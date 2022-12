Argentina campeón mundial: “Chiqui” Tapia, de poner su tarjeta en la peor hora a la apuesta ganadora por Lionel Scaloni

escuchar

En el cerebro de Claudio “Chiqui” Tapia, un hemisferio es de Barracas Central y el otro, de la selección argentina. “A esas dos cosas dedica la mayor parte de su tiempo”, dicen sus allegados, aquellos que lo acompañan desde que en marzo de 2017 asumió como presidente de la AFA, el primero en acceder al máximo cargo del fútbol argentino desde un club de ascenso. Para cuando accedió al cargo, Tapia ya había cultivado una excelente relación con Lionel Messi & compañía.

Esa generación de cracks nunca olvidó que el exhombre fuerte de Barracas Central puso su propia tarjeta de crédito para pagar concentraciones y viajes durante la Copa Centenario 2016, cuando la AFA se debatía en internas y estaba a punto de quedar bajo la órbita de una “comisión regularizadora”. En las oficinas de la calle Viamonte “no había un mango” mientras el equipo competía. Los futbolistas se quejaban por la desorganización, pero valoraban que Tapia estuviera a su lado. Sería el comienzo de una aventura que terminó en Qatar 2022 con la Copa del Mundo en las vitrinas de la AFA.

Tapia besa a Sergio Agüero, ausente en el lista de buena fe pero de algún modo parte del plantel en Qatar 2022; el presidente de AFA mantiene buenos vínculos con los jugadores. Aníbal Greco - LA NACIÓN

Los primeros días del mandato de Tapia estuvieron teñidos por la decisión de la FIFA de suspender de oficio a Lionel Messi (¡justo él!) por unas palabras inapropiadas al árbitro asistente de un Argentina vs. Chile en el estadio Monumental, por las eliminatorias sudamericanas. El flamante presidente no escamoteó esfuerzos para lograr que la Pulga fuera perdonada. Y su sanción, archivada. Contrató en aquel momento a Juan de Dios Crespo y a Ariel Reck para resolver el expediente. El capitán argentino, finalmente, fue habilitado por la FIFA, como el referente del ascenso pretendía.

El siguiente paso era la reforma del predio de Ezeiza, venido a menos y sin mantenimiento durante la época de billetes escasos. Bastó que los clubes se pusieran al día con la tesorería de la AFA y acordaran un plan de pagos para aquellos adelantos que la AFA de Grondona les había hecho para que los números pasaran de rojos a azules. De déficit a superávit. Parte de esos recursos fueron al búnker en el que se entrenan los seleccionados argentinos, que lleva el nombre de Julio Humberto Grondona y donde nacieron los sueños de campeonato mundial de Messi y sus compañeros de equipo. “Llevamos invertidos 9 millones de dólares. Siete son de recursos propios y dos, de la FIFA”, dice una fuente al tanto de la inversión multimillonaria que Tapia aprobó para que el centro de entrenamientos vuelva a ser lo que en algún momento fue: un predio de elite. Desde el 25 de noviembre, los obreros trabajan sin parar para seguir acondicionando vestuarios y salas, para que todo luzca impecable.

Lo mejor de la final

Argentina 3 (4) vs. Francia 3 (2), en 192 segundos.

En medio de la reforma de Ezeiza, a Tapia le surgió un problema llamado Rusia 2018. Jorge Sampaoli fracasó en su intención de llevar al seleccionado al menos a semifinales y le rescindieron el contrato. El pelado entrenador no era de Tapia, sino de Daniel Angelici, el expresidente de Boca que negoció incluso con José Castro, presidente de Sevilla, la rescisión anticipada del contrato del DT nacido en Casilda para que pudiera firmar con la AFA. Tapia quería en ese puesto a Mauricio Pochettino, pero era consciente de que para imponer a su entrenador primero tendría que generar poder. “Hacer tapismo”, como le dijo más de una vez uno de los dirigentes más cercanos.

A mediados de 2018, Tapia tuvo un momento de gloria en medio de la debacle deportiva que había supuesto la eliminación, frente a Francia, en octavos de final de Rusia. A su regreso al país, los dirigentes de la AFA lo aclamaron en el mismísimo aeropuerto de Ezeiza. Se sentía poderoso y presidente, así que la elección del entrenador que sucedería a Sampaoli sería suya. Pochettino era imposible, por lo que en su cabeza rondó el nombre de Juan Román Riquelme: también imposible. ¿Marcelo Bielsa? Ni cerca. ¿Marcelo Gallardo? Fiel a River. ¿Diego Simeone? No volvería de Madrid. ¿Entonces? Había que jugar el torneo de L’Alcudia con un equipo Sub 20 y la AFA no tenía entrenador.

Tapia, en la premiación; de San Juan a codearse en Qatar con el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Aníbal Greco - LA NACIÓN

Ante la escasez, Tapia apostó por un hombre de la casa que tenía el gen Pekerman en su formación. Y eso le gustaba al caudillo de Barracas. Le ofreció a Lionel Scaloni, que integraba el cuerpo técnico de Sampaoli, ir a España con los juveniles. Era un “a ver qué pasa” y fue el primer eslabón de una cadena exitosa. La Argentina ganó aquella competencia y Scaloni sumó puntos. A su regreso, el equipo principal tenía una serie de amistosos confirmados (partidos en el exterior que terminarían siendo “a pérdida” porque aquella selección no era atractiva para casi nadie). El novel entrenador, con apenas experiencia en primera, pero con una licencia UEFA Pro obtenida en España, se puso al frente del equipo.

Y llegó la Copa América de Brasil 2019 y la Argentina jugó bien y perdió mal contra el local. La sensación era que había un equipo en construcción y que la apuesta de Tapia tenía sus fundamentos. Scaloni, entonces, ya le había conseguido socios a Messi: Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso. El capitán lo agradecía. Dos años más tarde, y en plena pandemia, la consagración: la Copa América, otra vez en Brasil. Pero con resultado diferente, epopeya de Dibu Martínez en semifinales mediante y final inolvidable en el Maracaná. Scaloni ya no era ni interino ni era apuesta; era el entrenador del seleccionado argentino. Y era, también, la mejor decisión tomada por Tapia desde que es presidente de la AFA.

El máximo directivo de AFA es activo en las redes sociales; en @tapiachiqui publicó una imagen de él con Lionel Messi y Rodrigo De Paul poco antes de la final del Mundial.

Es cierto que los torneos argentinos son indescifrables y que si un extraterrestre intentara entenderlos se volvería a su planeta. También, que Tapia apuró su reelección hasta 2025 cuando todavía le restaban años de su mandato original. El propio presidente es consciente de sus errores y ahí está la publicidad con la que promociona un torneo de primera división: “No trates de entenderlo”. Es el mejor resumen del fútbol argentino. Desde ahora, campeón del mundo por tercera vez en la historia.