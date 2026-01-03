Lo que viene en 2026: regresos y novedades de autores consagrados y emergentes para leer todo el año

Después de un 2025 con saldo negativo en términos de ventas, en 2026 seguirá el ajuste en catálogos y tiradas en el mercado editorial argentino. Los grandes grupos volverán a apostar por lo seguro, con autores que publican al ritmo de un libro por año (o más), mientras los sellos medianos y pequeños, calculadora en mano, harán su aporte a la bibliodiversidad.

Las novedades editoriales tendrán en la Argentina dos campos magnéticos: la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que celebrará su 50° aniversario a partir de finales de abril, y la Feria de Editores, en el invernal agosto. Temáticamente, los 50 años del golpe de Estado de 1976 y el 40° aniversario de la muerte de Jorge Luis Borges serán materia de interés para editores y lectores.

En los sellos de Penguin Random House se lanzarán nuevas novelas de Claudia Piñeiro y Dolores Reyes (la tercera entrega de la saga de Cometierra), Alan Pauls, Daniel Guebel, Gloria V. Casañas y Viviana Rivero (que cambió de grupo en 2025). También se esperan novedades de Selva Almada, Daniel Balmaceda y Eduardo Sacheri (ambos publicarán libros de historia argentina), María Elena Walsh y Jorge Luis Borges, homenajeado con el volumen Ensayos completos y un ciclo de conferencias inédito.

En la liga internacional del megagrupo, descollan Stephen King, la Nobel Han Kang, Arturo Pérez-Reverte, Cynthia Rimsky, Freida McFadden, Elísabet Benavent, John Grisham, Ken Follett, John Katzenbach, Danielle Steel y Lucinda Riley. Otros autores locales de PRH que volverán a las librerías son Reynaldo Sietecase, Federico Andahazi, María Negroni, Gabriela Exilart, Lorena Pronsky, Pacho O’Donnell, Pablo Sirvén, Bernardo Stamateas, Fabricio Ballarini, Juan Bautista Yofre y Ceferino Reato.

Para leer en 2026: Alan Pauls, Selva Almada, Julian Barnes, Mario Montalbetti, Giorgio Agamben y Fernanda García Lao

El Grupo Planeta, en sus diversos sellos, publicará títulos de autores argentinos como Guillermo Martínez (que vuelve al ruedo novelesco con El crimen dialéctico), César Aira, Pedro Mairal, Gonzalo Garcés, Luciana de Luca, María Lobo, Santiago Loza, Paula Maffía, Adriana Riva (hay nueva novela de la autora de Ruth), Camila Sosa Villada (de la Premio Sor Juana 2020 se reeditará el meditativo El viaje inútil), Valeria Tentoni y Cynthia Matayoshi; además, debutará en Planeta el cineasta Mariano Llinás. Entre los autores extranjeros, se destacan Siri Hustvedt (sus memorias), Hervé Le Tellier, Erri de Luca, Elvira Lindo, Thomas Pynchon, Carmen Mola, Pyun Hye-Young y Banana Yoshimoto.

También habrá novedades de ficción y no ficción de Florencia Bonelli, Luis Novaresio, Graciela Ramos, Florencia Canale, Florencia Etcheves, Jonathan Haidt, Colleen Hoover, Marcos Aramburu, Mercedes Morán, Mariana Eva Pérez, Fabián Casas, Camila Perochena, Andrés Malamud y Astrid Pikielny, Alejandro Palomas, Dolores Redondo, Lorenzo Silva y Manuel Vilas. El Seminario XV de Jacques Lacan, El acto psicoanalítico, se lanzará en español, al igual que la novela gráfica de Comentarios al Náucrato, de Tomás Rebord; Ernie Pike, de Héctor Germán Oesterheld y Hugo Pratt, y la segunda parte de El Eternauta.

