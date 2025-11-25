AFA vs. Estudiantes, en vivo: qué se sabe de la resolución que permitiría sancionar al club de Verón
El Pincha fue obligado a realizar un pasillo de honor para recibir a Rosario Central por su coronación anual; cumplió, pero lo hizo con todos sus jugadores de espaldas, en señal de desaprobación; la AFA abrió un expediente
La decisión del árbitro Pablo Dóvalo
Apenas terminado el partido, el árbitro Pablo Dóvalo confirmó que elevará un informe al Tribunal de Disciplina por lo sucedido en la salida oficial de ambos equipos.
“Me informaron qué iba a pasar y las instrucciones eran claras. El pasillo debía realizarse de una manera y al observar que no fue así, lo único que me compete es informarlo”, explicó el juez en diálogo con ESPN.
La Liga Profesional había anticipado cómo sería la ceremonia
La Liga Profesional había anticipado cómo sería la ceremonia previa tras la oficialización del título de Central como “campeón” de la Liga Profesional 2025, una decisión aprobada el jueves pasado en una reunión del Comité Ejecutivo de la AFA, con cambio reglamentario incluido sobre un torneo en competencia.
El boletín 6625 completo
Qué dice el misterioso boletín 6625
En el ítem “HOMENAJE A LOS CLUBES CAMPEONES se deja establecido que a partir de la presente temporada se instaurará el denominado “pasillo de reconocimiento” al plantel del equipo Campeón o Ganador de una competición. El pasillo de reconocimiento se llevará a cabo en el primer partido en condición de “local” del Club Ganador o Campeón, en el momento del ingreso de los equipos al campo de juego, antes del saludo habitual y del sorteo de capitanes. Su única finalidad será rendir homenaje al plantel del Club que haya sido proclamado Campeón o Ganador en el marco de las competencias organizadas por la Asociación del Fútbol Argentino".
El misterio del boletín 6625
Este lunes, empezaron los rumores sobre una posible sanción de la AFA a los futbolistas platenses. Y luego aparecieron visualizaciones de resoluciones del Comité Ejecutivo de la AFA con fecha del 12 de febrero de 2025 pero que el contenido de ese archivo PDF fue creado ayer, luego del partido en Rosario, a las 19.21. así, se podría encontrar argumentos para sancionar a los futbolistas de Estudiantes, a quienes ya se les había labrado un expediente disciplinario.
A qué jugadores convocó el Tribunal de la AFA
El Tribunal convocó a los jugadores Fernando Muslera, Román Gómez, Santiago Núñez, Tiago Palacios, Facundo Farias, Leandro González Pires, Santiago Arzamendia, Edwuin Cetré, Lucas Piovi, Cristian Medina, Mikel Amondarain y Lucas Alario para que también en las próximas 48 “ejerzan su derecho de defensa e indiquen si han recibido instrucciones sobre la medida adoptada”.
El plazo que fijó el Tribunal de la AFA para notificar al equipo
En este contexto, el Tribunal decidió otorgarle 48 horas “al Club Estudiantes de La Plata, a su Comisión Directiva, a su Presidente y al capitán del equipo, Sr. Núñez Santiago Misael” para que tomen conocimiento de los hechos investigados y “formulen su defensa”.
Qué dice el expediente disciplinario de la AFA iniciado a Estudiantes y a sus jugadores
El Tribunal de Disciplina deportiva de la AFA abrió un expediente
Este lunes, en pleno feriado, el Tribunal de Disciplina deportiva de la AFA, encabezado por su presidente, el escribano Fernando Mitjans, y el vicepresidente Sergio Fernández, inició un expediente con el número 6793 Bis referido a “las presentes actuaciones iniciadas de oficio (art. 51° Inc. f) con motivo del comportamiento asumido por el plantel del Club Estudiantes de La Plata antes del inicio del encuentro disputado el día 23 de noviembre de 2025 frente al Club Atlético Rosario Central, en relación con el protocolo de homenaje previsto en las resoluciones de la Asociación y que han sido publicadas por Boletín Oficial".
El mensaje de Verón que desató polémica
Juan Sebastián Verón publicó el siguiente mensaje, con una frase atribuida a Mariano Mangano, quien fue presidente de Estudiantes entre 1960 y 1970: “Estoy plenamente seguro de que a Estudiantes nadie lo llevará por delante en ningún terreno. Nada, ni nadie torcerá los rumbos de una entidad bien nacida, porque hizo del bien las normas de sus proyecciones deportivas, sociales y culturales, tal es la calidad de su historia y de la rica filosofía que le imprimieron sus fundadores”.
El polémico pasillo de honor
¡ESTUDIANTES LE HIZO EL PASILLO DE CAMPEÓN A ROSARIO CENTRAL DE ESPALDAS!— SportsCenter (@SC_ESPN) November 23, 2025
📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/tma1fgofk7
En la previa del partido, Estudiantes fue obligado a realizar un pasillo de honor para recibir a Rosario Central por su coronación anual. El Pincha cumplió, pero lo hizo con todos sus jugadores de espaldas, en señal de desaprobación.
