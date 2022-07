Ajedrez: Magnus Carlsen puede no presentarse al match por el título mundial porque su rival, Ian Nepomniachtchi, no lo motiva

Cuando finalizó el match que por el Campeonato del Mundo Magnus Carlsen le ganó a Ian Nepomniachtchi en diciembre último, el noruego dijo que no tenía previsto defender el título si en el siguiente ciclo le tocaba un rival “repetido”. Agregó que eso no lo motivaba, y que se veía en trance de hacerlo sólo si el desafiante fuera un talento emergente, por ejemplo, Alireza Firoudza.

Pero ocurrió que mientras este último fracasó estrepitosamente, Nepo conquistó el torneo de Candidatos con una facilidad asombrosa. Siempre pareció ser muy superior a sus rivales. Jugó con rapidez y seguridad y además declaró que se prepara con la ayuda de una supercomputadora. Mientras, Carlsen comentó a su entorno que se tomará un tiempo para pensarlo. La claridad del triunfo de Nepo puede ser un acicate para que asuma el desafío.

Carlsen, amplio número 1 del planeta, prefiere focalizarse en permanecer en esa condición y también jugar contra figuras ascendentes. GIUSEPPE CACACE - AFP

Carlsen actúa según motivaciones, y para él lo más importante es ser el número uno del mundo, y no jugar matches para los cuales no siempre se encuentra bien predispuesto. De hecho, no pensaba hacerlo en esta ocasión, pero ante la solvencia de Nepo, su deserción puede ser vista como debilidad. Aunque, por otra parte, el triunfo de Carlsen sobre el propio Nepo ocurrió hace menos de un año, y resultó contundente.

En su momento Garry Kasparov desechó defender su corona frente al rival oficial Alexei Shirov, que había vencido a Vladimir Kramnik en el match previo. Pero Kasparov consideró que Shirov no tenía el nivel requerido. Prefirió enfrentarse con Kramnik, con una organización institucional paralela. Si con esa decisión pretendía un adversario difícil, estuvo acertado: Kramnik lo despojó de la corona.

Ding Liren puede tener una chance: si Carlsen terminare decidiendo no presentarse para retener el cetro, el chino lo sustituiría frente a Nepomniachtchi, por ser el subcampeón del Candidatura. LA NACION

Hace unos días Carlsen se reunió con el presidente de la federación Internacional, Arkady Dvorkovich. No se sabe de qué hablaron, pero el ruso declaró que era “moderamente optimista” respecto a que el número 1 del planeta acepte defender el cetro. Si el noruego no lo hace, ocurriría un golpe importante para la tradición de los campeonatos del mundo de ajedrez.

Así las cosas, cobra relevancia el segundo puesto obtenido por el chino Ding Liren en el Candidatos, ya que sería el reemplazante de Carlsen en caso de que éste desistiera. Para Ding, que alcanzó el segundo lugar casi sin proponérselo, sería la oportunidad de su vida.