En febrero, Anagrama reeditará Los suicidas del fin del mundo, de Leila Guerriero, y Posesión, novela de A. S. Byatt. En marzo llegarán ejemplares de Despedidas, de Julian Barnes y de las novelas de Patricio Pron y Martín Kohan. En abril saldrá el esperado libro de Emmanuel Carrère, Koljós, donde retrata a su tan despótica como académica madre. También se reeditará El día que apagaron la luz, sobre la tragedia de Cromañón, de Camila Fabbri; un compendio con los tres diarios de Ricardo Piglia en la piel de Emilio Renzi (y viceversa); el exitoso libro del italiano Andrea Bajani, El aniversario, y la reciente novela del mexicano Daniel Saldaña París, Los nombres de mi padre.

Edhasa anunció el lanzamiento de Dos extraños, novela “tanguera” de Luis Gusmán; La demora y la prisa, de Pablo Gerchunoff, y El impulso igualitario, de Juan Carlos Torre. Galaxia Gutenberg publicará en febrero Los golpistas, de Jaime Bayly, sobre Hugo Chávez y Fidel Castro. Acantilado hará llegar la biografía de Fernando Pessoa, escrita por Richard Zenith. Trini Vergara Ediciones publicará, en Vidis, La tarotista de Versalles de Anya Bergman, y en Motus, El secreto del paciente de Loreth Anne White (en abril será el turno de Ojos de asesina, octavo libro de Charlie Donlea).

Fondo de Cultura Económica recuperará la colección Serie del Recienvenido, que dirigió Ricardo Piglia, ahora a cargo de Aníbal Jarkowski, con títulos de Andrés Rivera, Silvia Moyano del Barco y Juan Martini (la atrapante El cerco). En narrativa saldrán Los dueños de la tierra, de David Viñas; La organización vence al tiempo, de Raquel Robles; Cruces, de Violeta Gorodischer, y Un domingo cualquiera todo puede salir mal, de Laura Cukierman, amén de los cuentos completos de Elvira Orphée. De historia, Corrupción y dictadura, de Martín Astarita; Breve historia de los argentinos, Marina Franco y Valeria Manzano; Inventores de la Nueva Argentina. Una historia cultural de la ciencia desde abajo, de Hernán Comastri, e Israel y las dictaduras en el Río de la Plata, de Gerardo Leibner. Daniel Feirstein presentará Genocidios III; Elías Palti, El pensamiento reaccionario. De la “escuela austríaca” a la Alt-Right; Esteban Buch, su “autobiografía sonora” Nuestras grabaciones; Margarita Martínez, Buenos Aires, Los años 90, y José Emilio Burucúa, el ensayo coescrito con su amigo, el poeta y editor Daniel Samoilovich, El libro de los errores.

En Interzona, se publicará Solaris, obra maestra de Stanisław Lem; Metrópolis, novela de Thea von Harbou que inspiró la película de Fritz Lang, y de Steven Millhauser, Disrupciones. De Ariel Magnus, llegará Vibras paralelas; de Guillermo Piro, 1974, y de Carlos Chernov, Después de la furia, épica apocalíptica donde un cataclismo vuelve asesinos a millones de personas. Se recuperarán El país de la dama eléctrica, de Marcelo Cohen, y La travesía, de Luisa Valenzuela. En Factotum saldrán Lugares comunes, relatos de Marcos Almada; Ahora creemos en esas cosas, de Sonia Santoro; Morir y dejar morir, novela de crimen y enigma de José María Brindisi, y El gran silencio, de Debret Viana. En Primeras páginas, de Eugenia Zicavo, se recopilan cien comienzos inolvidables de la literatura universal y latinoamericana.

Adriana Hidalgo publicará el segundo volumen de la poesía completa de Juana Bignozzi; Plaza mágica, de Álvaro Abós; la edición integral de Homo sacer, del pensador italiano Giorgio Agamben, y el desafiante Manifiesto libertario de izquierda, del filósofo Luis Diego Fernández. En Galerna saldrán ¿Qué te apasiona?, de la politóloga Adela Cavia; Deshumanizados, del filósofo Tomás Balmaceda, y Los números hablan pero a veces mienten, de la economista Elena Alonso. También se publicarán investigaciones de los periodistas María Eugenia Duffard y Matías Colombatti. Los científicos Valeria Edelsztein y Claudio Cormick presentarán El libro del tiempo. Beatriz Viterbo prepara una novela epistolar de María Martoccia, un volumen de cuentos de Marcos Crotto y una autoficción del brasileño Felipe Charbel.

