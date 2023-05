Argentina vs. Guatemala, en vivo: cómo ver online el partido del Mundial Sub 20

escuchar

La selección argentina Sub 20 recibe este martes a Guatemala en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero por la segunda fecha del grupo A del Mundial Sub 20 con el objetivo de lograr su segunda victoria consecutiva y asegurarse un lugar en los octavos de final. El encuentro está programado en el segundo turno de la jornada, luego de Nueva Zelanda vs. Uzbekistán. Inicia a las 18 y lo arbitra el turco Halil Umut Meler.

En la previa el conjunto local es amplio favorito al triunfo según los pronósticos de las casas de apuestas porque su victoria paga hasta 1.09. Su derrota, es decir un triunfo del visitante, llega hasta 23.0. El empate cotiza a 9.50. Será la primera vez en la historia que ambos países se enfrenten en una Copa del Mundo para menores de 20 años porque no hay registros de duelos entre sí.

Alejo Véliz marcó un gol el debut frente a Uzbekistán y es titular este martes contra Guatemala Telam

Cómo ver online Argentina vs. Guatemala

El choque entre sudamericanos y centroamericanos se transmite en vivo por DSports, TyC Sports y la TV Pública. Cada uno de ellos tiene un sitio online que se puede sintonizar y son DGO, TyC Sports Play y Cont.ar. Además, Flow y Telecentro Play son alternativas para acceder a TyC Sports o la TV Pública. A excepción de Cont.ar, al que se puede acceder registrándose, el resto de las opciones requieren ser cliente de un cableoperador.

TV

TyC Sports.

DSports.

TV Pública.

Online

Con el triunfo conseguido en el debut frente a Uzbekistán por 2 a 1, el combinado dirigido por Javier Mascherano es uno de los líderes de la zona y de imponerse nuevamente se clasificará a la próxima etapa. Más allá de la victoria con goles de Alejo Veliz y Valentín Carboni, el equipo mostró falencias defensivas y debe mejorar para aspirar a llegar a instancias decisivas. El entrenador cuenta con todos sus jugadores a disposición -no hay suspendidos ni lesionados- y es probable que haga al menos una modificación en el 11 inicial.

Teniendo en cuenta que en el primer encuentro el mediocampo dio ventajas sobre todo en el retroceso y se acomodó cuando ingresaron Federico Redondo e Ignacio Miramón, los volantes de Argentinos Juniors y Gimnasia de La Plata, respectivamente, tienen posibilidades de entrar por Mateo Tanlongo, con más chances para el del Bicho. En el arco seguirá Federico Gomes Gerth y en la defensa Agustín Giay, Lautaro Di Lollo, Valentín Gómez y Valentín Barco. El único mediocampista con el puesto asegurado es Valentín Carboni, autor de un tanto frente a los asiáticos. Adelante la duda es si sigue Brian Aguirre o lo reemplaza Luka Romero en un cambio más relacionado a la situación física del atacante de Newell’s. Uno de ellos será el acompañante de Alejo Véliz y Matías Soulé, los atacantes.

Javier Mascherano no repite la formación inicial que le ganó a Uzbekistán 2 a 1 en el debut FABIAN MARELLI

La posición que la albiceleste obtenga en la primera etapa definirá en qué parte del cuadro se ubica y su posible camino hacia la consagración o, en contrapartida, si queda eliminada prematuramente. Si es primero o segundo en su zona, avanzará a octavos de final. También lo logrará si es uno de los mejores cuatro terceros entre todos los grupos. De acuerdo a la ubicación que obtenga, se modificará su presentación en la primera instancia de eliminación directa y en las siguientes.

Los guatemaltecos compiten en una cita ecuménica para menores de 20 años por segunda vez en su historia y llegaron a ella a través del Premundial de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf), en el que sorprendieron a México en los cuartos de final y se quedaron con uno de los cuatro boletos. En el debut fueron superados por Nueva Zelanda 1 a 0 -el único gol lo marcó Norman Garbett a los 80′-, por lo que necesitan sumar unidades para llegar con chances de clasificar a la última jornada.

En su debut, Guatemala cayó ante Nueva Zelanda 1 a 0 y necesita sumar contra la Argentina Fabián Marelli - LA NACIÓN

Probables formaciones

Argentina: Federico Gomes Gerth; Agustín Giay, Lautaro Di Lollo, Valentín Gómez y Valentín Barco; Mateo Tanlongo o Federico Redondo o Ignacio Miramón, Máximo Perrone y Valentín Carboni; Brian Aguirre o Juan Gauto, Alejo Véliz y Matías Soulé. DT: Javier Mascherano.

Guatemala: Jorge Moreno; Andy Domínguez, Mathius Gaitán, Jonathan Franco, Jeshua Urizar y Figo Montaño; Allan Juárez, Néstor Cabrera y Carlos Santos; Daniel Cardoza y Arquímides Ordoñez . DT: Rafael Loredo.

Los planteles

Argentina

Arqueros: Federico Gomes Gerth, Nicolás Cláa y Lucas Lavagnino.

Defensores: Agustín Giay, Lautaro Di Lollo, Valentín Barco, Valentín Gómez, Román Vega y Tomás Avilés.

Volantes: Gino Infantino, Ignacio Miramón, Máximo Perrone, Mateo Tanlongo, Valentín Carboni y Federico Redondo.

Delanteros: Alejo Véliz, Juan Gauto, Matías Soulé, Luka Romero, Brian Aguirre e Ignacio Maestro Puch.

DT: Javier Mascherano.

Guatemala

Arqueros: Fausto Delgado, Jorge Moreno y David Aldana.

Defensores: Emerson Raymundo, Mathius Gaitan, Carlos Santos, Jonathan Franco y Jeshua Urizar.

Volantes: Randall Corado, Arian Recinos, Daniel Cardoza, Néstor Cabrera, Rudy Muñóz, Andy Domínguez, José Espinoza y Figo Montano.

Delanteros: Jefry Bantes, Arquimides Ordoñez, Allan Juárez, Anderson Villagrán y Edy Palencia.

DT: Rafael Loredo.

