Leyenda inmortal, referente, ídolo. Tony Hawk es todo eso para los skaters. Esta semana, a sus 52 años, el patinador norteamericano quiso emular una de sus más aclamadas hazañas: el 720 que se marca, un truco que parecía imposible para su edad.

Si bien el famoso skater intentó en varias oportunidades hacer el truco, en una de ellas incluso llegó a sentirse frustrado, ya que la marca no le salía. Finalmente lo consiguió y celebró extasiado junto a sus compañeros.

"Recientemente hice un 720 y fue una batalla. El último que hice antes de esto fue hace más de tres años y ahora es mucho más difícil, considerando todas las cosas: mis dedos recientemente dislocados dificultan mi agarre, mi giro es más lento, así que necesito ir más alto para una rotación completa y. Estoy realmente viejo", escribió el deportista junto al video en Instagram.

En la grabación, que dura menos de un minuto y ya tiene más de 2,3 millones de reproducciones tras viralizarse en las redes sociales, se puede ver a Hawk fallar en tres oportunidades. Después, fiel a su perseverancia, se vuelve a levantar y lo intenta otras tres veces, sufriendo una fuerte caída.

Decidido, agarra una vez más el skate y lo logra: un perfecto 720. Emocionado, lanza la patineta hacia la rampa y baja, murmullando sobre su increíble actuación.

Hawk se retiró de las competencias oficiales en 2003, pero siempre se muestra patinando. De hecho, estuvo en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires, donde hizo algunos de sus entrañables trucos. "El último 720 que hice antes de este fue hace más de tres años: me envió volando por el centro de mi rampa y hacia un poste en el aire. Eso no me infundió confianza para intentarlo de nuevo", agregó junto a las imágenes en Instagram.

"No puedo decir con certeza que este sea el último que haré, pero no puedo imaginarme haciendo muchos más en el futuro", indicó. Esta no es la primera vez que el patinador demuestra que la edad es solo un número. En 2016, a sus 48 años, hizo un 900.