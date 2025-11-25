AFA vs. Estudiantes, en vivo: qué se sabe de la resolución que permitiría sancionar al club de Verón

Apenas terminado el partido, el árbitro Pablo Dóvalo confirmó que elevará un informe al Tribunal de Disciplina por lo sucedido en la salida oficial de ambos equipos.

“Me informaron qué iba a pasar y las instrucciones eran claras. El pasillo debía realizarse de una manera y al observar que no fue así, lo único que me compete es informarlo”, explicó el juez en diálogo con ESPN.