Agenda de TV del domingo: el GP de México de Fórmula 1, Real Madrid - Barcelona y fútbol de Europa
Sin actividad en el país por las eleccionas nacionales, la acción internacional y exterior copa la oferta deportiva del día
- 2 minutos de lectura'
LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del viernes 26 de octubre de 2025.
FÚTBOL
Liga de España
- 10 Mallorca vs. Levante. Dsports (610/1610 HD)
- 12 Real Madrid vs. Barcelona. ESPN (CV 24/103 HD, DTV 1621 HD)
- 14.30 Osasuna vs. Celta. ESPN 3 (CV 104 HD, DTV 1623 HD)
- 17 Rayo Vallecano vs. Alavés. Dsports (610/1610 HD)
Premier League
- 13.30 Everton vs. Tottenham. ESPN 2 (CV 23/102 HD, DTV 1622 HD)
Serie A
- 9.30 Torino vs. Genoa. ESPN (CV 24/103 HD, DTV 1621 HD)
- 16.30 Lazio vs. Juventus. ESPN 2 (CV 23/102 HD, DTV 1622 HD)
Brasileirão
- 20.30 Palmeiras vs. Cruzeiro. Canal 116 (CV 116)
Bundesliga
- 11.30 Bayer Leverkusen vs. Freiburg. ESPN 2 (CV 23/102 HD, DTV 1622 HD)
Eredivisie
- 8 Twente vs. Ajax. ESPN 2 (CV 23/102 HD, DTV 1622 HD)
AUTOMOVILISMO
Fórmula 1
- 17 El Gran Premio de Ciudad de México. Fox Sports (CV 25/106 HD - DTV 605 - 1605 HD)
TC Mouras
- 10 Desde La Plata. TV Pública (CV 11 - DTV 1121 HD)
BÁSQUETBOL
Liga ACB
- 8.30 Murcia vs. Baskonia. Fox Sports 2 (CV 26/107 HD - DTV 608 - DTV 1608 HD)
- 15 Real Madrid vs. Manresa. Fox Sports 2 (CV 26/107 HD - DTV 608 - DTV 1608 HD)
Liga Sudamericana
- 16 Defensor Sporting vs. ABC Camp. Dsports2 (612/1612 HD)
- 19 Corinthians vs. Quimsa. Dsports2 (612/1612 HD)
TENIS
ATP 500 de Viena
- 10 La final. ESPN 3 (CV 104 HD, DTV 1623 HD)
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Ir a Canchallena
Otras noticias de La agenda de la TV
TV y streaming del sábado. Fórmula 1 en México, la semifinal CASI-SIC por el Top 12, fútbol de Europa y MotoGP
TV y streaming. River en la Copa Argentina, Colapinto en la Fórmula 1, juega Messi en Inter Miami y el rugby de la URBA
TV y streaming del jueves. Lanús ante Universidad de Chile en la Sudamericana, Copa Argentina, Libertadores y la Europa League
Más leídas de Deportes
- 1
Real Madrid vs. Barcelona, por la Liga de España 2025-2026: día, horario, TV y cómo ver online
- 2
Colapinto mostró su velocidad, superó al piloto de reserva y otra vez a Gasly: “En lo personal fue un día bueno”
- 3
Independiente Rivadavia eliminó a River por penales y jugará la final de la Copa Argentina
- 4
Alejandro Garnacho convirtió su primer gol en Chelsea: enganche, zurdazo y celebración con estilo