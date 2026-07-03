Alertas por tormentas en Miami: ¿se atrasa el partido de la selección argentina?

La selección argentina tiene todo listo para enfrentar este viernes a Cabo Verde por un lugar en los octavos de final del Mundial. Si bien el partido se espera para las 19, podría demorarse el inicio por posibles tormentas eléctricas en Miami.

El equipo de Scaloni, con Messi como titular y capitán, tendrá que enfrentarse también a las altas temperaturas. El partido se disputará en el Hard Rock Stadium de Miami donde hay casi cuarenta grados de sensación térmica y alerta de tormentas.

Fila para entregar a 40 grados. Aguardan ingreso

Desde temprano los hinchas se movilizaron hacia Miami Gardens, la zona donde está ubicado el estadio. Debido justamente a las altas temperaturas, los hinchas disfrutan de bebidas refrescantes.

Según informes meteorológicos, Miami podría tener una tarde húmeda, con intervalos de sol, nubes y tormentas pasajeras. Lo cierto es que el problema será si vienen acompañadas de descargas eléctricas.

Hay pronóstico de tormenta en Miami durante el duelo de Argentina ante Cabo Verde

El protocolo de la FIFA

La FIFA cuenta con un protocolo específico para los casos de tormentas eléctricas, una medida que ya obligó a modificar la programación de algunos encuentros del Mundial 2026.

Según las normas establecidas por la FIFA, si antes o durante un partido al aire libre se detectan descargas eléctricas en un radio de 13 kilómetros del estadio, el juego debe interrumpirse o demorarse por un mínimo de 30 minutos.

Mientras rige la suspensión, los futbolistas deben retirarse a los vestuarios y el público es instado a buscar refugio hasta que las condiciones meteorológicas permitan reanudar la actividad de manera segura. El objetivo de este procedimiento es proteger tanto a los jugadores como a los espectadores frente a los riesgos que representan las tormentas eléctricas.

Hasta el momento, el protocolo se implementó en dos oportunidades durante el Mundial 2026: primero en el duelo entre Francia e Irak, disputado en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, y luego en el encuentro entre México y Ecuador, afectado por la tormenta que azotó la Ciudad de México el 30 de junio.