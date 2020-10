Alejandro Fantino compartió un vuelo con un grupo de jóvenes que recientemente habían ganado un campeonato e improvisó una batucada hasta que el avión comenzó a caer Crédito: ESPN

El conductor Alejandro Fantino y el periodista Emiliano Pinzón recordaron en el programa ESPN Futbol Club Show un turbulento vuelo junto a un plantel de jugadores juveniles brasileños.

Pinzón comenzó con el relato y recordó que con Fantino compartieron un vuelo en el que el avión se movió demasiado y, pese a esa particularidad, un grupo de jóvenes que recientemente habían ganado un campeonato, improvisó una batucada en pleno viaje. "Nosotros todos juntos y él en primera", contó el periodista en alusión a la categoría en la que viajaba el conductor.

Fantino le pidió la palabra a su compañero y continuó la anécdota: "El avión se estaba cayendo, literalmente, y había un grupo de la prenovena del Vasco Da Gama, con batucada arriba del avión. El avión se caía y estos pibes tocaban".

Pinzón resaltó que el avión había comenzado a moverse y perder altura, fue entonces cuando los juveniles abandonaron su música. "Tocaron un ratito y cuando caímos 200 metros ya no tocaron más. Las azafatas se tiraron de cabecita para adelante", remarcó el periodista.

Pinzón contó que realmente sintió miedo en las alturas y reconoció que hasta llegó a mirar las fotos de sus hijos. En ese momento, Fantino apareció en escena y dijo: "¿Qué pasa muchachos, tienen miedito?".

"Yo ya estaba con el corazón en la boca y Alejandro se asomó desde la primera clase y les ordenó que sigan tocando los bombos que nos íbamos a morir todos. Estaba la luz tenue y titilando, yo pensé que era el fin", recordó Pinzón.

Sergio Figliuolo, panelista del programa y amigo de Fantino, sumó otra anécdota junto al conductor en un vuelo que volvía de Colombia y recordó que el conductor en el medio del avión dijo: "Qué olor a muerte que hay en este avión".

El panelista agregó que la aeronave comenzó a moverse y Fantino llamó a la azafata y le dijo: "Traéme la revistita del Freeshop que voy a comprar algo antes de morirme".

"Empezó a comprar perfumes y un reloj del freeshop que tienen los aviones arriba y Alejandro me decía: 'Me la voy a quemar toda ahora'", finalizó Figliuolo mientras sus compañeros no podían creer la reacción del conductor frente a una situación delicada.