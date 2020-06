Diagnóstico reservado y en coma inducido: Alex Zanardi permanece internado en la sala de cuidados intensivos en el hospital Santa María delle Scotte, de Siena. En 2001, el italiano sufrió la amputación de las dos piernas, después de un accidente a 320km/h en CART, en Alemania Fuente: AP - Crédito: Mark J. Terrill

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de junio de 2020 • 22:00

Un parte clínico esperanzador, aunque la gravedad de las lesiones impide excluir un posible retroceso. El ex piloto de Fórmula 1 y ciclista paralímpico italiano Alex Zanardi batalla por su vida , después del grave accidente de tránsito que sufrió el viernes, durante una de las etapas de "Obiettivo Tricolore", una prueba de ciclismo adaptado. "Diagnóstico reservado. Pasó la noche en condiciones de estabilidad cardio-respiratoria y metabólica; el paciente sigue en coma inducido", dicta el informe que emitió el hospital Santa María delle Scotte, de Siena, donde permanece internado el deportista, de 53 años.

"Las funciones de los órganos son adecuados. Permanece sedado, entubado y con respiración asistida. El neuromonitoreo mostró cierta estabilidad, pero esto debe ser tomado con cautela porque el cuadro neurológico sigue siendo grave", completa el reporte. La voz de Sabino Scolletta, director del Departamento de Urgencia del hospital expresó optimismo al referir que las condiciones cambiaron desde el momento de la internación de Zanardi. "El dato positivo es que cuanto más pasa el tiempo y las condiciones permanecen estables, esto nos permite esperar y ser esperanzadores", señaló Scolletta, quien resaltó que la confianza es por la estabilidad clínica, a 48 horas del trauma. "Esto nos puede dar la posibilidad de pensar en evaluarlo neurológicamente en el transcurso de la semana", añadió Scolletta, quien pretende que Zanardi vuelva a ser el campeón de antes: "Es un gran deportista, ya lo demostró. Esperamos que su estado atlético y fortaleza también valga para esta situación tan comprometida". Al italiano le amputaron las dos piernas por encima de la rodilla, y su corazón se detuvo siete veces cuando perdió toda la sangre de su cuerpo menos un litro después del horrible accidente en Lausitzring, Alemania, el 15 de septiembre de 2001.

Zanardi, de 53 años, campeón olímpico de handbike en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012 y Río 2016; también fue bicampeón de IndyCar y piloto de Fórmula 1 Fuente: AFP - Crédito: ANDREAS SOLARO

El bicampeón de IndyCar y campeón olímpico de handbike en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012 y Río 2016, perdió el control de su bicicleta mientras transitaba una curva, cuesta abajo, a la altura de Pienza, e invadió el carril opuesto, donde impactó con un camión. Zanardi viajaba en compañía de 30 atletas paralímpicos por la ruta provincial 146 de Val D'Orcia y fue evacuado en un helicóptero sanitario para el traslado al hospital, donde fue sometido a una delicada operación de neurocirugía, que se extendió por tres horas.

Zanardi permanece en la sala de cuidados intensivos y el grave traumatismo craneal -sufrió fracturas maxilofaciales en el impacto- demandará una nueva intervención quirúrgica, cuando el cuadro general lo permita. "Ser más o menos optimista no sirve de nada. Son hipótesis que no pienso hacer. Hablé con su esposa [Daniela], porque es un paciente que vale la pena curar y debe ser curado. El pronóstico de cómo estará mañana, dentro de una semana o 15 días, no lo sé, pero estoy absolutamente convencido de que vale la pena intentarlo. En estos momentos no valoramos el cuadro neurológico, es algo que veremos cuando se despierte, cómo se despierte y si se despierta" , el crudo análisis que dispuso Giuseppe Olivieri, el médico neurocirujano que operó el viernes a Zanardi. Y agregó: "Grave significa que hay una situación en la que él todavía puede morir. En estos casos las mejoras son lentas y empeorar es algo que pude darse de forma repentina".

Un grupo de ciclistas amateurs viajó desde Calenzano, en la provincia de Florencia, para dejar en la puerta del hospital un cartel con la leyenda "Fuerza Alex Zanardi", mientras que Sinisa Mihajlovic, director técnico de Bologna, que el lunes jugará con Juventus, por la Serie A, que se recuperó de una leucemia aguda, también envió un mensaje de aliento: "Por lo que pasó, por la fuerza que logró darle a todas las personas con sus ganas de vivir y por sus ganar de luchar, es un ejemplo para todos. Espero que esta situación se resuelva de la mejor manera: apoyémoslo todos", dijo el serbio, durante la rueda de prensa.

Las manos en el manubrio

"Alex Zanardi no tenía el teléfono celular en la mano en el momento del impacto", aseguró Alessandro Maestrini, testigo ocasional que grabó un video casero sobre el grave accidente del atleta italiano. "Tras haber superado un ascenso pedaleando con las manos, al momento del descenso y a baja velocidad, Zanardi tomó el celular para hacer algunas fotografías; luego lo guardó y siguió hasta el punto del accidente", relató Maestrini, quien afirmó que luego del accidente el móvil sonaba desde un compartimento de la bicicleta y fue retirado por los carabinieri.

El video enseña que el expiloto de F.1 controlaba la bicicleta con las dos manos y fue incorporado a la investigación. El vehículo siniestrado será sometido a pericias para precisar el punto de impacto contra el camión, mientras que el conductor del camión -cuya identidad se mantiene en reserva- será indagado por los investigadores, comunicó el fiscal general de Siena, Salvatore Vitello. También serán interrogados los organizadores de la prueba, debido a que el alcalde de Pienza, Manolo Garosi, reveló que no existían permisos debido a que no recibió una comunicación oficial sobre la realización de "Obiettivo Tricolore". Este apartado de las diligencias buscará determinar la responsabilidad de la sociedad deportiva Objetivo 3, que tiene a Zanardi como fundador, en el desarrollo de la competencia.