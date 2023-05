Mundial Sub 20: Israel pasa del sueño imposible a una histórica clasificación para los octavos de final

escuchar

Israel hizo historia. Con valentía, buen fútbol, pasión y un jugador menos durante la última media hora, dio vuelta un partido extremadamente complejo ante Japón y, en su segunda participación en una Copa del Mundo, y la primera en la Sub 20, se clasificó para los octavos de final del Mundial Argentina 2023. El estadio Malvinas Argentinas, de Mendoza, ciudad que mantiene un vínculo estrecho con la comunidad israelí, festejó con algarabía un logro que no tiene precedentes. Gracias a una generación de grandes talentos, y a pesar de la ausencia de su máxima figura, Oscar Gloukh, el equipo dirigido por Ofir Haim quedó entre los 16 mejores del certamen.

La historia de Israel en el Mundial Sub 20 de 2023 cuenta con varios capítulos. Involuntariamente fue el artífice de que el torneo se desarrolle en la Argentina. La sede elegida por FIFA en primera instancia era Indonesia. El país insular fue elegido para ser el anfitrión de la realización de 2021 (para la que Israel no se había clasificado), que finalmente fue cancelada por la pandemia de Covid-19, por lo cual el mismo país automáticamente pasó a tener el derecho a ser sede en 2023. Pero a falta de poco más de un mes del comienzo del certamen un hecho cambió por completo la organización del campeonato: el ente regulador del fútbol internacional, presidido por el suizo Gianni Infantino, le quitó a Indonesia la organización.

Roy Navi festeja el empate parcial ante Japón; el mediocampista juega en alto nivel en el Mundial Sub 20. ANDRES LARROVERE - AFP

¿El motivo? La negativa a que Israel participara en el torneo, principalmente porque las relaciones diplomáticas entre ambos están rotas. Vale recordar que la población de Indonesia es mayoritariamente musulmana, y la israelí, hebrea. Luego de algunas semanas de negociación, Infantino optó por cambiar al anfitrión, y ante la postulación de la Argentina por intermedio de Claudio ‘Chiqui’ Tapia, presidente de AFA, el certamen se mudó al país del campeón del mundo de mayores. Como consecuencia, el seleccionado local, dirigido por Javier Mascherano, que no se había clasificado por méritos futbolísticos en el Sudamericano, reemplazó al de Indonesia entre los clasificados.

Entonces, el futuro del plantel israelí cambió por completo: pasó de no ser aceptado a instalarse en una de las naciones de mayor presencia hebrea en la población. “Cuando nos enteramos nos pusimos contentos. En la Argentina hay una gran comunidad judía y sentimos mucho apoyo en las tribunas, con 4000 personas alentándonos”, dijo a LA NACION Eitan Dotan, el jefe de prensa del seleccionado de Israel, tras el debut ante Colombia en La Plata.

De todos modos, en ese partido, que terminó con una victoria caribeña por 2 a 1, algunos fanáticos colombianos provocaron a los rivales exponiendo una bandera de Palestina (nación en conflicto histórico con Israel), lo cual generó repudio de otros espectadores e intervención de la policía. Michael Andrés Patiño Cifuentes, un colombiano de 38 años que desde hace 15 reside en la Argentina, fue detenido y derivado a la comisaría Nº 11 de Ringuelet. La causa quedó radicada en el Juzgado en lo Correccional Nº 4 de La Plata, a cargo del juez Agustín Amatriaín.

Salvo en ese hecho aislado, el aliento a Israel fue constante. Y seguirá algunos días, porque la del equipo no es una visita exprés. El seleccionado asiático llegó al país para dejar un sello en los libros de los mundiales juveniles. O más bien, de los mundiales, a secas. Antes de hacerlo en Argentina 2023, había participado en un solo certamen global: México 1970, mundial de mayores. En aquel torneo integró el grupo 2 junto a Italia, Uruguay y Suecia y se despidió pronto, luego de cosechar dos empates y una derrota.