Eterna Cadencia enriquecerá su catálogo con La realidad absoluta, de Luis Sagasti; Amigos, de Sylvia Molloy (inéditos escritos después de la muerte de algunas de sus amistades, entre otros, José Bianco, Victoria y Silvina Ocampo, Enrique Pezzoni, Edgardo Cozarinsky, Adolfo Bioy Casares, Héctor A. Murena y Manuel Puig); Campos visuales, de Jorge Consiglio, y Hong, del chileno Gonzalo Maier. Metalúcida publicará Leme, de la portuguesa Madalena Sá Fernandes, y la quinta y última entrega de la saga de terror La misa de los suicidas, de Pablo Foricinito. Blatt & Ríos anunció las reediciones de Olimpo, de Blas Matamoro (el primer libro censurado por la última dictadura militar), Las fotos, de Inés Ulanovsky, y Phoenix, de Eduardo Muslip.

Marea tendrá una oleada de lanzamientos con La última batalla, novela de no ficción de Edgardo Esteban sobre la guerra de Malvinas (basada en el caso de los “trofeos de guerra”); Laura. Vida y militancia de Laura Carlotto, de María Eugenia Ludueña; Más escritos desobedientes, del grupo Historias Desobedientes; Odiar lo suficiente, ensayos de Fernando Borroni; Alem, de Hernán Brienza; El cura en mi cabeza, de Miriam Lewin; La nueva oligarquía tecnológica, de Ariel Goldstein, y La maternidad como mandato, de Eugenia Zicavo. En la colección Contracorrientes, que dirige Alejandro Horowicz, saldrán Jean-Paul Sartre, de Eduardo Grüner; Arlt. El escritor en los bosques de ladrillo, de Sylvia Saítta, y El carnicero de Lyon, de Ricardo Ragendorfer.

El Cuenco de Plata sumará a su catálogo Poesía completa, de Wallace Stevens; Socibiografía, de Didier Eribon; Tesoro escondido, nueva novela de Pascal Quignard, y el rescate de la obra de Gregor von Rezzori. Sigilo, el único sello argentino que acertó al publicar al Nobel Laszlo Krasznahorkai, reeditará Donde yo no estaba, de Marcelo Cohen; la primera novela de Santiago Featherson (La música de los desafinados); Las caracolas, de la francesa Perrine Tripier; La colina del verano, de J. A. Baker, y Necesito contarte. Cartas a Manuel Puig y los suyos, de Patricia Bargero.

De marzo a octubre, Fiordo publicará un libro por mes: El país del humo, único libro de cuentos de Sara Gallardo; Una guía hacia la realidad, novela de la británica Joanna Kavenna; Las palabras y los mitos, ensayo de Isaac Asimov; El llamado de las montañas, ensayo de la india Anuradha Roy; tres libros de Sara Gallardo con ilustraciones de Nicolás Castelo, Chiara Armellini y Ana Sanfelippo; Raider Tōzō, novela de Mike Wilson; un ensayo sobre tipografía de Sol Matas; una novela de la estadounidense Francine Pose, un ensayo de James Hillman y una novela del cineasta chileno Alberto Hayden Hahn. Entropía empezará 2026 con Bali, novela epistolar de Federico Jeanmaire; seguirá con la esperada Estación Saturno, de Fernanda García Lao (que salió en España en 2025), y una nueva compilación de artículos, prólogos y ensayos sobre narrativa de Marcelo Cohen (en el top 3 de los autores con más títulos este año, junto con Borges y Martín Kohan).

