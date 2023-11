escuchar

Este domingo llega con una amplia oferta de deporte que incluye fútbol, tenis, automovilismo, básquetbol y rugby, como para estar atento a la pantalla.

En el fútbol argentino habrá partidos que podrán dejar casi definida la pelea por la permanencia. En particular, Colón está urgido de vencer a Talleres como local para no quedar al borde del descenso; de lo contrario, su máximo rival, Unión, lo complicará al extremo en caso de vencer a Belgrano en Córdoba. Por otra parte, se desempeñarán tres grandes: Boca, que recibirá a Newell’s con la necesidad de sumar para acercarse a la Copa Libertadores 2024; Independiente, que hará lo propio con Banfield para sellar su pase a los cuartos de final de la Copa de la Liga, y San Lorenzo, que también está en la carrera por la Libertadores y visitará a Defensa y Justicia. El otro encuentro del día, Tigre vs. Platense, tendrá incidencia en las pujas de abajo y arriba: el local no está fuera de peligro de caer a la B Nacional y el Calamar tiene chances de pasar a los playoffs de la Copa de la Liga.

Colón quedará match point en contra en la carrera por la permanencia si pierde contra Talleres. LigaAFA

Mientras tanto, el fútbol europeo será el contexto de tres grandes partidos entre equipos poderosos. En la inglesa Premier League, Chelsea, el conjunto de Enzo Fernández, será anfitrión de Manchester City, que posee a Julián Álvarez y volverá a la punta en caso de un triunfo. En la liga española se librará un nuevo derbi andaluz entre Sevilla, que dispone de Marcos Acuña, Lucas Ocampos, Erik Lamela y Federico Gattoni, y Real Betis, cuyo plantel integran Guido Rodríguez y Germán Pezzella. Y la Serie A, de Italia, ofrecerá una nueva versión del “Derby della Capitale”, que enfrentará a Lazio y Roma, es decir, al equipo de Valentín Castellanos con el de Leandro Paredes y Paulo Dybala.

Además, habrá tenis del más alto nivel con el comienzo del Masters de Turín, que reúne a las ocho mejores raquetas del ranking. Jannik Sinner y Stefanos Tsitsipas abrirán el certamen y luego se presentará el número 1, Novak Djokovic, contra Holger Rune. El rugby tendrá acción en la Premiership, de Inglaterra, con Northampton Saints vs. Exeter Chiefs, y en el francés Top 14, que enfrentará a Toulon y Racing 92. Y en básquetbol, la NBA propone un buen partido para cerrar el día, entre New Orleans Pelicans y Dallas Mavericks.

Novak Djokovic quiere cerrar un año brillante conquistando el Masters de Turín, en el que debutará ante Holger Rune. Marco Alpozzi - LaPresse

En el ámbito local habrá automovilismo: se desarrollarán las series y la carrera final de la fecha de Toay, La Pampa, la penúltima de la Copa de Oro de Turismo Carretera.

La televisación del domingo 12 de noviembre

FÚTBOL

Copa de la Liga Profesional

14.30 Colón vs. Talleres. TNT Sports

14.30 Defensa y Justicia vs. San Lorenzo. ESPN Premium

16.45 Tigre vs. Platense. TNT Sports

16.45 Boca vs. Newell’s. ESPN Premium

19 Independiente vs. Banfield. TNT Sports

19 Belgrano vs. Unión. ESPN Premium

Primera Nacional

14.30 Maipú vs. Temperley. El partido de vuelta de la serie. TyC Sports

Premier League

11 Liverpool vs. Brentford. ESPN

11 Aston Villa vs. Fulham. Star+

11 Brighton & Hove Albion vs. Sheffield United. Star+

11 West Ham United vs. Nottingham Forest. Star+

13.30 Chelsea vs. Manchester City. ESPN

Chelsea y Manchester City se enfrentarán en uno de los partidos más esperados de la fecha 11 de la Premier League; Julián Álvarez puede tener un frente a frente con Enzo Fernández. OLI SCARFF - AFP

Liga de España

12.15 Barcelona vs. Alavés. D Sports

14.30 Sevilla vs. Real Betis. ESPN 2

17 Atlético de Madrid vs. Villarreal. D Sports

Serie A

8.30 Napoli vs. Empoli. ESPN

11 Fiorentina vs. Bologna. Star+

11 Udinese vs. Atalanta. Star+

14 Lazio vs. Roma. ESPN 3

16.45 Inter vs. Frosinone. ESPN 2

Paulo Dybala, de Roma, protagonizará un nuevo capítulo del "Derby della Capitale" en la Serie A, contra Lazio. Agencia AP - AP

Bundesliga

11.30 Bayer Leverkusen vs. Union Berlin. Star+

13.30 Werder Bremen vs. Eintracht Frankfurt. Star+

15.30 RB Leipzig vs. Freiburg. Star+

TENIS

Masters de Turín

10.30 Jannik Sinner vs. Stefanos Tsitsipas. ESPN 3

17 Novak Djokovic vs. Holger Rune. ESPN 3

AUTOMOVILISMO

Turismo Carretera

11 Las series y la carrera de la fecha de Toay. TV Pública

Mariano Werner encabeza con holgura el campeonato de Turismo Carretera a falta de dos fechas; en Toay intentará acercarse a otro paso a una nueva corona. ACTC

BÁSQUETBOL

NBA

21 New Orleans Pelicans vs. Dallas Mavericks. NBA TV

RUGBY

Premiership

12 Northampton Saints vs. Exeter Chiefs. Star+

Top 14

17 Toulon vs. Racing 92. Star+

LA NACION