Argentina vs. Brasil, en vivo: hora y TV del clásico por las Eliminatorias Sudamericanas

11.50 La respuesta de Scaloni

Las palabras de Raphinha rápidamente si viralizaron y en la conferencia de prensa que brindo Lionel Scaloni en la previa del superclásico con Brasil, fue consultado por las declaraciones del delantero de Barcelona y el DT argentino decidió bajar un poco las tensiones: “No profundicé en las declaraciones de los jugadores pero me han comentado. Es un Argentina-Brasil, importante pero no deja de ser un partido de fútbol. Recuerdo la imagen después de la Copa América 2021, de Leo (Messi) sentado con Neymar en las escaleras del Maracaná. Esa es la imagen que tiene que quedar. Yodos quieren gana, no tiene por qué pasarse de ahí”.

11.35 La provocación de Raphinha

En la previa del clásico se calentó el ambiente con algunas declaraciones del delantero brasileño Raphinha en el programa de Youtube de Romario. El atacante de Barcelona, fue consultado sobre el choque en el Monumental y dijo: “Vamos a darle una paliza. Démosle una paliza. En el campo y fuera del campo si hace falta. La última vez que jugamos en el Maracaná pude jugar, pero no fue como queríamos. Ahora tenemos que ganar. Voy a marcarle un gol a Argentina. Haré todo lo que pueda, que se jodan”.

11.15 Un guiño para la selección argentina

Argentina y Brasil se enfrentarán esta noche, en el estadio Monumental, por la fecha 14 de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026. El equipo dirigido por Lionel Scaloni buscará un triunfo para extender la ventaja en el historial, ya que en el último cruce la selección argentina se impuso por 1-0 en el Maracaná, con gol de Nicolás Otamendi. El repaso oficial marca 105 partidos oficiales, donde el elenco nacional se impuso en 40 oportunidades, Brasil en 39 e igualaron en 26 duelos.

Nicolás Otamendi festeja con Enzo Fernández el gol del 1 a 0 a Brasil en el Maracaná; fue la primera derrota de la historia para el histórico adversario Santiago Filipuzzi

11.00 Los once de Dorival Junior

Brasil quiere dar un golpe en el Monumental, por eso el entrenador Dorival Junior, evitó dar indicios de qué equipo dispondrá para el duelo contra la Argentina. Sin embargo, los medios brasileños, según los movimientos tácticos que realizó en las últimas prácticas, el conjunto de Dorival sería: Bento; Wesley, Marquinhos, Murillo, Guillherme Arana; André, Joelinton; Savinho, Raphina, Vinicius Júnior y Rodrygo. DT: Dorival Júnior.

Dorival Junior tiene definido el equipo titular que iniciará el juego en el Monumental Eraldo Peres - AP

10.45 La posible formación de Argentina

Si bien Lionel Scaloni no confirmó la formación titular para el choque de esta noche ante Brasil, según los ensayos que realizó en los últimos días, el equipo que podría estar desde el arranque en el Monumental, sería: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cuti Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Thiago Almada y Julián Álvarez.

10.30 Después de 20 años, sin Messi ni Neymar

El 29 de junio de 2005, cuando Brasil le ganó a la selección argentina en la final de la Copa Confederaciones 2005 por 4-1, fue la última ocasión en la que ni Lionel Messi ni Neymar estuvieron presente en el campo de juego en su superclásico sudamericano. Desde aquel momento hasta hoy hubo 20 enfrentamientos entre los seleccionados y solo en cinco estuvieron en la cancha los dos, en todos los demás siempre estuvo al menos uno de los dos. De los cinco encuentros en los que coincidieron, dos terminaron con victorias para Brasil, mientras que los otros tres fueron para la Argentina. La última vez que coincidieron en este duelo fue en la final de la Copa América 2021 que la Argentina ganó por 1-0 con un gol de Ángel Di María.

Neymar y Messi, luego de uno de los varios Argentina-Brasil que los tuvo enfrentados ANTONIO LACERDA - (Fuente: EFE)

10.10 Qué necesita la Argentina para definir la clasificación

La selección argentina podría asegurar su clasificación a la próxima Copa del Mundo, incluso, antes de enfrentarse con Brasil. ¿Cómo es eso? Bolivia, que será local frente a Uruguay, hoy estaría entrando al repechaje; en caso de que pierda ante la selección charrúa quedaría a 15 puntos del equipo de Lionel Scaloni, como ahora, y si empata a 14, por lo que con cuatro partidos por delante no tendrían forma de alcanzar al campeón en Qatar 2022. El conjunto argentino tiene 28 unidades; si Bolivia vence a Uruguay en la altura, el equipo de Scaloni debería sumar al menos un punto frente a Brasil para asegurarse su boleto a la Copa que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá en 2026.

10.00 Bienvenidos al vivo del superclásico Argentina-Brasil

Bienvenidos a la transmisión en vivo del superclásico entre la selección argentina y Brasil, por las eliminatorias sudamericanas. El encuentro se disputará en el estadio Monumental, desde las 21, tendrá el arbitraje del colombiano Andrés Rojas y será televisado en vivo por TyC Sports, la TV Pública y Telefe.

