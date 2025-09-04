Argentina-Venezuela: los memes por el último partido de Messi en el país

La cita tiene un componente especial: desde las 20.30, Argentina se juega con Venezuela algo más que un partido de las Eliminatorias 2025. La selección, que ya está clasificada, despedirá de manera oficial a Lionel Messi, ya que jugará su último partido en el país con la celeste y blanca.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni, que viene de empatar 1 a 1 con Colombia por los goles de Thiago Almada y Luis Díaz, ya se aseguró la clasificación a la próxima Copa del Mundo y, además, el primer lugar de la tabla de posiciones. Como no está presente la obligación de sumar puntos, el encuentro adquiere una preponderancia suprema por otro motivo más que especial para los argentinos: ¿será la última vez que juegue, oficialmente, Lionel Messi con la camiseta de la selección? Según lo que dijo hace una semana, al término de un partido del Inter Miami, todo indica que sí.

Como no podía ser de otra forma, las redes sociales se hicieron eco de esta noticia y empezaron a despedir a Messi de manera anticipada. Ya sea con videos retro, con memes o con simples mensajes de cariño, los usuarios acercaron todo su amor por La Pulga. Y si bien hubo un dejo de tristeza por el camino recorrido, también hubo felicidad y agradecimiento por todo lo ganado por el 10 rosarino.

Aura.



El mejor jugador de la historia del futbol. pic.twitter.com/6xAJ5xklSS — Team Leo Messi (@TeamLeoM) September 4, 2025

No estoy llorando desde ahora solo porque estoy acá.

Serás feliz siendo triste.

Messi sos eterno. No te merecemos pic.twitter.com/rJv3V2BA5U — Rocío Méndez (@RoiaMendez) September 4, 2025

Esta foto, es la primera de Lionel Messi por Eliminatorias.



Pasaron 20 años. Una vida.



Disfrutemos, que hoy podemos. pic.twitter.com/Wbw5RjDeD2 — Andrés Yossen 🇦🇷 ⭐🌟⭐ (@FinoYossen) September 4, 2025

Y hoy, después de 20 años de carrera internacional, Lionel Messi jugará su ÚLTIMO PARTIDO OFICIAL COMO LOCAL con la Selección Argentina. La despedida de Lionel en su tierra. Nunca más volverá a jugar un partido de eliminatoria mundialista en casa. EL ADIÓS DEL GOAT. pic.twitter.com/DTkaKTlacx — Invictos (@InvictosSomos) September 4, 2025

Ya estoy llorando. pic.twitter.com/BgW18as9AX — Messi out of Context (@OutMessi_) September 3, 2025

Estaba fingiendo demencia que el jueves es el ultimo partido de Messi aca, hasta que me acorde que nunca lo vi jugar en persona pic.twitter.com/9B5rAXhUZ2 — Azulgrana 🇱🇮 (@AzulgranaSL) September 2, 2025