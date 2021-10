Agenda de TV del domingo: Messi - Sampaoli, Barcelona - Real Madrid, Inter - Juventus, United vs. Liverpool, Huracán - San Lorenzo, Vélez - Boca, polo, Fórmula 1, motos y final de tenis en Buenos Aires

Domingo de clásicos en el fútbol. De automovilismo y motociclismo. De tenis y de polo. Un día intenso en el deporte nacional y el internacional, y por ende, también en las pantallas.

El enfrentamiento máximo de España, Barcelona vs. Real Madrid, no tendrá a Lionel Messi, porque el rosarino estará jugando el de Francia, entre Olympique Marseille y su equipo, Paris Saint-Germain. La Pulga, y también Ángel Di María, tendrán también un contrincante especial fuera de la cancha, con Jorge Sampaoli, que los dirigió en el fracaso de la selección argentina en el Mundial Rusia 2018, como entrenador de OM. También en Europa, Manchester United y Liverpool tienen atención por requerir, en la Premier League, lo mismo que Inter e Juventus en la Serie A, pero con un diferencial para la Argentina: Lautaro Martínez en el cuadro de Milán y Paulo Dybala en el de Turín. Y por aquí el encuentro clásico será Huracán vs. San Lorenzo, pero además habrá un siempre atractivo Vélez vs. Boca. Otros enfrenamientos del Torneo 2021 de la Liga Profesional de Fútbol serán Godoy Cruz vs. Banfield y Colón vs. Estudiantes.

San Lorenzo intentará revertir su complicado presente en el Palacio Ducó, frente a un viejo conocido, Huracán, que llega confiado tras un 4-1 a Banfield como visitante. FotoBAIRES

En tenis habrá una final argentino-brasileña, cuando Sebastián Báez y Tiago Monteiro diriman el Challenger de Buenos Aires. Más al norte, en Pilar, el Abierto de Hurlingham de polo ofrecerá La Natividad vs. Alegría y La Dolfina vs. La Ensenada.

Y el mundo de la velocidad tiene lo suyo: el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1, y el Gran Premio de Italia de MotoGP y sus categorías menores.

Frank Fabra, en un buen momento en Boca, que este domingo visitará a Vélez. LA NACION/Mauro Alfieri

FÚTBOL

Liga Profesional

15.45 Godoy Cruz vs. Banfield. TV Pública y Fox Sports Premium

Godoy Cruz vs. Banfield. TV Pública y Fox Sports Premium 15.45 Colón vs. Estudiantes. TNT Sports

Colón vs. Estudiantes. TNT Sports 18 Huracán vs. San Lorenzo. Fox Sports Premium

Huracán vs. San Lorenzo. Fox Sports Premium 20.15 Vélez vs. Boca. TNT Sports

Liga de España

9 Sevilla vs. Levante. DirecTV Sports

Sevilla vs. Levante. DirecTV Sports 11 Barcelona vs. Real Madrid. ESPN

Barcelona vs. Real Madrid. ESPN 13.30 Betis vs. Rayo Vallecano. ESPN 3

Betis vs. Rayo Vallecano. ESPN 3 16 Atlético de Madrid vs. Real Sociedad. DirecTV Sports

Sergio Agüero está en condiciones de protagonizar su primer Barcelona vs. Real Madrid, en el primer capiítulo del clásico español desde que Lionel Messi se marchó al futbol francés. Joan Monfort - AP

Ligue 1

8 Nice vs. Lyon. ESPN 3

Nice vs. Lyon. ESPN 3 12 Mónaco vs. Montpellier ESPN en Star+

Mónaco vs. Montpellier ESPN en Star+ 15.30 Olympique Marseille vs. PSG. ESPN

Premier League

10 Brentford vs. Leicester City. ESPN 3

Brentford vs. Leicester City. ESPN 3 10 West Ham United vs. Tottenham Hotspur. ESPN en Star+

West Ham United vs. Tottenham Hotspur. ESPN en Star+ 12.30 Manchester United vs. Liverpool. ESPN 2

Serie A

7.30 Atalanta vs. Udinese. ESPN

Atalanta vs. Udinese. ESPN 10 Hellas Verona vs. Lazio. ESPN en Star+

Hellas Verona vs. Lazio. ESPN en Star+ 10 Fiorentina vs. Cagliari. ESPN en Star+

Fiorentina vs. Cagliari. ESPN en Star+ 13 Roma vs. Napoli. ESPN en Star+

Roma vs. Napoli. ESPN en Star+ 15.30 Inter vs. Juventus. ESPN 2

Bundesliga

10.30 Köln vs. Bayer Leverkusen. ESPN 2

Köln vs. Bayer Leverkusen. ESPN 2 12.30 Stuttgart vs. Union Berlin. ESPN en Star+

Eredivisie

9.30 Cambuur vs. Feyenoord. ESPN Extra

Cambuur vs. Feyenoord. ESPN Extra 11.30 Ajax vs. PSV. ESPN en Star+

Primera Nacional

15.10 Quilmes vs. Nueva Chicago. TyC Sports

AUTOMOVILISMO

10 TC 2000. La 10ª fecha, en San Nicolás. TyC Sports

TC 2000. La 10ª fecha, en San Nicolás. TyC Sports 16 Fórmula 1. La carrera del Gran Premio de Estados Unidos. ESPN 2

Max Verstappen estará más adelante que el resto en la larga del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1. JARED C. TILTON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

TENIS

13 Sebastián Báez vs. Tiago Monteiro. La final del Challenger de Buenos Aires. TyC Sports

POLO

Abierto Hurlingham

14 La Natividad vs. Alegría. ESPN en Star+

La Natividad vs. Alegría. ESPN en Star+ 16.30 La Dolfina vs. La Ensenada. ESPN en Star+

MOTOCICLISMO

10 Moto GP. La carrera del Gran Premio de Italia. ESPN 3

BÁSQUETBOL

20 Houston Rockets vs. Boston Celtics. NBA. NBA TV

FÚTBOL AMERICANO

21 Seattle Seahawks vs. New Orleans Saints. NFL. ESPN 2

BÉISBOL