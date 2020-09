"El beso de la mujer araña", de Manuel Puig, se publicará en Grecia en noviembre

Una editorial de Atenas es fanática de los thrillers argentinos. Se trata de Carnívora, dedicada exclusivamente al género negro hispano y latinoamericano y en su catálago aparecen varios autores contemporáneos de nuestro país. En menos de un año, además de imponer su impactante nombre en el mercado editorial griego, el sello brinda un menú que incluye a escritores (editados o en proceso de edición) como los españoles Rafael Reig, Carme Riera, Alexis Ravelo Betancor y Cristina Fallarás, el ecuatoriano Abdón Ubidia, el mexicano Rafael Bernal y una larga lista de escritores argentinos como Guillermo Orsi, Raúl Argemí, Claudia Piñeiro, Ernesto Mallo y nada menos que Manuel Puig.El beso de la mujer araña se publicará en noviembre en Grecia. "Nuestra intención es mostrar que, como solía decir Manuel Vázquez Montalbán, el noir no es un viaje hacia la violencia, sino un viaje literario, principalmente", dice la editora y traductora Aspasía Kampyli a LA NACION.

Desde Atenas, donde según informan la pandemia ha hecho menos estragos que en otros países europeos, se intenta establecer contacto con Eduardo Sacheri, María Inés Krimer y el escurridizo César Aira, para traducir algunas de sus novelas al griego. "Ya hemos publicado Ciudad Santa, de Guillermo Orsi, y Penúltimo Nombre de Guerra, de Raúl Argemí, y tenemos contratos para publicar obras de Ernesto Mallo y Claudia Piñeiro. Como ve, la literatura negra o casi negra de la Argentina nos encanta". De Piñeiro lanzarán dos novelas: Elena sabe y Betibú.

En el texto de presentación de la página web de Carnívora se lee: "Ediciones carnívoras para tiempos negros o tiempos negros para ediciones carnívoras. Novelas negras: crímenes, frutos de la historia o la tragedia. Extrañas y jugosas frutas de la pampa argentina, las laderas de los Andes, la salvaje Patagonia, la selva amazónica, las caóticas, traicioneras y peligrosamente encantadoras grandes ciudades de América Latina con sus favelas y su voluptuosa opulencia".

Carnívora hace pequeñas ediciones muy cuidadas. "Partimos del principio de que un libro es en sí mismo una creación artística, por lo que el diseño de nuestras publicaciones corre a cargo de artistas". Este año, los carnívoros atenienses han ganado el premio EVGE 2020 por el diseño de las portadas y del logo,que están a cargo de Joao Linneu y Tania Cimatti, respectivamente. ¿Por qué eligen obras hispanoamericanas?

Cita en Atenas

"En la Argentina el talento literario abunda y podríamos decir que el público lector en Grecia ha adquirido una especie de amor literario por la Argentina desde los años del boom latinoamericano -responde Kampyli-. Por eso no es casual que los dos primeros escritores que publicamos, de Orsi y Argemí, hayan sido argentinos y que su acogida por parte de la crítica y de los lectores griegos haya sido especialmente cálida". Muy apreciados también en España, se están convirtiendo en escritores relevantes en el país de Petros Márkaris, donde se darán a conocer otras obras de ambos narradores que, curiosamente, no son tan difundidas en la Argentina. Nadie es profeta en su tierra.

"Conocí a Márkaris, indiscutido best seller griego de novela negra, en la Semana Negra de Gijón -cuenta Orsi a LA NACION-. Allí me enteré de que la sociedad griega, pese a ser algo más antigua que la argentina, carga con los mismos personajes corruptos que nosotros. No imaginé entonces que mi novela Ciudad Santa sería leída en Grecia como si sus muy porteños conflictos sucedieran en Atenas". A diferencia del comisario Kostas Jaritos, los agentes de las ficciones de Orsi no son tan populares. "En Ciudad Santa hay más de uno y por momentos se llevan mejor con los delincuentes que con sus compañeros de oficio. Esto quizás obedezca a que los autores argentinos debemos lidiar con unas conductas policiales que distan de ser ejemplares".

Gracias a Carnívora, la novela de Orsi circula con éxito por las calles de la capital griega y alrededores. "Me vinculé con la editorial de manera casual, no hubo agentes literarios que se interpusieran en una muy cordial y sincera relación personal, poco frecuente en el trato entre escritores y editores. La edición me sorprendió tanto como su aceptación entre los lectores y creo que parte de eso se debe a una edición muy original en rústica por parte de Carnívora". Este año, Orsi iba a viajar a Atenas para participar de LEA, el festival heleno-iberoamericano de literatura. "Pero el bicho maldito se interpuso en mi camino, como en el de tantos, frustró planes y pospuso mi deseo de conocer Atenas y abrazar a colegas, entre ellos al propio Márkaris, presidente honorario de esa feria. No obstante, no pierdo la esperanza de compartir con él un sabroso almuerzo vegetariano". En la Argentina, Ciudad Santa será reeditada por Tusquets en el primer semestre de 2021.