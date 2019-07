Messi le pide explicaciones a Zambrano Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Marelli

El paso de la selección argentina en la Copa América 2019 ya es historia. Si bien todavía le falta jugar el partido por el tercer puesto (el sábado, con el perdedor de Chile-Perú), la derrota con Brasil por 2 a 0 significó el adiós a la posibilidad del título.

Por estas horas, la sensación del plantel albiceleste y del cuerpo técnico es de bronca, sobre todo porque consideran que no se les cobraron dos penales: una falta de Dani Alves a Agüero y un choque de Arthur a Otamendi en el área brasileña. Ninguna de esas situaciones fue revisada por el VAR, más allá de los reclamos del equipo Scaloni.

Ahora bien, ¿Quién es quién en el cuerpo árbitral que controló el partido, también a través de la tecnología que finalmente no se usó?

El máximo responsable

El clásico sudamericano fue el ecuatoriano Roddy Zambrano, un chef con antecedentes argentinos en Copa Libertadores, ya que dirigió Boca-Junior el año pasado y Talleres-San Pablo, en febrero.

Zambrano tuvo cierta repercusión en la previa del Boca-Junior del año pasado cuando se conoció su afición por la cocina. El partido clave por el grupo 8 de la Copa Libertadores, que finalmente Boca pudo sacar adelante para seguir avanzando en el torneo, tuvo al dueño de la empresa de catering Catervices como el responsable de impartir justicia. Su compañía de cocina atiende a 1200 comensales por día y es conocida como "la casa" del catering para empresas y eventos.

En febrero de este año, Talleres rescató un empate sin goles ante San Pablo e hizo historia, pero las imágenes del partido se quedaron en el pésimo desempeño de Zambrano y los golpes del equipo local. La violencia desmedida de San Pablo expuso a Zambrano, que no solo "dejó pegar" sino que además no le cobró un penal a Talleres por una mano de Bruno Alves.

La caída antes del segundo gol de Brasil 00:12

Video

A veinte minutos del final del partido, Messi filtró un pase en el área que fue rechazado por la defensa, pero Sergio Agüero, posible receptor, cayó en el área por una supuesta infracción de Dani Alves. Zambrano no asistió al televisor del VAR para revisar la jugada, que podría haber derivado en la anulación del 2-0, más un penal y expulsión, ya que Alves estaba amonestado.

Luego, cuando restaban seis para el cierre, Arthur fue directamente a chocar a Nicolás Otamendi en un córner y el defensor argentino cayó en el área y quedó tendido por el dolor -hasta se detuvo el juego-, pero Zambrano volvió a interpretar que no fue falta y nuevamente no volvió a ver la jugada en el VAR.

Zambrano estuvo acompañado en la terna arbitral dentro de la cancha por sus compatriotas Christian Lescano y Byron Romero, que no tuvieron complicaciones. En la primera situación de riesgo para la selección local, el asistente 1 reaccionó bien al sancionar una posición adelantada. Fue en una jugada en la que Firmino remató al arco y Franco Armani supo responder.

Leodán González fue el encargado de revisar las jugadas en el VAR Fuente: AP

La inacción desde el VAR

El uruguayo Leodan González estuvo al frente del VAR. El árbitro también traía un antecedente interesante por Copa Libertadores para los argentinos: fue el primero que vio la mano del brasileño Bressán tras el remate de Ignacio Scocco en el penal que le dieron a River sobre la hora ante Gremio, en la semifinal de la Libertadores del año pasado. Un penal clave que llevó al millonario a la final histórica ante Boca, que finalmente quedó en manos de los dirigidos por Marcelo Gallardo.

Ya en la noche de Belo Horizonte, tomó decisiones polémicas que se seguirán debatiendo hasta la próxima actuación Argentina por el tercer puesto. En la falta de Dani Alves a Agüero dentro del área, el responsable del VAR no le sugirió al juez Zambrano para que revisara la acción. Y en el foul de Arthur a Otamendi, si bien el ecuatoriano pidió auxilio tecnológico, González decidió que la acción no debía ser observada por el referí.

El polémico golpe de Arthur a Otamendi 01:21

Video

Esta inacción del VAR generó la frase más resonante post partido, a cargo de Messi: "Hubo penales pelotudos durante toda la Copa y hoy ni siquiera consultaron el VAR", señaló, para después apuntarle a la Conmebol.

Junto con Leodan González -que le debe su nombre a su padre por su fanatismo del cantante Leo Dan- trabajaron el Asistente VAR 1 Jesús Valenzuela (Venezuela) y el Asistente VAR 2, Nicolás Tarán (Uruguay). Evidentemente, ninguno de los dos subrayó faltas que hicieran rever las decisiones de González.

El colombiano Oscar Ruiz, observador del VAR y con denuncias por acoso sexual Fuente: AP

Denunciado por acoso sexual

Por último, como observador del VAR estuvo el colombiano Oscar Julián Ruiz, el ex árbitro internacional que integra el equipo de formación de jueces de la Conmebol. Ruiz, además, continúa en su puesto a pesar de haber recibido una denuncia sobre acoso sexual a colegas. En su momento, los árbitros en cuestión aseguraron que Ruiz les ofreció un crecimiento en sus carreras si accedían a tener relaciones sexuales con ellos.

Se trata de Hárold Perilla, Carlos Chávez y Julián Mejía, que hicieron pública su denuncia en una entrevista que le brindaron a W Radio de Colombia. Perilla señaló: "Ruiz me acosó sexualmente desde 2007 hasta que me retiré. Me decía que tuviera relaciones sexuales con él si quería llegar lejos en el arbitraje, que ya sabía cuál era el camino".

Apodado El Llanero, Ruiz es un reconocido ex árbitro colombiano, que dirigió en tres Copas del Mundo. Fue nombrado como el tercer mejor árbitro de la década 2001-2010 por la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS), igualado con Pierluigi Collina, solo por detrás de Lubos Michel y Markus Merk.

Se trata de una cara conocido en los partidos más importantes de Eliminatorias sudamericanas y Copas Libertadores. Es un referí que le trae buenos recuerdos a Boca, ya que dirigió la final ante Gremio por la Copa Libertadores 2007, con Juan Román Riquelme como estrella. Ruiz se retiró en 2011 y, ya siendo miembro del Comité Arbitral de la FIFA y comenzó a acumular denuncias por abuso sexual.