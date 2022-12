Argentina campeón del mundo: Mario Götze, el jugador que le impidió la Copa a Lionel Messi en 2014, celebró que la Selección le ganara a Francia

escuchar

Los festejos porque la Argentina salió campeón en el Mundial Qatar 2022 inundaron las redes sociales y muchos de ellos tuvieron que ver con la alegría de que el capitán Lionel Messi haya conseguido ese triunfo. Entre ellos, llegó el saludo menos pensado: el de Mario Götze, el alemán que en Brasil 2014 convirtió el 1 a 0 en el minuto 113, que hizo que la Selección tuviera que esperar ocho años más para levantar la Copa del Mundo.

El futbolista que estuvo en Qatar, pero que regresó cuando terminó la fase de grupos porque Alemania quedó eliminada, primero publicó en sus historias una foto de la pantalla gigante en la que miraba el partido mientras cenaba. Se veían los jugadores argentinos.

Después, al final del encuentro, subió una imagen en la que había dos Leo Messi: el campeón en Doha, con la Copa, abrazado al Messi de 2014 vencido por Alemania en el suplemento de la final del Mundial de Brasil, en el estadio Maracaná, que significó la cuarta estrella para la selección que conducía Joachim Löw.

Los posteos de Götze a favor de la Argentina Instagram

Luego, Götze hasta compartió un video que hizo su esposa, Ann-Kathrin Brömmel, en el momento en que la Argentina le ganó a Francia y se quedó con el campeonato mundial. Allí se lo vio junto a su hijo Rome en un ferviente festejo por el campeonato de la Selección comandada por Lionel Scaloni. En esa grabación el mediocampista grita y sonríe, mientras cierra sus puños y arenga.

Así celebró Götze que la Argentina ganara el Mundial

La modelo también posteó otro video que acompañó con banderas argentinas, donde enfocó la transmisión oficial en el instante en que Messi se abraza con el delantero Lautaro Martínez, y en el que después también aparece una bandera dedicada al exdiez de la Selección Diego Maradona.

Eso fue ayer. En tanto esta mañana, Brömmel -que tiene 1,7 millones de seguidores y está en pareja con Götze desde 2012- también difundió una secuencia de los multitudinarios festejos en el Obelisco de la ciudad de Buenos Aires tras el triunfo del plantel que conduce Lionel Scaloni.

De esa manera, la familia Goetze dejó claro que en esta contienda hinchaban para la Argentina.

Sin embargo, esta no es la primera vez que el alemán demuestra su amor por Messi. Cuando la Selección perdió ante Alemania la final del Mundial de Brasil 2014, sorprendió una foto que Götze se tomó con el capitán argentino en los vestuarios. Mientras que en un principio muchos pensaron que se trataba de una provocación, el ahora jugador del Eintracht Frankfurt contó en una entrevista: “Estaba en la conferencia porque me habían dado el premio al jugador del partido. De pronto, lo veo pasar a Messi. Entonces, fui corriendo a pedirle una foto”.

La foto que Götze le pidió a Messi en 2014

Para Qatar 2022, el mediapunta -que no integraba una convocatoria desde 2017 por problemas físicos- fue vuelto a llamar por el entrenador Hansi Flick. “Está completamente feliz y nosotros también por tenerlo. Nos da muchas opciones”, opinó el DT en aquel entonces. No obstante, la selección alemana tendría un mal paso por Doha, ya que no lograría avanzar más allá de la fase de grupos.

LA NACION