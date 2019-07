Fuente: Archivo

Esta noche, en el imponente estadio Mineirao y por la semifinal de la Copa América, Lionel Messi jugará su partido número 13 contra Brasil con la camiseta de la selección argentina. Desde aquel 6 de febrero de 2005, cuando ingresó a los 20 minutos del segundo tiempo por Neri Cardozo, hasta el 9 de junio de 2017 con el triunfo del equipo que dirigía Sanpaoli por 1 a 0 en un amistoso disputado en Melbourne Australia.

El día de su debut contra el gran rival de siempre, Leo hizo un gol, el del triunfo. "El que ingresó es un chico que juega en Barcelona, muy habilidoso", lo presentó el comentarista de la transmisión televisiva. Y el chico demostró sus condiciones enseguida, con una gambeta que arrastró a varios defensores.

En total, Messi le marcó seis goles a Brasil. Aquí, un repaso de cada uno de ellos, que contienen una particularidad: todos los marcó con su pie zurdo. Hoy lo enfrentará en el mismo lugar en el que lo ovacionaron en 2008, en un 0-0 también por las Eliminatorias.

Todos los goles de Messi a Brasil 03:50

Video

Desde aquellos tres goles en New Jersey hasta hoy, Argentina y Brasil disputaron ocho partidos en los cuales Messi no estuvo presente en cuatro de ellos. Los primeros dos fueron por los partidos del Superclásico de las Américas disputados en el año 2012 donde el jugador de Barcelona no estuvo presente porque los equipos eran con jugadores del fútbol local. Tampoco estuvo en el empate 1 a 1 por eliminatorias para Rusia 2018 jugado en argentina el 13 de noviembre de 2015 por una rotura del ligamento colateral interno de la rodilla izquierda que lo tuvo parado por ocho semanas y por último no jugó en la derrota 1 a 0 el 16 de octubre de 2018 en el partido amistoso jugado en Yeda, Arabia Saudita ya que en ese momento Messi y la AFA decidieron que no participaría en los encuentros amistosos posteriores al Mundial de Rusia 2018.