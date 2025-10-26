Agenda de TV del domingo: el GP de México de Fórmula 1, Real Madrid - Barcelona y fútbol de Europa

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del viernes 26 de octubre de 2025.

FÚTBOL

Liga de España

10 Mallorca vs. Levante. Dsports (610/1610 HD)

12 Real Madrid vs. Barcelona. ESPN (CV 24/103 HD, DTV 1621 HD)

14.30 Osasuna vs. Celta. ESPN 3 (CV 104 HD, DTV 1623 HD)

17 Rayo Vallecano vs. Alavés. Dsports (610/1610 HD)

El gran Clásico del fútbol español se jugará este domingo en el Santiago Bernabéu

Premier League

13.30 Everton vs. Tottenham. ESPN 2 (CV 23/102 HD, DTV 1622 HD)

Serie A

9.30 Torino vs. Genoa. ESPN (CV 24/103 HD, DTV 1621 HD)

16.30 Lazio vs. Juventus. ESPN 2 (CV 23/102 HD, DTV 1622 HD)

Brasileirão

20.30 Palmeiras vs. Cruzeiro. Canal 116 (CV 116)

Jose Manuel López, figura del Palmeiras Andre Penner - AP

Bundesliga

11.30 Bayer Leverkusen vs. Freiburg. ESPN 2 (CV 23/102 HD, DTV 1622 HD)

Eredivisie

8 Twente vs. Ajax. ESPN 2 (CV 23/102 HD, DTV 1622 HD)

AUTOMOVILISMO

Fórmula 1

17 El Gran Premio de Ciudad de México. Fox Sports (CV 25/106 HD - DTV 605 - 1605 HD)

El McLaren del australiano Oscar Piastri, líder del Mundial de Fórmula 1 Clive Mason - Getty Images AsiaPac

TC Mouras

10 Desde La Plata. TV Pública (CV 11 - DTV 1121 HD)

BÁSQUETBOL

Liga ACB

8.30 Murcia vs. Baskonia. Fox Sports 2 (CV 26/107 HD - DTV 608 - DTV 1608 HD)

15 Real Madrid vs. Manresa. Fox Sports 2 (CV 26/107 HD - DTV 608 - DTV 1608 HD)

Liga Sudamericana

16 Defensor Sporting vs. ABC Camp. Dsports2 (612/1612 HD)

19 Corinthians vs. Quimsa. Dsports2 (612/1612 HD)

TENIS

ATP 500 de Viena