¿Quién es quién? Los dos pintores impresionistas que todos confunden y pocos saben si se conocieron

Silvio Puertas

La particularidad de nuestra historia reside, muchas veces, en aquellas coincidencias y discrepancias que no solo nos sorprenden sino que también nos confunden, características particulares que, de algún modo, juegan con nuestras mentes.

Tal es así que muchas veces confundimos o no logramos discernir - por ejemplo- entre dos grandes pintores que, por lo parecido de sus nombres y otros vínculos, en algún momento, referirnos a ellos nos llevó a preguntarnos: ¿es Manet o Monet?. Y aunque la obra de cada uno es fácilmente distinguible para los especialistas, quién no dudo, o se cuestionó, ¿de quién era realmente ese cuadro que tenía enfrente?

Visitantes admiran la obra de Claude Monet en un espacio y con luces tal cual quería el autor. En el Museo De L'orangeri, en París

Contemporáneos en una misma ciudad

Entre sus increíbles coincidencias podemos decir que fueron contemporáneos, Édouard Manet nació en 1832, y 8 años después llegaba a la misma ciudad francesa, nada menos que París, Claude Monet.

La diferencia entre ellos no sería menor: Édouard provenía de una familia burguesa y luego de terminar su educación básica no logró ingresar, por sus bajas notas, en la carrera de abogacía y se embarcó a Río de Janeiro, aunque quiso ser parte de la Escuela Naval Francesa, fue rechazado en dos oportunidades. Y pese a no conformar a sus exigentes padres, que buscaban otro destino para él, ingresó al taller del artista y profesor de pintura Thomas Couture.

Édouard Manet,

Claude aunque de familia más humilde, también viajó prontamente. A sus cinco años se mudó a Normandía, a la ciudad francesa El Havre, pero tuvo que interrumpir sus estudios para pasar un par de años en Argelia luchando como soldado de caballería.

Claude Monet en 1901 en el Giverny. Fotografía de Gaspard Felix Nadar. El pintor impresionista de 60 años seguiría trabajando otras dos décadas con su serie Nenúfares Shutterstock

Uno navegó encerrado en un barco (Manet) el otro por tierra cabalgando paisajes (Monet), situaciones que seguramente influyeron en algo del estilo de sus futuras obras.

Los viajes por Europa

Seis años después, Édouard abandonó el taller de Couture y salió a recorrer Europa, donde quedó impresionado por las culturas y costumbres. En cambio Claude comenzó a ser reconocido como pintor, pero no ganaba dinero, por lo que ya casado no podía solventar los gastos de su familia y sin poder soportar aquello intentó, de manera fallida, quitarse la vida en el Sena. Al sobrevivir volvió a pintar y nuevas inquietudes lo acercaron a coincidir con Manet: él también trascendió fronteras y viajó a Inglaterra y a Amsterdam.

Amores encontrados

El amor no los encontró de la misma manera. Manet compartió la novia de su padre, hasta que este murió y luego se casó con ella, una pianista holandesa, Suzanne Leenhoff, que le daba clases de piano y con la cual tuvo un hijo, antes de formalizar su relación: León.

Familia Monet en su jardín Argenteuil, por Edouard Manet, 1874, pintura impresionista francesa. Manet y Renoir eran invitados de Monet cuando se pintó esta obra.

Claude Monet se casó dos veces, tuvo varios hijos y fue por su primera esposa, Camille, que cambió su fortuna. Luego de la guerra, con una herencia y la dote de Camille logró llevar una vida “burguesa” diferente a su origen humilde.

Los amigos del café Guerbois

En París, como un designio del destino o el ritmo de la época y el amor a la pintura llegaron a conocerse. ¿Dónde? En el estudio donde enseñaba el artista suizo Charles Gleyre juntos comenzaron a oponerse al arte establecido de su época, lugar en el que también conocieron a jóvenes artistas como Renoir, Sisley y Bazille.

Claude Monet, pintado por Auguste Renoir en 1872, aceite sobre lienzo. Renoir y Monet se conocieron cuando eran estudiantes en el estudio de Charles Gleyre, en los años 1860 Shutterstock

Los futuros encuentros serían en el popular café Guerbois donde además contactó con el grupo de intelectuales, literatos y pintores como Émile Zola, Nadar, Cézanne y Degas, que frecuentaban el bar parisino.

Apellidos parecidos, estilos diferentes

Pero pese a ser ambos del movimiento impresionista sus diferencias eran más que marcadas.

La firma de Claude Monet en El Portal de la Catedral de Rouen a la luz de la mañana, Francia 1894 The J. Paul Getty Museum - The J. Paul Getty Museum, Los An

Monet pintó paisajes de montañas y escenas al aire libre, mientras que Manet pintó escenas más centradas en los personajes.

La firma de Manet en la obra Primavera, 1881 The J. Paul Getty Museum - The J. Paul Getty Museum

Claude Monet fue el exponente más característico del impresionismo. Sus obras eran in situ, pintaba en el exterior con trazos coloridos y desordenados. Lo hacía en una sola sesión, le gustaba representar el instante a través de la representación y la luz. Muchas obras en el mismo lugar pero en diferentes horas. Se distinguían sus paisajes con pinceladas suaves y desordenadas.

Nenúfares (Water Lilies), de Claude Monet, 1919, pintura impresionista francesa, aceite sobre lienzo. Monet dejó muchas de sus obras tardías sin terminar, pero este trabajo fue una excepción que firmó y vendió en 1919 Shutterstock - Shutterstock

Las obras de Édouard Manet difieren un poco con lo que fue el movimiento. Pintaba en su estudio, realizaba sus obras en varias sesiones, las escenas eran interiores y con personajes. Plasmó escenas de guerra, focalizó en los detalles y sombras.

Manet pintó este retrato de Émile Zola a quien frecuentaba en el café Guerbois

Se fijaba mucho en los contrastes, usaba color negro y representaba figuras con contornos firmes y definidos. Lo principal eran sus personajes

Tan lejos, tan cerca hasta el final

Manet tuvo un destino más miserable que Monet, ya que murió a los 51 años, habiendo contraído sífilis, reumatismo y gangrena. Claude, en cambio, jubilado en Giverny, viejo y acomodado económicamente, murió de cáncer de pulmón a los 86 años.

Y así como su final fue tan diferente, luego de fallecidos ambos llegaron a éxitos millonarios. Uno de los cuadros de Manet se vendió por 20 millones de dólares en el año 2000 mientras que en el año 2008 una de las pinturas sobre lienzo de Monet, “El estanque de nenúfares”, fue vendida por $80,4 millones.

Quizás ahora cuando uno se enfrente con alguna de sus pinturas o escuchemos sus nombres ya sabremos que, después de todo, no eran tan lejanos ni sus vidas tan cercanas.

