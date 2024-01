escuchar

Se pone bueno el deporte, que sigue tomando temperatura en el año. En un mismo fin de semana hay finales del Abierto de Australia, Pumas 7s, fútbol de Europa, fútbol local oficial, mucho básquetbol, y más rugby. Muchas horas de acción, disponibles en las pantallas.

Por la Copa de la Liga Profesional se presentarán tres grandes. Todos, entre los favoritos para ser campeones: San Lorenzo será local frente a Lanús, el Boca del debutante Diego Martínez (y de Román Riquelme presidente) actuará en la cancha de Platense y Racing empezará a comprobar si ha sido positivo comprar tantos jugadores y declarar a los cuatro vientos su obligación de ser campeón, cuando reciba a Unión.

Las ligas europeas de fútbol tendrán en acción a varios pesos pesados y algunos argentinos, como también las de rugby. Por la tarde y la noche, la NBA propondrá varios encuentros interesantes, como Golden State Warriors vs. Los Angeles Lakers, incluido el cruce Stephen Curry vs. LeBron James. Y las madrugadas de enero son de Australia. No sólo en tenis.

En la del propio sábado jugará Pumas 7s, que cerrará su paso por el grupo A del Seven de Perth enfrentándose con Sudáfrica y más tarde protagonizando un cuarto de final. E independientemente de cómo le vaya en ese partido, seguirá en carrera para la tercera jornada, que estará en la pantalla entre la noche del sábado y la madrugada del domingo.

Los playoffs del torneo de rugby “competirán” con una de las grandes citas del tenis: en las primeras horas del sábado la bielorrusa Aryina Sabalenka y la china Qinwen Zheng irán por la gloria, y en las del domingo, el ruso Daniil Medvédev y el italiano Jannik Sinner sostendrán la final del primer trofeo de Grand Slam.

La televisación del sábado 27 de enero

FÚTBOL

Copa de la Liga Profesional

17 San Lorenzo vs. Lanús. TNT Sports

19 Platense vs. Boca. ESPN Premium

21 Racing vs. Unión. TNT Sports

Racing es el club que más futbolistas incorporó; en Avellaneda, frente a Unión, pondrá a prueba su funcionamiento y la respuesta a la presión de ser campeón, el objetivo que explicitó el DT Gustavo Costas. Prensa Racing Club

Preolímpico de Venezuela

16.45 Paraguay vs. Perú. TyC Sports y DSports

19.45 Uruguay vs. Chile. TyC Sports y DSports

Liga de España

10 Real Sociedad vs. Rayo Vallecano. ESPN

12.15 Las Palmas vs. Real Madrid. DSports

14.30 Barcelona vs. Villarreal. ESPN

17 Mallorca vs. Betis. ESPN

Copa FA

12 Sheffield United vs. Brighton & Hove. ESPN

16 Fulham vs. Newcastle. Star+

Facundo Buonanotte es uno de los dos argentinos de Brighton & Hove, que se enfrentará con Sheffield United por la Copa FA; el otro, Valentín Barco, está participando en el Preolímpico. @facubuonanotte_

Serie A

11 Atalanta vs. Udinese. ESPN 3

14 Juventus vs. Empoli. ESPN 2

16.45 Milan vs. Bologna. Star+

Ligue 1

13 Nice vs. Metz. Star+

17 Olympique Marseille vs. Monaco. ESPN Extra

Bundesliga

11.30 Augsburg vs. Bayern München. ESPN 2

11.30 Hoffenheim vs. Heidenheim 1846. Star+

11.30 Stuttgart vs. RB Leipzig. Star+

11.30 Werder Bremen vs. Freiburg. Star+

11.30 Wolfsburg vs. Köln. Star+

14.30 Bayer Leverkusen vs. Borussia Moenchengladbach. ESPN 3

Eredivisie

14.30 PSV vs. Almere City. Star+

17 Heracles vs. Ajax. Star+

TENIS

Abierto de Australia

5.30 Aryna Sabalenka vs. Qinwen Zheng, la final femenina. ESPN 2

5.30 (del domingo) Daniil Medvédev vs. Jannik Sinner, la definición masculina. ESPN 2

Jannik Sinner afrontará su primera final en el nivel de Grand Slam; definirá el Abierto de Australia frente al ruso Daniil Medvédev. DAVID GRAY - AFP

RUGBY

Circuito Mundial de Seven

1.38 Pumas 7s vs. Sudáfrica, por el grupo A del Seven de Perth. Star+

6 La segunda parte de la segunda jornada del Seven de Perth. Star+

23.35 Los playoffs del Seven de Perth, en la fecha final. Star+

2 (del domingo) La definición del Seven de Perth. Star+

Premiership

11 Northampton Saints vs. Newcastle Falcons. Star+

14.30 Saracens vs. Exeter Chiefs. Star+

Top 14

11 Bordeaux Bègles vs. Stade Français. ESPN Extra

17 Toulon vs. La Rochelle. Star+

BÁSQUETBOL

Liga Nacional

11 Obras vs. Olímpico. TyC Sports

NBA

17 New York Knicks vs. Miami Heat. ESPN 2

19.30 Denver Nuggets vs. Philadelphia 76ers. ESPN 2

20 Houston Rockets vs. Brooklyn Nets. NBA TV

22.30 Golden State Warriors vs. Los Angeles Lakers. ESPN 2

Golden State Warriors vs. Los Angeles Lakers y Stephen Curry vs. LeBron James son siempre enfrentamientos interesantes en la NBA. Lachlan Cunningham - Getty Images North America

Champions League Americas

21 Quimsa vs. São Paulo. DSports 2