Algunos de los libros de Eudeba son Manuel Antín, escritor de imágenes, de Diego Sabanés y Mariángeles Fernández; La formación a través del deporte. El modelo del Club de Amigos, de Carlos Siffredi y Carolina Masci; Voces de los astros, de Alejandro Gangui; Argentina. Una biografía cartográfica, e Investigación periodística en la era de la IA, de Daniel Santoro. Por su parte, Siglo XXI publicará Todo está vivo, ecoensayo de Soledad Barruti; un nuevo trabajo de Pablo Stefanoni sobre la “internacional reaccionaria” en el poder y la reedición de Una modernidad periférica, de Beatriz Sarlo.

El Hilo de Ariadna dará a conocer Buda, Sócrates y nosotros. Una vida ética en tiempos inciertos, de Stephen Batchelor; Conociendo a la mujer. Una aproximación a la psicología femenina, de Irene Claremont de Castillejo, y Abiertos al deseo. La verdad sobre lo que el Buddha enseñó, de Mark Epstein. Y Godot, La condición obrera, de Simone Weil; Enseñar comunidad, de bell hooks; La literatura del tercer mundo en la era del capitalismo mundial, de Fredric Jameson; Detrás de la máscara o el poder de la mujer, de Louisa May Alcott; Lo que entiendo por Borges, de Martín Kohan; Nombres, de Juan José Becerra; Lo que traemos del olvido, de Sergio Wolf; El más allá de los datos, de Carl Öhman, y reediciones de Gustavo Ferreyra y Virginia Woolf, entre otros títulos.

Las nuevas derechas tienen quien les escriba: Hojas del Sur, que inaugurará una colección de libros de economía y política con la Fundación Faro, lanzará Los límites al poder del Estado, del exjuez Ricardo Manuel Rojas; Dios, Patria y Familia, del diputado oficialista Santiago Santurio, y La batalla cultural, espiritual y política, de Gabriel Ballerini. Por izquierda, Ediciones IPS publicará Derecho, Estado y marxismo, antología de Evgueni Pashunakis al cuidado de Guillermo Iturbide; Paidología del adolescente, de Lev Vigotski, y Lo inaprendible. Marxismo y dialéctica, de Juan del Maso.

Tinta Limón abrirá el debate con Vidas rebeldes, experimentos hermosos. Historias íntimas de chicas negras revoltosas, mujeres problemáticas y radicales queer, de Saidiya Hartman; La tierra da, la tierra quiere, de Antônio “Nego” Bispo dos Santos; Terror y seducción. Una historia de la doctrina de la “guerra revolucionaria”, de Jérémy Rubenstein; Banqueros e Imperio. De Cómo Wall Street colonizó el Caribe, de Peter James Hudson; La dialéctica en suspenso. Fragmentos sobre la historia, del archicitado Walter Benjamin, y Miseria del antiintelectualismo. De la acusación de wokismo al chantaje del antisemitismo, de Éric Fassin. Prometeo hará su aporte a la disidencia con Por lo que vale la pena vivir, de Robert Pfaller; Espectros de la revuelta. Sobre el intelecto de la insurrección y la filosofía desde abajo, de Richard Gilman-Opalsky, y La época de la intranquilidad, de Miguel Benasayag y Teodoro Cohen.

Futurock lanzará El camino de la santidad, novela con la que Lucía Alba Ferrara ganó el Premio Futurock en 2025, y Las inútiles, de Nubia Bado, que recibió la primera mención del jurado; la crónica Migrantes, de Gisele Kleidermacher, y Club de mujeres artistas, de Milagros Pochat. De febrero a julio, Chai tiene previsto publicar Máscaras femeninas, de Fumiko Enchi; El viejo Jack, de Wendell Berry, Cosas en todas partes, de Helen Longstreth; Tempestad, de Cynan Jones, y El oscuro objeto del deseo, de Celia Paul.

