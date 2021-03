Agenda de TV del domingo: Schwartzman y Francisco Cerúndolo en la final de tenis, clásicos en Manchester y Madrid, Vélez - Boca y el All-Star Game de la NBA

Fútbol europeo en el mediodía y la tarde argentinos, fútbol nacional a la tarde y a la noche, tenis aquí y allá, básquetbol continental y de la NBA y más deportes irradiarán las pantallas de televisión este domingo. Sin descanso, como para grabar y mirar después ante tanta oferta que se superpone.

El torneo ATP 250 de Buenos Aires tiene garantizado un campeón argentino, pero queda ver si se tratará de la cuarta conquista, y la primera en su ciudad, de Diego Schwartzman o de una nueva sorpresa de Francisco Cerúndolo, una semana después de la que dio su hermano Juan Manuel en Córdoba. Además del Argentina Open, los amantes del tenis podrán disfrutar la definición del ATP 500 de Rotterdam, entre Andrey Rublev y Marton Fucsovics.

Diego Schwartzman y Francisco Cerúndolo, los protagonistas de la final del Argentina Open. Prensa Argentina Open

En el fútbol de Europa habrá dos grandes clásicos de ciudades. City e United sostendrán el de Manchester, por la Premier League. Y Atlético y Real, el de Madrid, por la liga española. En ambos casos, el local es puntero del certamen y su rival está a la expectativa.

Vélez vs. Boca no es un clásico pero se parece a uno. Será el choque central de la cuarta fecha de la Copa de la Liga Profesional, que cerrará el domingo. Antes habrá tres encuentros: Arsenal vs. Estudiantes, Patronato vs. Unión y Gimnasia vs. Defensa y Justicia.

Velez vs. Boca, lo más interesante del fin de semana en el fútbol nacional.

Será un día intenso para el básquetbol, con el siempre espectacular contexto del Partido de las Estrellas de la NBA, más el cruce de argentinos Obras vs. San Lorenzo y el de Minas contra Instituto por la Champions League Americas. Además, habrá Turismo Carretera en Buenos Aires, golf del PGA Tour y polo de alto nivel en Estados Unidos, con protagonistas argentinos.

La televisación del domingo 7

FÚTBOL

Copa de la Liga Profesional

17.10 Arsenal vs. Estudiantes. TV Pública.

Arsenal vs. Estudiantes. TV Pública. 19.20 Patronato vs. Unión. Fox Sports Premium.

Patronato vs. Unión. Fox Sports Premium. 19.20 Gimnasia vs. Defensa y Justicia. TNT Sports.

Gimnasia vs. Defensa y Justicia. TNT Sports. 21.30 Vélez vs. Boca. TNT Sports.

Premier League

11 Liverpool vs. Fulham. ESPN 2.

Liverpool vs. Fulham. ESPN 2. 13.30 Manchester City vs. Manchester United. ESPN 2.

Liga de España

12.15 Atlético de Madrid vs. Real Madrid. DirecTV Sports.

Atlético de Madrid vs. Real Madrid. DirecTV Sports. 14.30 Real Sociedad vs. Levante. DirecTV Sports.

Real Sociedad vs. Levante. DirecTV Sports. 17 Athletic de Bilbao vs. Granada.

Atlético y Real, vecinos, rivales y actores de un clásico en las alturas de la liga de España.

Serie A

8.30 Roma vs. Genoa. ESPN.

Roma vs. Genoa. ESPN. 11 Hellas Verona vs. Milan. ESPN.

Hellas Verona vs. Milan. ESPN. 16.45 Napoli vs. Bologna. ESPN 2.

Primera B

17 Colegiales vs. J. J. Urquiza. TyC Sports.

Eredivisie

8.20 Ajax vs. Groningen. ESPN 2.

TENIS

15 El Argentina Open. Diego Schwartzman vs. Francisco Cerúndolo, la final. TyC Sports.

El Argentina Open. Diego Schwartzman vs. Francisco Cerúndolo, la final. TyC Sports. 15 El ATP 500 de Rotterdam. Andrey Rublev vs. Marton Fucsovics, la final. ESPN.

GOLF

13.30 El Arnold Palmer Invitational. La vuelta final. ESPN 3.

POLO

17.55 The Founders Cup. La final. ESPN Extra.

BÁSQUETBOL

15.45 Valencia vs. Manresa. La Liga ACB. DeporTV.

Valencia vs. Manresa. La Liga ACB. DeporTV. 17.10 Minas Tenis vs. Instituto. Champions League Americas. DirecTV Sports.

Minas Tenis vs. Instituto. Champions League Americas. DirecTV Sports. 20.10 Obras Sanitarias vs. San Lorenzo. La Champions League Americas. DirecTV Sports.

Obras Sanitarias vs. San Lorenzo. La Champions League Americas. DirecTV Sports. 20.30 El Partido de las Estrellas

Atlanta alberga un fin de semana de las estrellas distinto en la NBA: sin público y en una sola jornada. JOE MURPHY - NBAE / Getty Images

de la NBA. ESPN 2.

AUTOMOVILISMO

11 Turismo Carretera. La segunda fecha, en Buenos Aires. TV Pública.

LA NACION