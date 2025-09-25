En qué canal pasan San Pablo vs. Liga de Quito por la Copa Libertadores 2025 hoy

Este jueves, desde las 19 (hora argentina), San Pablo y Liga de Quito se enfrentan en el marco de la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del venezolano Alexis Herrera, se disputa en el estadio Morumbí y se puede ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

En la ida, disputada la semana pasada en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito, Ecuador, el local se quedó con la victoria por 2 a 0 con goles de Bryan Ramírez y Michael Estrada. Por este motivo, el equipo dirigido por Hernán Crespo está obligado a mejorar el rendimiento para dar vuelta la serie ante los comandados tácticamente por Tiago Nunes, en la que partía como favorito.

El ganador avanzará a semifinales y se cruzará con Palmeiras, que dejó en el camino a River Plate tras un contundente 5 a 2 en el resultado global.

San Pablo vs. Liga de Quito: cómo ver online

El partido está programado para este jueves a las 19 (hora argentina) en San Pablo, Brasil, y se puede ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar alguna de las señales directamente a través del cableoperador. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, San Pablo corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este jueves. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 1.40 contra los 11.00 que se repagan por un hipotético triunfo de Liga de Quito. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 4.60.

Las casas de apuestas ponen a San Pablo como favorito al triunfo en el encuentro frente a Liga de Quito NELSON ALMEIDA� - AFP�

Posibles formaciones