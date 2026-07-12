Antonela Roccuzzo mostró su look para Argentina vs. Suiza y dejó en claro que la cábala sigue intacta

Antonela Roccuzzo arribó al Arrowhead Stadium de Kansas City para vivir el sexto partido de la selección argentina en el Mundial, es decir, los cuartos de final ante Suiza.

🇦🇷 ANTONELA Y SUS HIJOS YA ESTÁN EN EL ESTADIO PARA ALENTAR A LA SELECCIÓN



👨‍👩‍👦 Antonela Roccuzzo llegó al estadio de Kansas City junto a sus hijos para acompañar a Lionel Messi y a la Selección Argentina en el duelo ante Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026.



📹 Mauro… pic.twitter.com/lH3phH42G8 — Rosario3.com (@Rosariotres) July 12, 2026

Para esta ocasión, Lionel Messi volvió a ser titular y toda su familia estuvo presente en el palco para apoyarlo, donde mostraron qué camiseta eligieron y reafirmaron su cábala, la misma que volvió a traer suerte.

Anto Roccuzzo volvió a llevar la camiseta suplente, como contra Austria y Cabo Verde

La rosarina y sus hijos aparecieron con la camiseta suplente negra y azul y confirmaron la idea de alternar en cada encuentro, ya que llevó la titular en los encuentros impares (primera y tercera fecha, además del quinto partido) y la suplente en los pares (segunda fecha y cuarto y sexto encuentro), por lo que su nueva cábala es cambiar en cada jornada.

Los hijos de Anto y Leo siempre acompañan la vestimenta que elige su madre, por lo que Thiago, Mateo y Ciro estuvieron presentes también con la suplente. Por el lado de los demás familiares en el palco, existe una libertad de elección en este sentido, ya que se vieron todas las combinaciones a lo largo del Mundial 2026.

Anto Roccuzzo y sus tres hijos utilizaron la camiseta titular en el partido anterior

En la edición de Qatar 2022, hubo mucha atención en las decisiones estéticas de Anto Roccuzzo, quien inició el torneo con la camiseta titular, pero, tras la derrota por 2 a 1 ante Arabia Saudita, cambió durante el resto del torneo y se mantuvo a lo largo de los siguientes seis partidos con la suplente. Esta decisión también fue replicada por gran parte de la familia Messi, como fue el caso de Jorge y Celia.