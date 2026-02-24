Estos son los tres candidatos a dirigir a River tras la salida de Gallardo

La dirigencia de River inició la búsqueda de un nuevo cuerpo técnico tras la renuncia de Marcelo Gallardo ante el presidente Stéfano Di Carlo y el secretario técnico Enzo Francescoli, una decisión surgió luego de tres derrotas consecutivas en el Torneo Apertura y una jornada de reuniones internas. El entrenador finaliza su segundo ciclo este jueves 26 contra Banfield en el Estadio Monumental.

¿Quiénes son los técnicos que suenan para reemplazar a Marcelo Gallardo?

Eduardo Coudet, Hernán Crespo y Santiago Solari aparecen como las opciones principales para ocupar el cargo vacante en el banco de suplentes. Los tres profesionales tienen un pasado como futbolistas en la institución y cuentan con la aprobación de la comisión directiva. La búsqueda de un sucesor comenzó de forma inmediata tras el anuncio oficial del actual director técnico.

Eduardo Coudet, Hernán Crespo y Santiago Solari suenan como posibles reemplazos de Gallardo

Pablo Aimar representó el primer anhelo de los directivos en el inicio de las conversaciones. Sin embargo, su llegada resultó imposible debido a sus compromisos actuales. El ayudante de campo de Lionel Scaloni afrontará la Copa del Mundo 2026 con la selección nacional en los próximos meses. Ante este escenario, los nombres de Coudet, Crespo y Solari ganaron terreno en las oficinas del Estadio Monumental.

Eduardo Coudet y su actualidad en el fútbol de España

Coudet trabaja en el Alavés de España desde diciembre de 2024 y renovó su vínculo con la entidad europea recientemente. El entrenador aseguró la permanencia en la primera división y extendió su contrato hasta fines de junio de 2026. A pesar de su presente en Europa, el Chacho expresó su voluntad de volver a River en diversas oportunidades.

Eduardo Coudet podría ser el próximo DT de River

En una entrevista con LA NACION el 17 de septiembre de 2016, el técnico afirmó: “Sé que voy a dirigir a River. Seguramente algún día me va a tocar dirigir a River, estuve mucho tiempo ahí. Sé que voy a dirigirlo. Pero hoy me veo acá. Si me preguntás si proyecto el futuro, te digo que no. Ahora, me preguntás: ¿creés que algún día vas a dirigir a River? Y, sí. ¿Pronto? No. Hoy me veo en Central. Esa es la verdad, sino te estaría mintiendo. Y no me gusta mentir".

Coudet pica en punta para reemplazar a Gallardo

Hernán Crespo y la ambición de un regreso al Monumental

Crespo compite en el fútbol de Brasil al frente de San Pablo y manifestó públicamente su deseo de conducir al equipo millonario. En declaraciones al espacio Clank!, destacó la importancia de respetar los tiempos de sus colegas antes de proyectar un desembarco.

Hernan Crespo manifestó su deseo de volver al Estadio Monumental para dirigir River MIGUEL SCHINCARIOL - AFP

“El único lugar donde me gustaría dirigir, siempre respetando los lugares que un colega tiene, que es Marcelo Gallardo, por mi pasado en River en normal anhelar, el día de mañana, estar ahí“, señaló el entrenador. Sobre la figura del técnico saliente, agregó: “Por Gallardo nos sacamos el sombrero y le deseamos lo mejor. Hay tiempos que hay que respetar, y entiendo que en algún momento va a pasar. Quiero volver por lo que significa el Monumental para mí. River tiene que ver con mi infancia. Es el lugar donde todo es familiar. A mí nadie me va a explicar cómo es River y me gustaría volver a vivir experiencias a luchar juntos por cosas“.

Santiago Solari y su presente en la gestión deportiva

Solari ejerce funciones de gestión deportiva en el Real Madrid como director de fútbol de la entidad española. El profesional mantiene un vínculo afectivo con la Argentina y recordó sus inicios en las divisiones inferiores de River. Durante su paso por el América de México en 2021, reflexionó sobre la posibilidad de un retorno al país.

Santiago Solari es uno de los posibles candidatos a ocupar el cargo de Gallardo tras su renuncia Catherine Steenkeste - Getty Images Europe

“Ojalá suceda en algún momento, en el fútbol puede pasar de todo en una semana. Es difícil predecir lo que va a suceder en el futuro, pero mi corazón siempre está abierto a la Argentina y en especial a River, donde hice todas las Inferiores”, manifestó Solari. El técnico recordó su debut bajo la conducción de Ramón Díaz y mencionó la influencia de entrenadores como Arrigo Sacchi en el Atlético Madrid, Vicente del Bosque, Roberto Mancini y Diego Simeone en San Lorenzo.

La renuncia de Marcelo Gallardo

La salida de Marcelo Gallardo se gestó tras la última derrota de River en Liniers el domingo por la noche y el lunes a las 16.10, el “Muñeco” entró al River Camp para dirigir la práctica del equipo ante la presencia de un grupo de 40 hinchas.

El video de Marcelo Gallardo en el que anunció su renuncia como DT de River

Stéfano Di Carlo llegó al predio a las 19 junto al secretario Agustín Forchieri para mantener una reunión privada. El encuentro duró 90 minutos y derivó en la comunicación oficial de la renuncia. La cúpula dirigencial, con la presencia de Andrés Ballotta, Ignacio Villarroel, Mariano Taratuty y Enzo Francescoli, evaluó los diferentes panoramas en las oficinas del Monumental antes de la confirmación.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Juan Patricio Balbi Vignolo.