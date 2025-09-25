La fecha 10 del Torneo Clausura 2025: días, horarios, TV y árbitros de todos los partidos

Se realizaron las designaciones de los jueces de la novena jornada; Nicolás Ramírez arbitrará el clásico de Avellaneda entre Racing e Independiente
La fecha 10 del Torneo Clausura 2025 se juega desde este viernes 26 hasta el martes 30 de septiembre con 15 partidos. Como es habitual, la organización del torneo dio a conocer la designación de árbitros para los encuentros correspondientes. Nicolás Ramírez fue el elegido para impartir justicia en el clásico de Avellaneda entre Racing e Independiente, que se disputa el domingo a las 15.15 en el Cilindro de Avellaneda. El minuto a minuto de todos los partidos se puede seguir en canchallena.com.
En cuanto al resto de los compromisos de los equipos denominados “grandes”, Nicolás Lamolina estará en el Nuevo Gasómetro para el encuentro entre San Lorenzo y Godoy Cruz del sábado a las 16.45. Además, Jorge Baliño arbitrará Defensa y Justicia vs. Boca el mismo sábado a las 19 en el estadio Norberto ‘Tito’ Tomaghello. Por último, River vs. Deportivo Riestra se jugará el domingo a las 18 en el Monumental bajo la tutela de Pablo Echavarría.
Días, horarios, TV y árbitros de la fecha 10 del Torneo Clausura 2025
Viernes 26 de septiembre
19: Banfield vs. Unión (Zona A) - TNT Sports
- Árbitro: Luis Lobo Medina
- Árbitro asistente 1: Juan Manuel González
- Árbitro asistente 2: Gisella Trucco
- Cuarto árbitro: Javier Delbarba
- VAR: Hernán Mastrángelo
- AVAR: Ariel Cruz
19: Platense vs. San Martín de San Juan (Zona B) - ESPN Premium
- Árbitro: Daniel Zamora
- Árbitro asistente 1: Uriel García Leri
- Árbitro asistente 2: Diego Romero
- Cuarto árbitro: Lucas Comesaña
- VAR: Felipe Viola
- AVAR: Laura Fortunato
21.15: Central Córdoba vs. Tigre (Zona A) - ESPN Premium
- Árbitro: Fernando Espinoza
- Árbitro asistente 1: Julio Fernández
- Árbitro asistente 2: Federico Cano
- Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque
- VAR: Silvio Trucco
- AVAR: Nelson Sosa
Sábado 27 de septiembre
14.30: Aldosivi vs. Argentinos Juniors (Zona A) - ESPN Premium
- Árbitro: Sebastián Zunino
- Árbitro asistente 1: Diego Martín
- Árbitro asistente 2: Matías Bianchi
- Cuarto árbitro: Alejandro Porticella
- VAR: Yael Falcón Pérez
- AVAR: Javier Delbarba
14.30: Gimnasia de La Plata vs. Rosario Central (Zona B) - TNT Sports
- Árbitro: Fernando Echenique
- Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
- Árbitro asistente 2: Gerardo Lencina
- Cuarto árbitro: Juan Pablo Loustau
- VAR: José Carreras
- AVAR: Sebastián Habib
16.45: San Lorenzo vs. Godoy Cruz (Zona B) - ESPN Premium
- Árbitro: Nicolás Lamolina
- Árbitro asistente 1: Diego Bonfá
- Árbitro asistente 2: Mariana De Almeida
- Cuarto árbitro: Felipe Viola
- VAR: Luis Lobo Medina
- AVAR: Mauro Ramos Errasti
19: Defensa y Justicia vs. Boca (Zona A) - TNT Sports
- Árbitro: Jorge Baliño
- Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
- Árbitro asistente 2: Hugo Páez
- Cuarto árbitro: Jorge Broggi
- VAR: Salomé Di Iorio
- AVAR: Lucas Comesaña
21.15: Talleres vs. Sarmiento (Zona B) - TNT Sports
- Árbitro: Pablo Dóvalo
- Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
- Árbitro asistente 2: Damián Espinoza
- Cuarto árbitro: Enzo Silvestre
- VAR: Ariel Penel
- AVAR: Nicolás Mastroieni
Domingo 28 de septiembre
15.15: Racing vs. Independiente (interzonal) - TNT Sports/ ESPN Premium
- Árbitro: Nicolás Ramírez
- Árbitro asistente 1: Pablo González
- Árbitro asistente 2: Adrián Delbarba
- Cuarto árbitro: Hernán Mastrángelo
- VAR: Héctor Paletta
- AVAR: Juan Pablo Loustau
18: River vs. Deportivo Riestra (Zona B) - ESPN Premium
- Árbitro: Pablo Echavarría
- Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri
- Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo
- Cuarto árbitro: Álvaro Carranza
- VAR: Lucas Novelli
- AVAR: Jorge Broggi
19: Independiente Rivadavia vs. Huracán (Zona A) - TNT Sports
- Árbitro: Nazareno Arasa
- Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
- Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou
- Cuarto árbitro: Matías Billone
- VAR: Jorge Baliño
- AVAR: Bruno Amiconi
20.15: Instituto vs. Lanús (Zona B) - ESPN Premium
- Árbitro: Facundo Tello
- Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
- Árbitro asistente 2: Walter Ferreyra
- Cuarto árbitro: Franco Morón
- VAR: Germán Delfino
- AVAR: Ariel Suárez
Lunes 29 de septiembre
15.30: Barracas Central vs. Belgrano (Zona A) - TNT Sports
- Árbitro: Andrés Gariano
- Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri
- Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti
- Cuarto árbitro: Gastón Iglesias
- VAR: Adrián Franklin
- AVAR: Bryan Ferreyra
20: Vélez vs. Atlético Tucumán (Zona B) - ESPN Premium
- Árbitro: Leandro Rey Hilfer
- Árbitro asistente 1: Juan Mamani
- Árbitro asistente 2: Juan Ricciardi
- Cuarto árbitro: Cristian Cernadas
- VAR: Álvaro Carranza
- AVAR: Maximiliano Macheroni
Martes 30 de septiembre
19: Newell’s vs. Estudiantes de La Plata (Zona A) - TNT Sports
- Árbitro: Andrés Merlos
- Árbitro asistente 1: José Castelli
- Árbitro asistente 2: Joaquín Badano
- Cuarto árbitro: Nelson Sosa
- VAR: Facundo Tello
- AVAR: Juan Del Fueyo
