LA NACION

Agenda de TV del domingo: el GP de México de Fórmula 1, Real Madrid - Barcelona y fútbol de Europa

Sin actividad en el país por las eleccionas nacionales, la acción internacional y exterior copa la oferta deportiva del día

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
LA NACION
Franco Colapinto, uno de los protagonistas en el Gran Premio de México
Franco Colapinto, uno de los protagonistas en el Gran Premio de MéxicoGlenn Dunbar - LAT Images

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del viernes 26 de octubre de 2025.

FÚTBOL

Liga de España

  • 10 Mallorca vs. Levante. Dsports (610/1610 HD)
  • 12 Real Madrid vs. Barcelona. ESPN (CV 24/103 HD, DTV 1621 HD)
  • 14.30 Osasuna vs. Celta. ESPN 3 (CV 104 HD, DTV 1623 HD)
  • 17 Rayo Vallecano vs. Alavés. Dsports (610/1610 HD)
El gran Clásico del fútbol español se jugará este domingo en el Santiago Bernabéu
El gran Clásico del fútbol español se jugará este domingo en el Santiago Bernabéu

Premier League

  • 13.30 Everton vs. Tottenham. ESPN 2 (CV 23/102 HD, DTV 1622 HD)

Serie A

  • 9.30 Torino vs. Genoa. ESPN (CV 24/103 HD, DTV 1621 HD)
  • 16.30 Lazio vs. Juventus. ESPN 2 (CV 23/102 HD, DTV 1622 HD)

Brasileirão

  • 20.30 Palmeiras vs. Cruzeiro. Canal 116 (CV 116)
Jose Manuel López, figura del Palmeiras
Jose Manuel López, figura del Palmeiras Andre Penner - AP

Bundesliga

  • 11.30 Bayer Leverkusen vs. Freiburg. ESPN 2 (CV 23/102 HD, DTV 1622 HD)

Eredivisie

  • 8 Twente vs. Ajax. ESPN 2 (CV 23/102 HD, DTV 1622 HD)

AUTOMOVILISMO

Fórmula 1

  • 17 El Gran Premio de Ciudad de México. Fox Sports (CV 25/106 HD - DTV 605 - 1605 HD)
El McLaren del australiano Oscar Piastri, líder del Mundial de Fórmula 1
El McLaren del australiano Oscar Piastri, líder del Mundial de Fórmula 1Clive Mason - Getty Images AsiaPac

TC Mouras

  • 10 Desde La Plata. TV Pública (CV 11 - DTV 1121 HD)

BÁSQUETBOL

Liga ACB

  • 8.30 Murcia vs. Baskonia. Fox Sports 2 (CV 26/107 HD - DTV 608 - DTV 1608 HD)
  • 15 Real Madrid vs. Manresa. Fox Sports 2 (CV 26/107 HD - DTV 608 - DTV 1608 HD)

Liga Sudamericana

  • 16 Defensor Sporting vs. ABC Camp. Dsports2 (612/1612 HD)
  • 19 Corinthians vs. Quimsa. Dsports2 (612/1612 HD)

TENIS

ATP 500 de Viena

  • 10 La final. ESPN 3 (CV 104 HD, DTV 1623 HD)
LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Deportes
  1. Real Madrid vs. Barcelona, por la Liga de España 2025-2026: día, horario, TV y cómo ver online
    1

    Real Madrid vs. Barcelona, por la Liga de España 2025-2026: día, horario, TV y cómo ver online

  2. La intimidad de un viernes especial para Colapinto, superando a Gasly y al piloto de reserva: "Un día muy bueno"
    2

    Colapinto mostró su velocidad, superó al piloto de reserva y otra vez a Gasly: “En lo personal fue un día bueno”

  3. River quedó eliminado de la Copa Argentina: Sebastián Villa liquidó e Independiente Rivadavia es finalista
    3

    Independiente Rivadavia eliminó a River por penales y jugará la final de la Copa Argentina

  4. Así fue el primer gol de Garnacho en Chelsea: enganche, zurdazo y celebración con estilo
    4

    Alejandro Garnacho convirtió su primer gol en Chelsea: enganche, zurdazo y celebración con estilo

Cargando banners ...