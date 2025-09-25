La campeona de atletismo Shewarge Alene murió a los 30 años tras descompensarse en un entrenamiento
La mujer se sentía mal y fue trasladada a un hospital, donde no pudieron salvarla; compitió en 27 maratones y tuvo 12 victorias
La campeona de atletismo Shewarge Alene murió tras descompensarse en un entrenamiento en la región de Addis Ababa, Etiopía. La mujer, de 30 años, fue trasladada a un hospital, donde falleció.
La noticia fue confirmada por el Maratón de Estocolmo de Adidas, del cual había salido campeona en la capital sueca en mayo de este año. “Con profundo pesar recibimos la noticia del fallecimiento de Shewarge Alene, ganadora del Maratón de Estocolmo Adidas 2025. Shewarge Alene se sintió mal durante un entrenamiento y fue trasladada al hospital, donde lamentablemente no pudieron salvarle la vida”, explicaron.
También enviaron sus condolencias a su familia y allegados: “Acompañamos en nuestros pensamientos a su familia y seres queridos”. Por el momento se desconocen las causas de su muerte.
Alene había ganado la carrera en mayo con un tiempo de dos horas, 30 minutos y 38 segundos. Se sumó a su serie de victorias a lo largo del mundo, que incluyeron dos medallas de oro en la ciudad de México. La atleta vivió allí el último tiempo hasta que decidió volver a su país para entrenar.
Alene era reconocida en la disciplina: había competido en 27 maratones y ganado doce. Su mejor tiempo fue de 2 horas, 27 minutos y 26 segundos, que registró en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, en 2023, reportó la BBC. Actualmente se encontraba en el auge de su carrera al ganar el evento realizado en Estocolmo este año. Sus valores estables a lo largo del tiempo la convirtieron en una atleta consistente para los maratones.
La organización African Atletics United dejó un sentido mensaje en sus redes sociales: “La maratonista etíope Shewarge Alene Amare ha fallecido lamentablemente, según informes de corredores etíopes. Amare, quien ganó recientemente la Maratón de Estocolmo con un tiempo de 2:30:58 a finales de mayo, se sintió mal durante un entrenamiento en Addis Ababa. Fue trasladada al hospital, donde falleció trágicamente. Que su alma descanse en paz“.
