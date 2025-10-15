Argentina, sin rival: se postergó el partido en la India y la AFA busca otro oponente para noviembre

El campeón del mundo no tiene quien le juegue. La selección argentina se quedó sin sede para el segundo encuentro de la doble fecha FIFA de noviembre, dentro de tres semanas, que todavía no contaba con rival confirmado. El equipo dirigido por Lionel Scaloni iba a viajar a Kerala (India) para jugar allí el encuentro, pero la AFA resolvió dar marcha atrás. Así, la agenda de la Scaloneta marca un solo partido: enfrentará a la selección de Angola en el estadio 11 de Noviembre de Luanda, la capital de aquel país.

“Lamentablemente hubo reiterados incumplimientos por parte de la India y lo que vamos a hacer es reordenar el contrato para buscar una nueva fecha”, dijeron fuentes de la AFA ante la consulta de LA NACION. Y continuaron: “Hicimos todo lo posible para que sea en noviembre, incluso viajó a la India una comitiva para ver el campo de juego, el hotel..., pero finalmente la India no pudo cumplir los requisitos. Así que posiblemente iremos en marzo por ese único partido, después de la Finalíssima”, contaron.

Las fuentes adelantaron que “existe la posibilidad” de que la Argentina juegue sus próximos dos partidos amistosos en Angola... con dos selecciones distintas. El objetivo, claro, es foguear futbolistas para ampliar la nómina de potenciales convocados de cara a futuros compromisos. “La idea es buscar un rival cerca de Angola, o bien que viaje otro seleccionado y jugar en Angola los dos partidos”. Una de las alternativas para ese partido es Marruecos, undécimo en el actual ranking FIFA y primer clasificado al Mundial 2026 por el continente africano. De confirmarse, sería el rival mejor ubicado -en amistosos- en el escalafón desde el Mundial 2022.

Luego, en marzo, la Argentina jugaría la Finalissima contra España (la UEFA quiere que sea en Lusail, el estadio qatarí donde Lionel Messi levantó la última Copa del Mundo) y, más tarde, tocaría territorio indio para honrar el contrato que ahora la AFA piensa en “reordenar”. Y más tarde, ya con la Copa del Mundo en el horizonte, Estados Unidos será el país que cobije a la selección argentina, con dos partidos preparatorios sin sede ni fecha confirmadas: ante México y Honduras.

Los amistosos luego de ganar la Tercera

Los partidos amistosos organizados por la AFA tienen un patrón común en lo deportivo: no engendran ningún tipo de desafío. Entre los diez rivales contra los que compitió, el de mejor ranking FIFA fue Ecuador (puesto 24°): fue en la previa de la Copa América 2024 y la Albiceleste se impuso por 1-0 en Chicago gracias a un gol de Ángel Di María.

Ángel Di María está a punto de convertir el único gol en el amistoso ante Ecuador previo a la Copa América 2024; Alan Minda no puede hacer nada para evitarlo PATRICK MCDERMOTT - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La nómina de rivales, ordenados en forma decreciente de acuerdo con su ranking FIFA actual, incluye también a Australia (25), Panamá (29), Costa Rica (47), Venezuela (49), El Salvador (90), Guatemala (98), Curazao (98), Indonesia (134) y Puerto Rico (155). El equipo dirigido por Lionel Scaloni ganó los diez encuentros amistosos, y recibió apenas dos goles en contra: uno de Costa Rica y otro de Guatemala. La tónica es la misma que en la preparación de Qatar 2022: el equipo albiceleste jugó entonces contra Estonia (129), Honduras (65), Jamaica (69) y Emiratos Árabes (67).

“Preguntaría un poco más para saber si le gustan o no esos amistosos al entrenador de la selección. Fijate el periodo de amistosos y la talla de esos rivales. Quiere y pide esos rivales desde siempre”, arguyen desde la AFA ante la consulta sobre el acuerdo con Scaloni por los oponentes elegidos, muy inferiores en jerarquía a la selección argentina.

A modo de comparación, algunos datos. En el mismo período en el que la Argentina disputó diez partidos amistosos, el otro gigante del continente, Brasil, jugó nueve encuentros contra rivales mucho más importantes que los elegidos por la AFA, a saber: 3-3 con España (1 del ranking FIFA), 1-0 con Inglaterra (4), 1-2 con Marruecos (11), 3-2 con México (14), 1-1 con Estados Unidos (16), 2-4 con Senegal (18), 2-3 con Japón (19), 5-1 con Corea del Sur (23) y 4-1 con Guinea (80).

El puesto promedio en el ranking FIFA de los rivales argentinos es el 75, mientras que el de los oponentes elegidos por la Confederación de Fútbol Brasileño (CBF) para su selección es el 21. Conclusión: los rivales del Scratch en partidos amistosos desde el Mundial de Qatar 2022 a esta parte significaron desafíos deportivos mucho más importantes que los conseguidos por la AFA en el mismo lapso. La Scaloneta, además, ganó esos diez encuentros amistosos. Brasil, en cambio, venció en cuatro, empató dos y perdió tres.