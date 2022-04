El misterioso WhatsApp que pronostica quién ganará el Mundial de Qatar 2022 y que todos ven como una señal

Un usuario de la red social Twitter fue tendencia por revelar una conversación de WhatsApp con un anónimo, donde este presagia cómo será el camino de Argentina en el Mundial en la fase definitiva del Mundial de Qatar. Bajo el nombre de @cubo12_, el usuario realizó el posteo para mostrar las pruebas del caso y lo acompañó bajo la frase: “No sé qué acaba de pasar pero es la señal más grande que vi en mi vida”.

El misterioso mensaje comenzó con una aseveración irrefutable: “Argentina gana la final del mundo”; seguido de ello, y al detalle, el “gurú”, del cual no se develó la identidad, dio detalles de lo que sería un hecho histórico para el país, ya que hace 36 años no levanta la presea más importante a nivel selecciones. “1-2. Empieza ganando por 2 y descuenta al final el rival”, asevera.

La conversación de WhatsApp que se volvió viral en las redes Foto: captura de pantalla

En continuado, en la primera captura de pantalla, se nota la reacción de Matías Civiello, autor de la publicación, que atónito por el nivel de confianza del desconocido, le contestó: “De la mismísima total nada”; del otro lado, sin que pase un minuto, apareció el lema del que parece tener la bola de cristal: “Confiá”.

Reafirmando una vez más su predicción, y sin dar a conocer su identidad tras una requisitoria del destinatario, afirmó: “Solo quiero dejar constancia que Argentina gana la final 2-1″. Inmerso en la confianza que genera el buen nivel de la selección argentina, comandada por Lionel Scaloni, el tuitero se sujetó a la predicción y lanzó: “Nunca estuve tan confiado después de esta charla, es una señal”.

La segunda parte del chat que afirma la consagración de Argentina en el Mundial Foto: captura de pantalla

El tuit, que llegó a las 3800 replicaciones y 88 mil Me gusta, continuó por la senda resultadista y fue el mismo Civiello el que le redobló la apuesta: “Le ganamos la final a Inglaterra y la semifinal a España”.

Al final del diálogo, el incógnito afirmó: “Eso ya no lo sé... a Holanda y/o Inglaterra le ganamos seguro. Eso me dio tirando las cartas. Yo siento que España se queda afuera antes”.

En contacto con LA NACION, el usuario que hizo viral el posteo, comentó: “Me llegó el mensaje el sábado a la madrugada, no lo tenía agendado y tampoco tenía chats anteriores con él. Me dijo que Argentina iba a salir campeón del mundo y cuando le pregunto quién es, me dice que él tampoco me conoce, solamente quería dejar escrito en algún lado la predicción suya para el Mundial”.

Y continuó: “Lo subí a las redes y a la hora se viralizó totalmente. Él no tiene foto en el WhatsApp y solamente figura en la descripción el nombre Martín. Todos estamos entusiasmados con la selección y la gente se alimenta con etas cosas, fue algo bizarro, gracioso”.

El último mensaje anónimo que recibió el usuario de Twitter

Matías, de profesión analista contable, aún sorprendido por toda la repercusión, recibió el último mensaje con otro texto que le llamó la atención: “Una última cosa y me voy para volver el 12/12/2022. Después de este mensaje dejaré de recibir por este medio. Vi en una red social que se hizo muy viral una publicación tuya con el chat y me parece perfecto. Es esencial la confianza y el creer. Eso mueve todo. ¿Acaso te crees que 40 millones de personas creyendo algo no pueden hacer cualquier cosa realidad?”.

Los rivales de Argentina en la primera ronda del Mundial

El viernes, en Doha, se celebró la ceremonia para conocer cómo estará confeccionado el diagrama y contra quién debutará cada selección. En el caso de la Albiceleste, que integra el grupo “C” debutará contra Arabia Saudita, luego enfrentará a México y finalmente, en el último cotejo, se medirá contra Polonia. En octavos de final, como sucedió en la edición pasada, podría cruzarse con Francia.