“Te lo copié a vos”: la revelación de Sebastián Vignolo a Mariano Closs sobre la ropa de los jugadores

El relator Sebastián Vignolo le hizo una inesperada confesión este jueves a su colega Mariano Closs en el pase de programas de F12 y F90 (ESPN). El “Pollo” admitió que adquirió una costumbre que tomó del periodista en relación a su vínculo con los jugadores. “Yo te lo copié a vos eso, que pedías shorts” , le dijo el animador al narrador mientras hablaban sobre su gusto por la indumentaria deportiva.

“Yo soy ‘pedidor de shorts’ porque me gusta jugar. Le mando a pedir a (Marcelo) Benedetto”, le dijo con picardía el creador de Un buen momento al periodista. Acto seguido, Vignolo pasó a enumerar las prendas de fútbol con las que cuenta: “Tengo una campera de Racing muy linda. Tengo la campera de Gimnasia (LP) de (Diego) Maradona. (De la) selección de Francia, Argentina, Rusia. Tengo una campera de (Mauro) Icardi, del Inter. (Javier) Zanetti me mandó la camperita. Tengo el shortcito de (Lionel) Messi de Barcelona. Short de (Juan Sebastián) Verón (NdeR: en Estudiantes) campeón de América. Indumentaria completa”. A la hora de elegir su trofeo favorito, se quedó con el pantaloncito del Barsa que le regaló “La Pulga”.

A su turno, Federico Bulos dijo que sus camisetas más preciadas se las entregaron Martín Palermo, de Boca Juniors, y Enzo Pérez, de River Plate. Mariano Juan, por su parte, a pesar de haber sido jugador profesional, contó que no le gusta mucho usar ropa deportiva, y que no tenía el hábito de intercambiar ropa con sus colegas, salvo que fueran amigos.

Sebastián Vignolo y Mariano Closs Capturas

Luego, se lamentaron que no puedan utilizar la ropa de los equipos del fútbol argentino por temor a las represalias que puedan sufrir por parte de hinchas fanáticos a partir de la violencia imperante en el fútbol argentino. “Una camiseta no te podés poner hoy en día. Yo las tengo, pero me gusta usarlas en un picado”, dijo Closs. En tanto, Vignolo comentó: “Vas a cargar nafta, estás con la camiseta de San Lorenzo, te comés una pu... de la nada. ¿Para qué?”. Y entre risas, indicó que un buen paliativo sería “tenerla de Huracán en el baúl”.

Sobre la ropa en general, ambos relatores admitieron que les gusta mucho comprar nuevas vestimentas. Incluso, Mariano admitió: “No me mido”, y dijo que hasta iría “a los Martín Fierro” con ropa deportiva. En la misma línea, Sebastián dijo que, si por él fuera, “andaría con la camperita de todos los equipos del fútbol argentino” en su vida diaria.