Nudista apostará por la ficción local con La zona muda, relatos de Pablo Farrés (notable escritor aún poco conocido por el público); Noches de cabaret, de Marmat, y Beatrix, de Agustina Pérez. Y Corregidor, por libros de narrativa vinculados con el último golpe de Estado, como 1976: Crónica de un verano en sombras, de Ana Galán; El mar vacío, de Pablo Torres, y Atravesando la noche, de Andrea Suárez Córica; también lanzarán La marca que deja el agua, de Laura Garaglia, y China. Muralla contra la pobreza, de Néstor Restivo y Gustavo Ng.

Caleta Olivia publicará poemarios de Fernanda Nicolini (Un dios turquesa), Graciela Batticuore (Una), el peruano Mario Montalbetti (Perro negro, 31 poemas), Daniel Durand (El cielo de Boedo) e incluso del actor Esteban Lamothe (Una comadreja). También otros de Silvio Mattoni, Raquel San Martín y María Paula Zacharías. Gog y Magog lanzará La felicidad, de Fabián Casas; Diario de las cosas que quedan, de Eloísa Oliva; La luna y la montaña, antología de la eslovena Svetlana Makarovic; Caja de herramientas, ensayos del mexicano Fabio Morábito, y Tempestad y motor. 150 haikus, del portugués Gonçalo M. Tavares.

Ampersand sumará doce títulos en 2026: Index, de Dennis Duncan (sobre los índices); La sepultura en urnas, seguido de El jardín de Ciro, de Thomas Browne; Estanterías ajenas, autobiografía lectora de Nora Catelli; Los libros de la selva, de Fabián Vega; El desfile de moda como obra de arte, de Claudio Calò; Cartas francesas, de Walter Benjamin; Figurines, de Renata Schussheim; Cuerpo, moda e imagen, de María Isabel Baldasarre, y el segundo tomo del genial Historia natural y mítica de los elefantes, de José Emilio Burucúa y Nicolás Kwiatkowski, entre otros. Caja Negra prepara ensayos sobre extractivismo, nuevas tecnologías y nuevos autoritarismos de Cecilia Rikap, Luis Ignacio García, Bogna Konior y Valentina Tanni, entre otros, y dos novelas: una de Juan Mattio, La nación de los sueños diurnos, y Chicas contra Dios, de la artista y música noruega Jenny Hval.

En el otoño, Vinciguerra presentará Paulina Vinderman. La poesía es el tema del poema, de Sandra Pien; En Busca del Sol. Mi recorrido entre la medicina, la maternidad y la mujer que soy, de la doctora Marta Cohen; Recuerdos de la infancia de los escritores (1900-1950), de Marcelo Bianchi Bustos, y el tomo XXXI de Poesía Argentina Contemporánea, en coedición con la Fundación Argentina para la Poesía. Bärenhaus publicará Inteligencia Artificial: el poder invisible, ensayo de Matías Nahon; Mentes aceleradas (TDAH), del doctor Javier Pou Ucha, y la novela LGBT Caribe, de Pilar Renau. En febrero, Granica acelerará con dos títulos: Running para todos, de Leonardo “Colo” Mourglia, y Rompela, un libro práctico sobre la creatividad, de Marina Condó.

Palmeras Salvajes tiene previsto el lanzamiento de Incidente en el Ox Bow, western revisionista de Walter Van Tilburg Clark, e Invierno en la sangre, del amerindio blackfeet James Welch, ganador del Pulitzer. La Flor Azul publicará en marzo El árbol del coyote, novela de Federico Lorenz, un ensayo de Guillermo Saccomanno y el libro ganador del primer concurso de Poesía Indígena. Y Mil Botellas rescatará, de José María Arguedas, la novela El sexto; dos novelas cortas de Nina Berberova (El lacayo y la puta y La acompañante); la novela policial Todos mienten, del uruguayo Rafael Massa, y cuentos de Colette.

Para comenzar el año, VR y Gárgola los prefieren clásicos: el primer sello publicará Rebelión en la granja, de George Orwell; Frankenstein, de Mary Shelley, y El arte de la guerra, de Sun Tzu; el segundo, El gran Gatsby, de Francis S. Fitzgerald, y El libro de la selva, de Rudyard Kipling.