas de Ivanna Rossi, Sol Bardi y Diego Bros, junto a Bruno Coccia, Rocío Noziglia y Sofía Val como cantantes y coristas. La formación incluye batería, percusión, teclados, bajo y contrabajo, guitarra, trompeta, saxo y trombón, con músicos de la Dirección Nacional de Elencos Estables y proyecciones visuales que completan la puesta. Las funciones serán el sábado 14, a las 20, y el domingo 15 y lunes 16, a las 19, con entrada gratuita y retiro previo por boletería hasta agotar capacidad.

San Valentín en el Barolo

El sábado 14 y el domingo 15 de febrero, en tres funciones por día (a las 17.30, 19.30 y 21.30), la Noche de Cúpulas (un proyecto de intervenciones escénicas en terrazas y cúpulas porteñas que nació en 2017) celebra San Valentín “muy cerca de Cupido” en la terraza del Palacio Barolo. La propuesta combina música, performance y misticismo en una experiencia site specific que juega con el simbolismo dantesco del edificio: una ascensión imaginaria del infierno al purgatorio y al paraíso, acompañada por canciones melódicas y boleros. El sábado musicalizará el trío de Paulina Torres (voz), con Pablo Figueroa en guitarra y Leandro Brignone en percusión; mientras que el domingo toman la posta Sergio Pángaro y Cocó Muro en voces, con Fernando Carlini en saxo. A eso se suma Tu vida en burbujas, la performance poética de Fabiana Rey, que incluye lectura de burbujas de champagne y tarot del amor. La experiencia, que dura 75 minutos, incluye además vinos, oráculo y una visita guiada alusiva por la cúpula de los cuatro cupulines. La entrada cuesta $53.000 y se consigue por Alternativa Teatral.

Antonio Grimau y Cristina Alberó en la novela "Trampa para un soñador"; habrá un ciclo conmemorativo de este y otros culebrones televisivos en el Palacio Libertad por el Día de los Enamorados Archivo

Entre las letras y los jardines de Monet

El sábado, a las 17, la Biblioteca Ricardo Güiraldes (Talcahuano 1261) tendrá un “Té romántico” para transformar la tarde de San Valentín en una pequeña escena literaria. El encuentro invita a recorrer el género romántico a través de los años —sus orígenes, sus mutaciones y sus derivas actuales en la literatura y la cultura popular— a partir de lecturas de fragmentos de novelas clásicas de autoras como Jane Austen y las hermanas Brönte. Coordinado por Camilla Mora, con la participación de Ivana Kasper y Mila Kate, el plan apuesta a un clima íntimo donde pensar cómo cambiaron las formas de narrar el amor sin perder la emoción de leer en voz alta.

El Sofitel de Recoleta (Posadas 1232) prepara una experiencia gastronómica inspirada en los jardines de Giverny, el universo íntimo donde Claude Monet forjó el impresionismo. Bajo el nombre Délices d’Amour y Soirée d’Amour, el hotel traduce la luz, los colores suaves y la contemplación propia del pintor en una propuesta de cocina francesa. Entre el 13 y el 15 de febrero, La Pâtisserie ofrecerá petits geaux y bombones artesanales de distintos sabores ($38.000), ideales para regalar. El sábado, el restaurante Alma recibirá San Valentín con una cena de autor que incluye amuse-bouche, entradas para compartir, principales y postres. Todo pensado como una velada íntima, cuidada en cada pincelada impresionista.

Los jardines de Claude Monet en Giverny inspiraron la propuesta gastronómica del Sofitel Buenos Aires Recoleta Gentileza Maison et jardins de Claude Monet Giverny

Opereta en la terraza del Recoleta

Quienes no puedan celebrar este fin de semana, el sábado 21, a las 19, tendrán revancha en la terraza del Centro Cultural Recoleta, que presenta una alternativa luminosa y muy porteña: un espectáculo lírico-escénico que recupera el espíritu alegre de la opereta vienesa y lo cruza con teatro, baile, humor y romance. Estrenada con gran éxito en el Teatro Colón en 2023, la propuesta reúne arias y melodías inolvidables de Franz Lehár y Oscar Straus interpretadas por solistas líricos del propio Colón, en una puesta ágil y juguetona que invita a dejarse llevar por la magia de Viena. La entrada es gratuita para argentinos y residentes, por orden de llegada hasta agotar capacidad, y no se suspende por lluvia.