Desde entonces pasaron ¡53 años! para que volviera a dar el presente en una competencia intercontinental organizada por FIFA. Y no defrauda. Cuatro puntos en los tres partidos de la rueda inicial y clasificación para los octavos de final. De yapa, una remontada con un futbolista menos frente a Japón, consumada en los últimos minutos del tercer encuentro para un 2 a 1, gracias a los goles de Roy Navi y Omer Senior (Isa Sakamoto había puesto en ventaja al conjunto nipón). El martes Israel se enfrentará con Uzbekistán, el campeón de Asia, también en Mendoza, por un lugar entre los ocho mejores.

Y nuevamente se sentirá local. En gran medida debido a que el vínculo entre la capital mendocina y el país de Medio Oriente se fortaleció el último 7 de mayo. Ese día, la provincia celebró los 75 años de la creación del Estado de Israel y junto a Keren Kayemet Lelsrael, una ONG ambiental de esa nación, autoridades de ambos distritos plantaron dos algarrobos como símbolo de amistad –la idea surgió a partir del significado que tienen los árboles para ambos lugares– en el Parque Deportivo de Montaña. “Hemos fortalecido lazos más allá de lo político y social. Nos enorgullece establecer raíces fuertes con nuestros hermanos de Israel. La libertad y el desarrollo humano son valores que compartimos”, indicó Ulpiano Suárez, el intendente de la ciudad.

La nueva generación, talentosa

Equipo compacto, comprometido y organizado, el dirigido por Ofir Haim sorprendió a propios y extraños en el Campeonato Europeo Sub 19 Eslovaquia 2022. En aquel torneo, los cinco mejores obtuvieron un cupo para la Copa del Mundo de la categoría. Israel fue la revelación. Finalizó segundo al perder por 3 a 1 la definición ante Inglaterra. Había eliminado a Francia con un 2 a 1 en la semifinal.

En diálogo con FIFA+ antes del Mundial Argentina 2023, Haim habló sobre la identidad del plantel desde su llegada, ocurrida en 2021: “Cuando decidí ser entrenador, todo el mundo me preguntaba por el tipo de jugadores que buscaría para mi equipo”, recordó. “Me decían que necesitábamos jugadores fuertes y rápidos. Pero por nuestra genética, los israelíes en general no nacemos así. Quiero jugadores que piensen más rápidamente que los rivales. Si ven a la selección mayor, verán que tenemos muchos jugadores que no son ni altos ni grandotes, pero que son muy rápidos al pensar. Creo que esta es nuestra principal ventaja: podemos pensar velozmente“, exaltó.

El pase a los octavos de final es un hecho y los chicos israelíes desatan su euforia junto al DT Ofir Haim. ANDRES LARROVERE - AFP

A esa inteligencia se suma el talento de esta generación, que, de todas formas, tiene poca experiencia fuera del plano local: de los convocados, sólo Tai Abed juega en el exterior (viste la camiseta de PSV Eindhoven, de Países Bajos). La dimensión del logro aumenta si se considera que el pase a los octavos fue conseguido sin su máxima figura, Oscar Gloukh, la estrella del equipo en el Europeo Sub 19 de 2022; no fue cedido por Red Bull Salzburg, que lo contrató a principios de este año por siete millones de euros.

“Nos defraudó la decisión de su club, pero al no ser este Mundial una competencia incluida en el calendario, no podemos hacer nada. Fue el jugador más valioso del Europeo, pero cuando ocurre algo así se generan oportunidades para otros futbolistas, que puedan reemplazarlo”, comentó a LA NACION Dotan, el encargado de prensa de la delegación.

Oscar Gloukh, el mejor sub 20 de Israel, no fue cedido para el Mundial por Red Bull Salzburg, que pagó 7.000.000 de euros por él. @oscar.gloukh - @oscar.gloukh en Instagram

Israel no tendrá un compromiso fácil contra Uzbekistán en el primer partido de la etapa eliminatoria, pero la chance de acceder a los cuartos de final no es menor, ya que el equipo evitó rivales de fuste, como la selección local, Italia, Brasil e Inglaterra, que se aseguraron estar entre los 16 mejores y aguardan por conocer a sus rivales.

Del sueño imposible a la realidad feliz en muy poco tiempo. La ilusión permanece intacta. Y el plantel israelí, con el apoyo de una amplia comunidad en tierra extranjera, intentará seguir haciendo historia.