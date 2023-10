escuchar

Los Juegos Panamericanos Santiago 2023 continúan este sábado con la participación de atletas y equipos de la Argentina, varios de ellos con medallas aseguradas o con posibilidades concretas de aumentar una cosecha que hasta el momento tiene a la delegación nacional en el 11° puesto del medallero general que, como era de esperarse, domina con comodidad Estados Unidos con 61 doradas, 44 plateadas y 49 de bronce.

Este sábado, el seleccionado albiceleste sumó tres medallas a su palmarés (dos de bronce y una de plata). Dos de ellas, las de bronce, llegaron gracias al tenis: Lourdes Carlé y Julia Riera derrotaron a las chilenas Alexa Guarachi y Fernanda Labraña en la categoría dobles femenino; mientras que Martina Capurro y Facundo Díaz Acosta hicieron lo propio ante los peruanos Romina Ccuno y Conner Huertas del Pino en dobles mixto. El segundo puesto, en tanto, fue en los -57kg de judo, disciplina en la que Brisa Gómez perdió en la final frente a la brasileña Rafaela Lopes Silva.

#Tenis🎾 ¡Martina Capurro y Facundo Díaz Acosta vencieron a los peruanos Romina Ccuno y Conner Huertas del Pino por 6-1 y 6-4 y lograron la medalla de bronce en dobles mixto! 🥉👏#EquipoARG 🇦🇷 #ArgentinaEnSantiago2023 pic.twitter.com/9TGDDV0STd — Comité Olímpico ARG (@PrensaCOA) October 28, 2023

En la decimosegunda jornada de actividades en el país trasandino, el equipo criollo tiene aseguradas tres medallas: irá por el oro en handball femenino (vs. Brasil) y en ambas categorías individuales de tenis, con la participación de Lourdes Carlé (vs. Laura Pigossi - Brasil) y Facundo Díaz Acosta (vs. Tomás Barrios - Chile). Además, también en tenis, Julia Riera buscará la medalla de bronce frente a la canadiense Rebecca Marino, al igual que el seleccionado de básquet femenino (vs. Cuba).

Agenda de los atletas argentinos el domingo 29/10

Aguas abiertas

Femenino - 10km - Cecilia Biagioli y Candela Giordanino - 9.00.

- 9.00. Masculino - 10km - Joaquín Moreno Muñoz y Franco Cassini - 14.30.

Atletismo

Marcha masculina - 20km - Juan Manuel Cano - 9.30.

Básquet

Femenino - Partido por el tercer puesto - Argentina vs. Cuba - 17.00.

Canotaje slalom

C1 masculino - Semifinal - Sebastián Rossi - 9.30.

- 9.30. C1 femenino - Semifinal - Nerea Castiglione - 9.52.

- 9.52. K1 masculino - Semifinal - Lucas Rossi - 10.15.

- 10.15. K1 femenino - Semifinal - María Luz Cassini - 10.36.

- 10.36. Kayak cross K1 masculino - Semifinal - Matías Contreras - 14.30.

- 14.30. Kayak cross K1 femenino - Semifinal - María Luz Cassini - 14.42.

Ciclismo ruta

Road race femenino - Final - Irma Greve y Maribel Aguirre Mangue - 9.00.

- 9.00. Road race masculino - Final - Eduardo Sepúlveda, Laureano Rosas, Marcos Méndez y Tomás Contte - 13.00.

Ecuestre - Concurso completo

Salto individual y en equipos - Final - Juan Carlos Candisano, Juan Benítez Gallardo, Marcelo Rawson y Luciano Brunello - 12.00.

Handball

Femenino - Final - Argentina vs. Brasil - 19.30.

Hockey

Masculino - Grupo A - Los Leones vs. Perú - 11.30.

Judo

-73kg masculino - Octavos de final - Matteo Etchechury vs. Daniel Borges Cargnin (Brasil) - 10.00.

vs. Daniel Borges Cargnin (Brasil) - 10.00. -70kg femenino - Octavos de final - Victoria Delvecchio Iacaruso vs. Camila Lagos Vera (Chile) - 10.00.

vs. Camila Lagos Vera (Chile) - 10.00. -63kg femenino - Cuartos de final - Agustina De Lucía - 10.00.

- 10.00. -81kg masculino - Cuartos de final - Tomás Morales Martinato - 10.00.

Tenis de mesa

Dobles femenino - Octavos de final - Candela Molero y Camila Argüelles vs. Mabelín Enríquez Carias y Lucía Cordero Véliz (Atletas Independientes - Guatemala) - 11.20.

vs. Mabelín Enríquez Carias y Lucía Cordero Véliz (Atletas Independientes - Guatemala) - 11.20. Dobles mixto - Octavos de final - Horacio Cifuentes y Camila Argüelles vs. Santiago Montes Solarte y María Perdomo Ramírez (Colombia) - 12.40.

Tenis

Individual femenino - Partido por el tercer puesto - Julia Riera vs. Rebecca Marino (Canadá) - 11.00.

vs. Rebecca Marino (Canadá) - 11.00. Individual femenino - Final - Lourdes Carlé vs. Laura Pigossi (Brasil) - No antes de las 17.00.

vs. Laura Pigossi (Brasil) - No antes de las 17.00. Individual masculino - Final - Facundo Díaz Acosta vs. Tomás Barrios (Chile) - No antes de las 18.30

Vela

Nacra 17 - Series de apertura - Mateo Majdalani y Eugenia Bosco - 13.00.

- 13.00. Snipe - Series de apertura - Julio Alsogaray y Malena Sciarra - 13.00.

- 13.00. Sunfish femenino - Series de apertura - Sofía D’Agostino - 13.00.

- 13.00. iQfoil masculino - Series de apertura - Francisco Saubidet Birkner y Marcos Quiroga - 13.00.

- 13.00. iQfoil femenino - Series de apertura - Chiara Ferretti - 13.00.

- 13.00. Lightning - Series de apertura - Javier Conte, María Trinidad y Martina María Silva - 13.00.

- 13.00. ILCA 6 - Series de apertura - Luciana Cardozo - 15.15.

- 15.15. ILCA 7 - Series de apertura - Francisco Guragna Rigonat - 15.22.

Cómo ver online los Juegos Panamericanos Santiago 2023

El evento multidisciplinario deportivo más importante del año, se disputa entre el 20 de octubre y el 5 de noviembre. Toda la participación de los deportistas argentinos se podrá ver en vivo por televisión a través de TyC Sports (al igual que la gran mayoría de los eventos, incluyendo los que tengan medallas en juego), como así también por streaming por intermedio de la plataforma TyC Sports Play. Además, el canal de streaming Panam Sports transmitirá todos los juegos en vivo de manera gratuita.

TyC Sports.

TyC Sports Play (cada deporte cuenta con su propio canal con toda la actividad del día, lo que permite ver de manera íntegra los distintos eventos que se desarrollan en simultáneo).

Panam Sports.