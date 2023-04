escuchar

Florencia Marco, la jefa de prensa del fútbol femenino en Boca, habló tras denunciar al ahora exdirector técnico del plantel de mujeres, Jorge “Negro” Martínez, por abuso sexual. “Pensé que me iban a cuidar, a proteger”, apuntó la joven en un reclamo hacia la dirigencia del xeneize. “Lamentablemente, se tuvo hacer mediático el caso para que a esta persona la corrieran del lugar sabiendo lo que estaba pasando”, agregó luego de que el entrenador fuera licenciado por el club la semana pasada.

Según Marco, ninguna autoridad de Boca se comunicó con ella para hablar sobre su situación. “No espero nada de nadie”, dijo la periodista de 35 años en conferencia de prensa. “Boca fue y es mi casa hace 11 años. Dado que hay mujeres y menores corriendo peligro pensé que las iban a cuidar también”, reflexionó.

Poco más de una semana atrás, Marco denunció penalmente a quien todavía se desempeñaba como director técnico del equipo femenino de fútbol “Las Gladiadoras” por abuso sexual simple. De acuerdo a la acusación radicada en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 22, Martínez no solo la habría acosado e intimidado, sino también manoseado.

Abuso sexual en Boca: habló la mujer que denunció al DT Jorge Martínez

Esta no fue la primera vez que Marco contó lo que le había sucedido con el entrenador cuando tenía 34 años. La denuncia ya había sido planteada con anterioridad en el Departamento de Inclusión e Igualdad de Boca a principios de febrero. El club activó entonces el protocolo establecido. Sin embargo la mujer indicó que en ese momento le hicieron una polémica recomendación: “Me invitaron a que me tome vacaciones y, cuando volví, me licenciaron”. Sin respuesta a su reclamo durante dos meses, Marco decidió ir a la Justicia.

Que el caso se volviera público obligó a Boca, como institución, a tomar una decisión. El martes pasado el club informó que Martínez “fue licenciado en sus funciones hasta tanto se diluciden las responsabilidades”.

“Quiero que se haga justicia, que se cuide a las mujeres, que nadie tenga que volver a pasar por esto que pasé yo”, reclamó Marco y habló de que “estar todo el día con el abusador tiene efectos colaterales muy fuertes”.

“Hay que dejar de naturalizar el abuso y la violencia”, dijo la mujer.

El equipo femenino de Boca Juniors es finalista de la Copa Libertadores 2022 Boca Juniors

Asimismo contó que una vez que reveló que había sido abusada por Martínez, otras mujeres le comentaron “a mí también me pasó” o “me está pasando”. La noticia de lo sucedido caló profundo en el plantel femenino de Boca, que al día siguiente de que Marco radicara la denuncia penal decidió suspender el entrenamiento.

“No es fácil afrontar esta situación. Hay miedo, vergüenza. Es un proceso largo. No entendés lo que está pasando porque está muy naturalizado el abuso sexual”, se explayó la mujer que, aun en este contexto, resaltó en varias oportunidades: “Hay que hablar”.

Al menos por ahora, Marco no tiene resuelto si volverá a trabajar a la institución de la Ribera: “Es muy difícil dar esa respuesta ahora. No estoy para tomar decisiones aún”.

Qué dice el protocolo de Boca ante una situación de abuso

En septiembre de 2021, las autoridades de Boca aprobaron su Protocolo de Prevención y Acción Institucional para casos de discriminación, acoso y violencia por razones de género y orientación sexual con sanciones como la amonestación, suspensión, cesantía y expulsión.

Una vez producida la denuncia, el Departamento de Inclusión e Igualdad debe derivar a la persona denunciante a un equipo interdisciplinario creado especialmente para el caso a los fines de una escucha activa y presencial. Boca puede entonces iniciar un sumario contra la persona acusada o archivar el caso. De tomar la primera decisión, es el Tribunal de Disciplina del club el que debe expedirse.

