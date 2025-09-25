Tabla Anual del fútbol argentino: así están las clasificaciones a las copas Libertadores y Sudamericana

Platense es el único equipo que ya se aseguró un lugar en el máximo campeonato continental por haber ganado el Apertura; el resto de los boletos se definen este semestre
Este fin de semana se disputa la fecha 10 del Torneo Clausura 2025, el segundo certamen de la temporada en la Primera División del fútbol argentino. Los 30 equipos suman puntos para la Tabla Anual que define, además de uno de los dos descensos a la Primera Nacional, nueve cupos a las copas Libertadores y Sudamericana de la temporada 2026.
Platense es el único club que, hasta el momento, tiene asegurado su lugar en el máximo certamen continental del año próximo por haber sido campeón del Torneo Apertura 2025. También se clasificarán directamente los que ganen el Clausura y la Copa Argentina. Los otros tres boletos se lo quedarán los tres mejores de la Tabla Anual, que actualmente son River (49 puntos), Boca y Rosario Central (47 cada uno).
- Los seis que les siguen en esa clasificación estarían accediendo a la Sudamericana 2026: Argentinos Juniors (44), Deportivo Riestra (43), Barracas Central (41), San Lorenzo (40), Tigre (39) y Huracán (39).
Una cuestión a tener en cuenta es que los clubes que acceden a los certámenes internacionales como ganadores de algún torneo (Apertura, Clausura o Copa Argentina), liberan su lugar en la Tabla Anual siempre que terminen la temporada en puestos de acceso a los eventos de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). Sería el caso del Calamar, pero por ahora está 17°, lejos de los puestos de privilegio.
Así están las plazas a los torneos internacionales de 2026
Copa Libertadores 2026 (6)
- Campeón del Torneo Apertura 2025: Platense.
- Campeón de Torneo Clausura 2025 (a definir).
- Campeón de la Copa Argentina 2025 (a definir).
- Tabla Anual 1: River (a definir).
- Tabla Anual 2: Boca (a definir).
- Tabla Anual 3: Rosario Central (a definir).
Copa Sudamericana 2026 (6)
- Tabla Anual 1: Argentinos Juniors (a definir).
- Tabla Anual 2: Deportivo Riestra (a definir).
- Tabla Anual 3: Barracas Central (a definir).
- Tabla Anual 4: San Lorenzo (a definir).
- Tabla Anual 5: Tigre (a definir).
- Tabla Anual 6: Huracán (a definir).
Así se juega la fecha 10 del Torneo Clausura 2025
Viernes 26 de septiembre
- 19: Banfield vs. Unión (Zona A) - TNT Sports
- 19: Platense vs. San Martín de San Juan (Zona B) - ESPN Premium
- 21.15: Central Córdoba vs. Tigre (Zona A) - ESPN Premium
Sábado 27 de septiembre
- 14.30: Aldosivi vs. Argentinos Juniors (Zona A) - ESPN Premium
- 14.30: Gimnasia de La Plata vs. Rosario Central (Zona B) - TNT Sports
- 16.45: San Lorenzo vs. Godoy Cruz (Zona B) - ESPN Premium
- 19: Defensa y Justicia vs. Boca (Zona A) - TNT Sports
- 21.15: Talleres vs. Sarmiento (Zona B) - TNT Sports
Domingo 28 de septiembre
- 15.15: Racing vs. Independiente (interzonal) - TNT Sports/ ESPN Premium
- 18: River vs. Deportivo Riestra (Zona B) - ESPN Premium
- 19: Independiente Rivadavia vs. Huracán (Zona A) - TNT Sports
- 20.15: Instituto vs. Lanús (Zona B) - ESPN Premium
Lunes 29 de septiembre
- 15.30: Barracas Central vs. Belgrano (Zona A) - TNT Sports
- 20: Vélez vs. Atlético Tucumán (Zona B) - ESPN Premium
Martes 30 de septiembre
- 19: Newell’s vs. Estudiantes de La Plata (Zona A) - TNT Sports
