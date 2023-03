Argentina vs Panamá: los jugadores de la Selección podrían llegar al Monumental en helicópteros

escuchar

Felipe Miguel, jefe de Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo interinamente del ministerio de Seguridad porteño, aseguró hoy que los jugadores de la selección argentina podrían llegar hoy en helicópteros al estadio Monumental para jugar el partido contra Panamá.

“Estamos manteniendo en reserva el operativo de traslado. Está abierta la posibilidad de que se trasladen vía aérea por helicóptero, es el plan A, que evita complejidades y reduce los riesgos. Los decide la AFA pero hay conversaciones en los que se pueden esgrimir argumentos”, señaló Miguel en una entrevista con radio Rivadavia.

El funcionario porteño le pidió a quienes no tengan entradas que no se acerquen a la cancha de River: “Los jugadores van a estar alejados, entiendo que mucha gente los quiera saludar, pero recomiendo que no se acerquen los que no tengan entradas”, solicitó.

Acerca de la posibilidad de que haya trapitos en la zona, Miguel aseguró que “va haber presencia del Estado para evitar que trabajen”. Según el funcionario, trabajarán policías de la Ciudad y agentes de control.

Argentina vs. Panamá: todo lo que hay que saber

Horario y TV. La selección argentina se mide este jueves ante Panamá, en un amistoso en el que el fútbol es la excusa perfecta para que los campeones del mundo celebren el título ante su público. El duelo, que se disputa en el estadio Monumental con más de 83.000 localidades agotadas, comienza a las 20.30 y se puede ver en vivo por televisión a través de TyC Sports y TV Pública, como así también por streaming por intermedio de las plataformas TyC Sports Play y Cont.ar .

El operativo. La Ciudad dio inicio al plan de contingencia desde la noche de ayer: varias calles y avenidas se cerrarán al tránsito antes, durante y después del encuentro. El cierre del tránsito se concentra en el perímetro comprendido por la calle Monroe y las avenidas Del Libertador, Udaondo y Lugones, donde los únicos habilitados para entrar a esa zona serán los vecinos frentistas. Ya está disponible el mapa con todos los cortes por el partido.

Historial. Previo al amistoso que disputarán este jueves en el estadio Monumental, ambos equipos se cruzaron en dos oportunidades con resultados favorables para la Argentina.

El coleccionista. Lionel Messi puede quebrar dos marcas anta Panamá: alcanzar los 800 goles en su carrera y los 100 con la camiseta argentina. Y se mantiene a tiro del récord de máximo goleador a nivel selecciones.

