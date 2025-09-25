La fecha 10 del Torneo Clausura 2025: días, horarios, TV y árbitros de todos los partidos

La fecha 10 del Torneo Clausura 2025 se juega desde este viernes 26 hasta el martes 30 de septiembre con 15 partidos. Como es habitual, la organización del torneo dio a conocer la designación de árbitros para los encuentros correspondientes. Nicolás Ramírez fue el elegido para impartir justicia en el clásico de Avellaneda entre Racing e Independiente, que se disputa el domingo a las 15.15 en el Cilindro de Avellaneda. El minuto a minuto de todos los partidos se puede seguir en canchallena.com.

En cuanto al resto de los compromisos de los equipos denominados “grandes”, Nicolás Lamolina estará en el Nuevo Gasómetro para el encuentro entre San Lorenzo y Godoy Cruz del sábado a las 16.45. Además, Jorge Baliño arbitrará Defensa y Justicia vs. Boca el mismo sábado a las 19 en el estadio Norberto ‘Tito’ Tomaghello. Por último, River vs. Deportivo Riestra se jugará el domingo a las 18 en el Monumental bajo la tutela de Pablo Echavarría.

Pablo Echavarría arbitrará el encuentro de este domingo entre River y Deportivo Riestra DIEGO LIMA - DIEGO LIMA

Días, horarios, TV y árbitros de la fecha 10 del Torneo Clausura 2025

Viernes 26 de septiembre

19: Banfield vs. Unión (Zona A) - TNT Sports

Árbitro: Luis Lobo Medina

Árbitro asistente 1: Juan Manuel González

Árbitro asistente 2: Gisella Trucco

Cuarto árbitro: Javier Delbarba

VAR: Hernán Mastrángelo

AVAR: Ariel Cruz

19: Platense vs. San Martín de San Juan (Zona B) - ESPN Premium

Árbitro: Daniel Zamora

Árbitro asistente 1: Uriel García Leri

Árbitro asistente 2: Diego Romero

Cuarto árbitro: Lucas Comesaña

VAR: Felipe Viola

AVAR: Laura Fortunato

21.15: Central Córdoba vs. Tigre (Zona A) - ESPN Premium

Árbitro: Fernando Espinoza

Árbitro asistente 1: Julio Fernández

Árbitro asistente 2: Federico Cano

Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Nelson Sosa

Sábado 27 de septiembre

14.30: Aldosivi vs. Argentinos Juniors (Zona A) - ESPN Premium

Árbitro: Sebastián Zunino

Árbitro asistente 1: Diego Martín

Árbitro asistente 2: Matías Bianchi

Cuarto árbitro: Alejandro Porticella

VAR: Yael Falcón Pérez

AVAR: Javier Delbarba

14.30: Gimnasia de La Plata vs. Rosario Central (Zona B) - TNT Sports

Árbitro: Fernando Echenique

Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo

Árbitro asistente 2: Gerardo Lencina

Cuarto árbitro: Juan Pablo Loustau

VAR: José Carreras

AVAR: Sebastián Habib

16.45: San Lorenzo vs. Godoy Cruz (Zona B) - ESPN Premium

Árbitro: Nicolás Lamolina

Árbitro asistente 1: Diego Bonfá

Árbitro asistente 2: Mariana De Almeida

Cuarto árbitro: Felipe Viola

VAR: Luis Lobo Medina

AVAR: Mauro Ramos Errasti

19: Defensa y Justicia vs. Boca (Zona A) - TNT Sports

Árbitro: Jorge Baliño

Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Árbitro asistente 2: Hugo Páez

Cuarto árbitro: Jorge Broggi

VAR: Salomé Di Iorio

AVAR: Lucas Comesaña

21.15: Talleres vs. Sarmiento (Zona B) - TNT Sports

Árbitro: Pablo Dóvalo

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti

Árbitro asistente 2: Damián Espinoza

Cuarto árbitro: Enzo Silvestre

VAR: Ariel Penel

AVAR: Nicolás Mastroieni

Domingo 28 de septiembre

15.15: Racing vs. Independiente (interzonal) - TNT Sports/ ESPN Premium

Árbitro: Nicolás Ramírez

Árbitro asistente 1: Pablo González

Árbitro asistente 2: Adrián Delbarba

Cuarto árbitro: Hernán Mastrángelo

VAR: Héctor Paletta

AVAR: Juan Pablo Loustau

18: River vs. Deportivo Riestra (Zona B) - ESPN Premium

Árbitro: Pablo Echavarría

Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri

Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo

Cuarto árbitro: Álvaro Carranza

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Jorge Broggi

19: Independiente Rivadavia vs. Huracán (Zona A) - TNT Sports

Árbitro: Nazareno Arasa

Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez

Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou

Cuarto árbitro: Matías Billone

VAR: Jorge Baliño

AVAR: Bruno Amiconi

20.15: Instituto vs. Lanús (Zona B) - ESPN Premium

Árbitro: Facundo Tello

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Walter Ferreyra

Cuarto árbitro: Franco Morón

VAR: Germán Delfino

AVAR: Ariel Suárez

Lunes 29 de septiembre

15.30: Barracas Central vs. Belgrano (Zona A) - TNT Sports

Árbitro: Andrés Gariano

Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri

Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti

Cuarto árbitro: Gastón Iglesias

VAR: Adrián Franklin

AVAR: Bryan Ferreyra

20: Vélez vs. Atlético Tucumán (Zona B) - ESPN Premium

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Árbitro asistente 1: Juan Mamani

Árbitro asistente 2: Juan Ricciardi

Cuarto árbitro: Cristian Cernadas

VAR: Álvaro Carranza

AVAR: Maximiliano Macheroni

Martes 30 de septiembre

19: Newell’s vs. Estudiantes de La Plata (Zona A) - TNT Sports