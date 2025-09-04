LA NACION

Argentina-Venezuela: los memes por el último partido de Messi en el país

La selección recibe a la “vinotinto” en el Monumental; con entradas agotadas, todos siguen de cerca a La Pulga

Pepe Argento, siempre presente en los memes
La cita tiene un componente especial: desde las 20.30, Argentina se juega con Venezuela algo más que un partido de las Eliminatorias 2025. La selección, que ya está clasificada, despedirá de manera oficial a Lionel Messi, ya que jugará su último partido en el país con la celeste y blanca.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni, que viene de empatar 1 a 1 con Colombia por los goles de Thiago Almada y Luis Díaz, ya se aseguró la clasificación a la próxima Copa del Mundo y, además, el primer lugar de la tabla de posiciones. Como no está presente la obligación de sumar puntos, el encuentro adquiere una preponderancia suprema por otro motivo más que especial para los argentinos: ¿será la última vez que juegue, oficialmente, Lionel Messi con la camiseta de la selección? Según lo que dijo hace una semana, al término de un partido del Inter Miami, todo indica que sí.

Como no podía ser de otra forma, las redes sociales se hicieron eco de esta noticia y empezaron a despedir a Messi de manera anticipada. Ya sea con videos retro, con memes o con simples mensajes de cariño, los usuarios acercaron todo su amor por La Pulga. Y si bien hubo un dejo de tristeza por el camino recorrido, también hubo felicidad y agradecimiento por todo lo ganado por el 10 rosarino.

