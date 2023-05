Dónde ver en directo online Argentina vs. Uzbekistán Sub 20: hora, TV y streaming

escuchar

La Argentina y Uzbekistán se enfrentan este sábado en el debut de ambos equipos en el Mundial Sub 20. El encuentro correspondiente a la primera fecha del grupo A, cuyo árbitro designado es el francés Francois Letexier, se disputa desde las 18 en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, luego del que protagonizan Guatemala y Nueva Zelanda por la misma zona. En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.18. Su derrota, es decir una victoria del elenco que es visitante, cotiza hasta 11.0. El empate ronda los 5.50.

El choque entre sudamericanos y asiáticos se transmite en vivo por DSports, TyC Sports y la TV Pública. Cada uno de ellos tiene un sitio online que se puede sintonizar y son DGO, TyC Sports Play y Cont.ar. Además, Flow y Telecentro Play son alternativas para acceder a TyC Sports o la TV Pública. A excepción de Cont.ar, al que se puede acceder registrándose, el resto de las opciones requieren ser cliente de un cableoperador para sintonizar los duelos, ya sea por el servicio de cable u online. No es necesario abonar un costo extra para acceder a los encuentros.

TV

TyC Sports.

DSports.

TV Pública.

Online

La previa del encuentro

La albiceleste entró al certamen como anfitriona, tras no clasificar en el Sudamericano que se jugó en enero en Colombia y a raíz de que la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) le quitó la sede a Indonesia por conflictos diplomáticos con Israel. Más allá de ese traspié, el combinado de Javier Mascherano es uno de los favoritos al título por nombres propios, aunque no cuenta con Alejandro Garnacho, Facundo Buonanotte y Nicolás Paz porque sus respectivos clubes de Europa no los cedieron.

En la previa a la Copa del Mundo, la Argentina jugó dos amistosos en el predio Lionel Andrés Messi que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) posee en Ezeiza y ambos los ganó. En el primero derrotó 4 a 0 a República Dominicana con goles de Valentín Carboni, Ignacio Maestro Puch y Juan Gauto en dos oportunidades. En el segundo venció 2 a 1 a Japón con tantos de Matías Soulé y Valentín Barco.

La selección argentina ganó los dos amistosos que jugó en la previa al Mundial Sub 20

Los uzbekos, por su parte, entraron a la cita ecuménica como campeones de la Copa Asiática de la categoría. En ese campeonato integraron la zona A y derrotaron a Australia en cuartos de final, partido en el que se quedaron con el cupo al máximo certamen internacional de juveniles. Luego, fueron campeones por primera vez en su historia al vencer a Corea del Sur e Irak.

Para ellos no es su primera incursión en un Mundial porque participaron en 2013 y 2015, año en que se metieron entre los mejores ocho países de la competencia. Su principal figura es Umarali Rakhmonaliev, el único jugador que juega afuera del país (milita en Rubin Kazán de Rusia).

Probables formaciones

Argentina: Federico Gomes Gerth; Agustín Giay, Lautaro Di Lollo, Valentín Gómez y Valentín Barco; Máximo Perrone, Valentín Carboni y Mateo Tanlongo; Matías Soulé, Alejo Véliz y Juan Gauto. DT: Javier Mascherano.

Federico Gomes Gerth; Agustín Giay, Lautaro Di Lollo, Valentín Gómez y Valentín Barco; Máximo Perrone, Valentín Carboni y Mateo Tanlongo; Matías Soulé, Alejo Véliz y Juan Gauto. DT: Javier Mascherano. Uzbekistán: Otabek Boymurodov; Diyorbek Ortikboev, Abdukodir Khusanov y Jakhongir Urozov; Zafarmurod Abdurahmatov, Bekhruz Askarov, Sherzod Esanov y Makhmud Makhamadzhonov; Umarali Rahmonaliyev, Abbosbek Fayzullayev y Pulatkhuzha Kholdorkhonov. DT: Ravshan Khaydarov.

Uzbekistán no es un rival muy conocido, pero la selección argentina no puede confiarse Championat.asia

Los planteles

Argentina

Arqueros: Federico Gomes Gerth, Nicolás Cláa y Lucas Lavagnino.

Defensores: Agustín Giay, Lautaro Di Lollo, Valentín Barco, Valentín Gómez, Román Vega y Tomás Avilés.

Volantes: Gino Infantino, Ignacio Miramón, Máximo Perrone, Mateo Tanlongo, Valentín Carboni y Federico Redondo.

Delanteros: Alejo Véliz, Juan Gauto, Matías Soulé, Luka Romero, Brian Aguirre e Ignacio Maestro Puch.

DT: Javier Mascherano.

Uzbekistán

Arqueros: Edem Nemanov, Asrorbek Kenjaev y Otabek Boymurodov.

Defensores: Izzatillo Pulatov, Abdukodir Khusanov, Abubakir Ashurov, Jakhongir Urozov, Zafarmurod Abdirakhmatov, Diyorbek Ortikboev, Saidafzalkhon Akhrorov y Makhmudjon Makhamadjonov.

Volantes: Bekhruzbek Askarov, Shakhzodjon Nematjonov, Umarali Rakhmonaliev, Sherzod Esanov, Abbosbek Fayzullaev, Shakhzodbek Rakhmatullaev, Nodirbek Abdurazzokov y Shakhzod Akramov

Delanteros: Rustam Turdimurodov y Pulatkhuja Kholdorkhonov.

DT: Ravshan Khaydarov.

LA NACION