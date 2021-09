Agenda de TV del sábado: Fórmula 1 en Monza, SIC - CASI, TC en Rafaela y final femenina del US Open (y los Pumas a la madrugada)

Tras la intensidad de la triple ventana FIFA destinada a las eliminatorias de varios continentes, el fútbol dará cierto respiro este sábado y cederá buena parte del protagonismo a otros deportes en las pantallas. Pero se tratará de otra jornada intensa, con automovilismo, tenis, rugby y motociclismo de primer nivel, nacional e internacional.

La Fórmula 1 desarrollará la segunda carrera sprint de su historia, como parte del Gran Premio de Italia en Monza. En el ámbito local, el Turismo Carretera celebrará otra competencia tradicional, la de Rafaela, que en este caso albergará la final un sábado, porque el domingo no habrá actividad, dadas las elecciones legislativas nacionales. Será la primera fecha de la Copa de Oro.

El tenis asistirá a una definición histórica del Abierto de Estados Unidos, entre una chica de 19 años, la canadiense Leylah Fernández, 73ª del ranking, y una de 18, la británica Emma Raducanu, 150ª.

La canadiense Leylah Fernández, de 19 años, 73ª del ranking y una relevación en el Abierto de Estados Unidos, definirá con otra sorpresa mayúscula, la británica Emma Raducanu de 18 y 150ª. Darren Carroll/USTA - USTAC

El rugby vivirá horas intensas. En el ámbito doméstico, vibrará con el clásico de San Isidro, SIC vs. CASI, por el Top 12 de la URBA, y tiene una buena propuesta en Pucará vs. Belgrano. En tanto, en el Top 14, de Francia, actuarán varios argentinos. Y habrá más en el Rugby Championship: en la madrugada americana del domingo, los Pumas se enfrentarán con All Blacks en Gold Coast, Australia.

SIC vs. CASI, el mayor clásico del rugby argentino.

El fútbol europeo ofrecerá a varios equipos importantes en acción, como Juventus y Bayern München, pero habrá pocos argentinos en las canchas. Sin Lionel Messi, Ángel Di María y Leandro Paredes, Paris Saint-Germain recibirá a Clermont en la liga francesa.

Además, habrá actividad de MotoGP y sus categorías hermanas en el Gran Premio de Aragón y semifinales de la Supercopa de España de básquebol, con participación de Barcelona, el conjunto de Nicolás Laprovittola.

LA TELEVISACIÓN DEL SÁBADO 11

AUTOMOVILISMO

Fórmula 1

7 Gran Premio de Italia. La práctica 2. ESPN 3 y Star+

Gran Premio de Italia. La práctica 2. ESPN 3 y Star+ 11.30 Gran Premio de Italia. La carrera sprint. ESPN 3 y Star+

Turismo Carretera

14.30 La carrera de Rafaela. TV Pública

RUGBY

Top 14 de Francia

10 Perpignan vs. Biarritz. Star+

Perpignan vs. Biarritz. Star+ 12 Bordeaux Bègles vs. Stade Français. Star+

Top 14 de la URBA

13.40 SIC vs. CASI. Star+

SIC vs. CASI. Star+ 15.30 Pucará vs. Belgrano. Star+

Rugby Championship

4.05 (del domingo) Nueva Zelanda vs. Argentina. ESPN y Star+

(del domingo) Nueva Zelanda vs. Argentina. ESPN y Star+ 7 (del domingo) Sudáfrica vs. Australia. ESPN 3 y Star+

TENIS

17 Abierto de Estados Unidos. Leylah Fernández (Canadá) vs. Emma Raducanu (Gran Bretaña).

FÚTBOL

Ligue 1

12 Paris Saint-Germain vs. Clermont. ESPN y Star+

Paris Saint-Germain vs. Clermont. ESPN y Star+ 16 Monaco vs. Olympique Marseille. ESPN 2 y Star+

Premier League

11 Manchester City vs. Leicester City. Star+

Manchester City vs. Leicester City. Star+ 11 Manchester United vs. Newcastle United. ESPN 2 y Star+

Manchester United vs. Newcastle United. ESPN 2 y Star+ 11 Arsenal vs. Norwich City. Star+

Arsenal vs. Norwich City. Star+ 13.30 Aston Villa vs. Chelsea. Star+

Serie A

13 Napoli vs. Juventus. ESPN 2 y Star+

LaLiga

16 Bilbao vs. Mallorca. DirecTV Sports (610/1610)

Bundesliga

13.30 Leipzig vs. Bayern München. ESPN 3 y Star+

BÁSQUETBOL

Supercopa de España

13.45 Barcelona vs. Valencia. Semifinal. DeporTV

Barcelona vs. Valencia. Semifinal. DeporTV 16.45 Tenerife vs. Real Madrid. Semifinal. DeporTV

MOTOCICLISMO

Moto GP

9 Gran Premio de Aragón. La prueba de clasificación. ESPN 3 y Star+

Gran Premio de Aragón. La prueba de clasificación. ESPN 3 y Star+ 6 (del domingo) Gran Premio de Aragón. La carrera. ESPN 2 y Star+

LA NACION